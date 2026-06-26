장동혁 들이받은 김재섭 "서울 승리가 지도부 흔들기? 나를 징계하라"

▲김재섭 국민의힘 의원이 지난 6월 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련 야당 추천 특검 수용과 국정조사 대상에 청와대도 포함시킬 것을 요구하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기