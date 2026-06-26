대전 진보 문학의 유산, 이념 대립과 전쟁 속 망각의 역사로 남다

큰사진보기 ▲26일 오후 2시 대전시립박물관 세미나실에서는 '해방공간 대전문학과 문예지'를 주제로 제7회 대전역사문화학술대회가 열리고 있다. 이날 행사는 대전광역시 문화유산과와 시사편찬실 주최로 개최됐다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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해방 직후 이념의 격전지였던 해방 공간 대전에서 진보적 문학 지향을 선보였던 문예지들과 관련 문인들이, 정부 수립과 한국전쟁을 거치며 대전 문학사에서 대거 망각되거나 소외돼 왔다는 지적이 나왔다. 그동안 <동백>과 <호서문학>을 중심으로 한 '순수·향토 서정' 위주의 편향된 문학사 지형도를 바로잡고, 베일에 싸여 있던 진보·좌익 계열의 문학적 유산을 온전히 복원해야 한다는 목소리가 커지고 있다.26일 오후 2시 대전시립박물관 세미나실에서는 '해방공간 대전문학과 문예지'를 주제로 제7회 대전역사문화학술대회가 열렸다. 이날 행사는 대전광역시 문화유산과와 시사편찬실 주최로 개최됐다. 지난 3월, 1946년 해방 직후 발간된 대전 지역 최초의 순수 시지(詩誌) <동백(柊栢)> 제7집 원본을 전격 발굴·확인함에 따른 의미를 학술적으로 조명하기 위한 자리였다.해방 직후(1945년 광복~1950년 한국전쟁 이전) 대전의 해방공간은 순수문학과 현실 참여 문학, 좌와 우의 이념적 흐름이 매우 역동적으로 공존했던 문학도시였다. 그러나 분단과 한국전쟁이라는 대립 속에서 주류 문학사는 이른바 '선택적 망각'을 통해 진보 진영의 활동을 철저히 외면해 왔다는 것이다.하상철 목원대 교수는 '<동백>으로 보는 대전의 시문학(해방기 대전의 문학 매체를 중심으로)' 발표를 통해 <향토(鄕土)>(1945), <백상>(1946), <동백(柊栢)>, <현대(現代)>(1946), <백제>(1946), <신성(新星)>(1948), <충청매일>(1948), <동방신문>(1949), <호서문학>(1952) 등으로 이어진 문예지를 소개했다.하 교수는 "그간 대전 문학의 출발점으로 거론되던 잡지들은 주로 <향토>, <동백>, <호서문학> 정도였고, 특히 해방공간과 관련해서는 이중 <현대>에 비해 <동백>이 선택적으로 주로 회고돼 왔다"라며 "이는 선택과 배제가 작동한 결과"라고 밝혔다. 그는 "해방기 <동백>이 '향토사적 순수 시지'의 원류라는 대전문학사의 평가는 제고될 필요가 있다"라며 "대전문학의 본령을 '순수'나 '향토사적 서정'으로 획정 짓는 시도는 해방기 대전문단에서 <동백>이 지닌 문학적 의미를 확대 또는 축소한다"고 지적했다.김현정 세명대 교수는 '새로운 감각과 문학장의 변화'(<현대>, <신성>을 중심으로) 주제발표에서 "해방기 대전문학에서 <현대>와 <신성>이 차지하는 비중이 상당하다"라며 "당시 대전 문인들이 중심이 돼 순수 서정성을 지향하는 <동백>과는 달리, <현대>와 <신성>은 다양한 집필진으로 다양성을 보였고 당시 해방, 자유, 민주 등 시대정신과 특징들을 밝히려 했다"고 설명했다. 이어 "<현대>와 <신성>에 대한 연구가 좀 더 심층적으로 이루어져야 한다"고 강조했다.