'뜻밖에' 아름답던 원자력발전소... 그리고 남겨진 질문

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큰사진보기 ▲임영조 기자 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

좋은 기회가 있어 경주 월성 원자력 발전소를 견학했습니다. 국가보안시설인 만큼 출입 절차는 까다로웠습니다. 내부 상황을 구구절절 설명하는 것이 무슨 의미가 있겠습니까. 다만 한 가지는 또렷하게 남았습니다. 높은 곳에서 내려다본 동해 풍경입니다. 원전 시설과 바다, 주변 자연이 한눈에 들어오는 장면은 뜻밖에도 아름다웠습니다.그러나 그 아름다움은 누구나 쉽게 볼 수 있는 풍경이 아니었습니다. 특별한 절차를 거쳐야 들어갈 수 있는 공간 안에 있었습니다. 에너지를 생산하는 곳은 이렇게 보안과 통제 속에 있고, 그곳의 풍경조차 제한된 사람에게만 허락됩니다. 우리가 일상에서 너무 쉽게 쓰는 전기는 누군가의 지역과 누군가의 풍경 위에 세워져 있다는 사실을 새삼 생각하게 했습니다.견학을 한 이유는 분명했습니다. 용인 반도체 산단에 필요한 전력 수급 문제를 전문가에게 묻고 싶었습니다. 용인이 세계적인 반도체 도시가 되겠다며 앞으로 나아가고 있는 상황에서 전기는 가장 기본적인 조건입니다. 반도체는 물과 전기를 많이 쓰는 산업입니다. 공장과 장비만 들어온다고 완성되는 산업이 아닙니다. 안정적인 전력 공급이 뒤따라야 하고, 그 전력이 어디에서 어떻게 올 것인지에 대한 사회적 합의도 필요합니다.하지만 아쉬움도 남았습니다. 전문가의 설명에서는 원자력 발전의 필요성이 강하게 강조됐습니다. 대한민국에서 신재생에너지의 경제성이 낮다는 진단도 있었습니다. 말미에는 원자력 발전 시설이 들어서는 지역에는 그만큼 보상해야 한다는 말도 나왔습니다. 그 말 자체는 매우 중요했습니다. 에너지를 생산하는 지역이 감당하는 부담을 국가와 사회가 외면해서는 안 된다는 뜻이기 때문입니다.그럼에도 정작 듣고 싶었던 답은 충분히 듣지 못했습니다. 용인이 진정한 반도체 도시가 되기 위해 전력 문제를 어떻게 바라봐야 하는지, 반도체와 전기, 기후라는 세 가지 과제를 어떻게 함께 풀어야 하는지에 대한 답은 선명하지 않았습니다. 원자력 발전소 예찬을 넘어서는 설명은 부족했습니다. 전력 수급은 원전이냐 신재생이냐의 단순한 선택지만으로 풀 수 있는 문제가 아니었습니다.반도체와 전기, 여기에 기후까지 더한 삼합은 생각보다 복잡했습니다. 언뜻 보면 눈으로도 풀 수 있는 단순한 수학 문제처럼 보입니다. 전기가 부족하면 더 만들면 되고, 탄소를 줄여야 하면 신재생에너지를 늘리면 되고, 경제성이 낮다면 원자력을 쓰면 된다는 식입니다. 하지만 현실은 그렇게 간단하지 않습니다. 전기를 어디서 만들 것인지, 송전망은 어떻게 확보할 것인지, 지역 주민의 부담은 어떻게 나눌 것인지, 기후위기 대응과 산업 경쟁력을 어떻게 함께 가져갈 것인지 모두 얽혀 있습니다.용인에서는 다시 반도체 이전을 두고 설왕설래가 이어지고 있습니다. 답은 정해져 있는 듯하지만, 그 답이 언제나 정답인 것은 아닙니다. 반도체는 용인의 미래 먹거리이고, 도시 경쟁력을 높일 기회입니다. 그러나 그 기회가 모든 문제를 자동으로 해결해 주지는 않습니다. 오히려 반도체 도시가 되겠다는 선언은 더 많은 질문을 부릅니다.에너지 과다 사용은 기후변화를 부추깁니다. 기후변화를 막기 위해 탄소중립과 신재생에너지가 대안으로 제시됩니다. 그러나 신재생에너지의 경제성과 안정성에 의문을 제기하는 목소리도 큽니다. 그래서 다시 원자력이 대안으로 거론됩니다. 그런데 원자력이 자리한 곳은 특별한 보안과 관리가 필요한 공간입니다. 그곳의 주민과 지역은 또 다른 부담을 안고 살아갑니다. 어느 한쪽만 옳다고 말하기 어려운 이유입니다.더 복잡한 것은 기후변화를 부추기는 에너지 수요의 배경에 AI와 반도체가 있다는 점입니다. 인공지능 시대가 열리면서 데이터센터와 첨단산업은 더 많은 전기를 요구하고 있습니다. 그 뒤에는 반도체가 있습니다. 반도체는 미래산업의 핵심이지만, 동시에 막대한 에너지와 자원이 필요합니다. 용인이 반도체 도시를 꿈꾼다면 이 불편한 진실도 함께 마주해야 합니다.월성에서 본 동해는 아름다웠습니다. 그러나 그 아름다움은 질문을 남겼습니다. 우리가 쓰는 전기와 우리가 꿈꾸는 산업, 우리가 걱정하는 기후는 모두 연결돼 있습니다. 용인이 세계적 반도체 도시가 되려면 이제 그 연결을 정직하게 말해야 할 필요가 있을 겁니다.