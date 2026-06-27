[주장] 용인 처인성의 역사 활용해 지역 브랜딩해야

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큰사진보기 ▲서강진 소포피아협동조합 이사장 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

최근 지방자치단체들은 지역의 정체성을 담은 관광 콘텐츠와 스포츠 브랜드를 만들기 위해 다양한 시도를 하고 있다. 그러나 많은 사업이 시설 확충이나 단순 체험 프로그램에 머물면서 지역만의 차별성을 확보하지 못하는 경우가 적지 않다. 진정한 지역 브랜드는 그 지역만이 가진 역사와 문화, 사람들의 이야기가 함께 어우러질 때 비로소 경쟁력을 갖는다.그런 점에서 용인이 가진 가장 강력한 자산 가운데 하나는 바로 처인성 전투의 역사적 의미다.1232년 처인성에서는 처인부곡민들과 승장 김윤후가 힘을 모아 몽골군에 맞서 역사적인 승리를 이끌어냈다. 몽골 장수 살리타이가 처인성에서 활에 맞아 전사하면서 몽골군은 퇴각했고, 이 전투는 공동체의 힘으로 이뤄낸 호국 승리의 상징으로 오늘날까지 기억되고 있다.오늘날 용인은 이 소중한 역사 자산을 보유하고 있지만, 아직까지 시민과 관광객이 체험하고 공감할 수 있는 콘텐츠로 충분히 확장하지 못하고 있다.이제는 처인성의 역사를 스포츠와 결합한 새로운 지역 브랜드를 고민할 시점이다. 그 방안으로 '처인성 역사·궁도 체험형 스포츠 관광 프로젝트'를 제안한다.이 프로젝트의 핵심은 역사, 스포츠, 관광, 체험을 하나로 연결하는 데 있다. 역사적 무대인 처인성을 출발점으로 하여 전통 활쏘기 문화를 체험하고, 이를 관광 상품으로 발전시키는 것이다.용인에는 이미 궁도 인프라가 존재한다. 용무정과 수양정은 오랜 전통을 이어온 궁도장이다. 새로운 시설을 대규모로 건설하기보다 기존 자원을 활용해 역사와 스포츠를 연결한다면 사업의 실현 가능성도 높아진다.예를 들어 반나절 프로그램은 처인성 해설 탐방과 궁도 기본 교육, 활쏘기 체험으로 구성할 수 있다. 보다 심화된 하루 코스는 역사 스토리 투어와 전통복 체험, 기록 인증 프로그램 등을 결합해 가족 관광객과 학생 단체를 대상으로 운영할 수 있다. 여기에 '처인성 수호 체험'과 같은 스토리형 미션 프로그램을 더한다면 단순 체험을 넘어 교육과 재미를 동시에 제공하는 콘텐츠가 될 수 있다.이 프로젝트의 가장 큰 경쟁력은 '스토리가 있는 스포츠'라는 점이다.많은 스포츠 체험 프로그램은 기술을 배우는 데 초점을 맞춘다. 그러나 처인성 궁도 체험은 다르다. 참가자는 단순히 활을 쏘는 것이 아니라, 고려 시대 처인성 수호군의 마음을 상상하며 활을 당긴다. 역사적 공간에서 이야기를 듣고, 직접 몸으로 체험하며, 지역의 정체성을 느끼게 된다. 이것이 다른 지역에서는 쉽게 모방할 수 없는 경쟁력이다.오늘날 세계적인 관광도 단순 관람에서 체험 중심으로 변화하고 있다. 사람들은 장소를 소비하는 것이 아니라 그 안의 이야기를 경험하기를 원한다. 역사와 스포츠를 결합한 체험형 관광은 이러한 흐름과도 정확히 맞닿아 있다.더 나아가 이 프로젝트는 지역 스포츠 브랜드로 확장될 가능성도 충분하다. 처인성을 주제로 한 궁도대회, 전국 규모의 활쏘기 페스티벌, 청소년 전통스포츠 교육 프로그램, 외국인을 위한 한국 전통문화 체험 상품 등 다양한 발전 모델을 구상할 수 있다. 스포츠와 관광, 교육, 문화가 하나의 플랫폼 안에서 선순환 구조를 만들 수 있는 것이다.물론 성공을 위해서는 해결해야 할 과제도 적지 않다. 궁도장의 개방성과 접근성을 높여야 하며, 전문 해설과 스토리텔링 콘텐츠를 강화해야 한다. 또한 시민들이 쉽게 참여할 수 있는 체험 프로그램과 지속적인 홍보 전략도 필요하다.브랜드 역시 명확해야 한다. "용인의 활, 역사를 쏘다", "처인성 궁도 체험 프로젝트", "처인성 활의 길"과 같은 상징적인 이름은 용인의 역사성과 스포츠 이미지를 동시에 전달할 수 있다.지역 브랜드의 힘은 거창한 시설에서 나오지 않는다. 그 지역만이 가진 이야기를 얼마나 매력적으로 재해석하느냐에 달려 있다. 처인성의 역사와 궁도 문화, 그리고 용인의 관광 자원을 연결한다면 새로운 스포츠 관광 모델을 만들어낼 수 있다.용인에는 역사도 있고, 활도 있으며, 이야기도 있다. 이제 필요한 것은 이를 하나의 브랜드로 엮어낼 상상력과 실행력이다.'용인의 활, 역사를 쏘다.'처인성의 활이 다시 날아오를 때, 용인의 새로운 미래도 함께 열릴 것이다."이 기사는 지역신문발전위원회 지원을 받았습니다"