김화선 배재대 교수도 '<호서문학>을 중심으로 한 대전문학의 시작과 그 문학적 계보'에 대한 주제발표에서 "해방공간은 반공 이데올로기와 결합한 순수문학의 계보가 남한 문학사의 주류를 형성하면서 문학 지형도를 바라보는 시각에도 큰 영향을 미치게 됐다"라며 "이념의 희생양으로 사라진 작가가 염인수(1912~2006)다"라고 설명했다. 김 교수에 따르면 염인수는 해방공간에서 사회주의 계열인 조선문학가동맹원 안회남, 김만선과 인연이 있고 대전문학가동맹에서 활동했다는 이유로 대전형무소에 투옥됐고, 이후 이름을 숨긴 채 살았다.박수연 충남대 교수는 염인수 등이 활동한 '해방기 대전지역 문학가동맹과 문학운동'을 주제로 한 발표에서, 주로 <현대>와 <백제> 등을 통해 활동한 조선문학가동맹 대전시지부와 조선문화단체총연맹 충남연맹, 조선프롤레타리아문학동맹 등에서 활동한 인물과 작품 등을 소개했다.박 교수는 당시 대전 지식인들이 뜻을 모아 서울에서 발행한 잡지 <백제>(1946년 10월 창간)에 대해 "대전 지식인들이 뜻을 모은 최초의 공식 잡지"라고 소개했다. <백제>에는 대전의 문학가동맹 소속 진보 문인인 황린과 우익 성향 추은파의 글이 동시 수록되어 격렬한 이념적 충돌을 보여준다. 황린은 당시 건설기라는 시대적 상황 속에서 문화인들의 정치적 과제 실천을 강조한 반면, 추은파는 단체 중심의 문화운동을 '문화인으로서의 착치'라고 비판하며 대립했다.이후 대전문학가동맹 부위원장 김종태가 발행한 잡지 <현대>(1946년 6월 등록)는 1947년 '해방 2주년 기념 특집호' 등을 통해 미소공동위원회의 성공을 지지하고 김남천의 '인민문학 써클'을 소개하는 등 문학 대중화 운동과 진보적 민주주의 민족국가 건설을 핵심 지향으로 삼았다. 후속지인 <신성>(1948) 역시 진보적·아나키즘적 성격과 반식민지·반외세적 신념을 띠며 당대 청년 문인들에게 신선한 충격을 주었다.박 교수는 "특히 이 매체들은 그동안 대전 문학사의 시발점으로 꼽혀온 <동백>이나 <향토>가 당국에 정식 등록되지 못한 '문학동인회 회람지(프린트물)' 수준이었던 것과 달리, 당국의 정식 등록허가를 거쳐 출간된 '인쇄본 잡지'라는 점에서 역사적·근대적 가치가 매우 높다"고 평가했다. <현대>는 최근 그 가치를 인정받아 대전시 등록문화유산으로 지정되기도 했다.박 교수는 특히 이 중 <현대>와 <신성> 등에 이름을 올린 앞서 언급된 염인수를 비롯해 임완빈, 황린 등 대전 문학인들의 일생과 문학적 변화, 내면을 최대한 복원해 냈다.박 교수에 따르면 문학가동맹 대전시지부장이었던 황린은 예산에서 발을 붙이지 못하고 행적을 알 수 없게 되었으며, 임완빈은 보도연맹 총무부장으로 살아남았으나 이후 행적이 묘연해졌다. 문학가동맹 상무위원이던 박희선은 불교 시인으로 변모했고, 소설가 염인수는 예비검속과 수감, 인민군 치하 위원장직 수행과 피신을 반복하는 등 고초를 겪었다. 황린, 송완순 등 한 시대를 풍미했던 진보 진영 및 월북 문인들은 그렇게 대전 문학사에서 의도적으로 외면당하며 '사라진 유령'이 되었다.박 교수는 "대전의 문학가동맹은 한국전쟁을 거치면서 사라져 버렸다"라며 "대전 문학의 숨은 유령들을 불러낼 때 대전 문학의 새로운 대지를 만날 수 있을 것"이라고 밝혔다.이날 학술대회에는 이하은 배재대 교수의 사회와 송기섭 충남대 교수가 좌장을 맡았으며 최진명 충남대 교수, 이희환 인천대 교수, 최명표 전북대 교수, 고봉준 경희대 교수 등이 토론에 참여했다.