울산시, 직장인 미혼남녀 만남 주선 "지역 정주 계기 마련"

큰사진보기 ▲울산시는 26일 울산시티컨벤션에서 미혼 직장인들을 대상으로 미혼남녀 만남 행사인 ‘U:ON 로맨틱데이’를 열고 1대1 대화, 선상 데이트를 진행했다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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26일 오후 2시 울산시티컨벤션에서 직장인 미혼남녀 만남 행사가 열렸다. 울산시가 지역 청년들의 정주의식을 높이자는 취지로 마련했는데 궁극적으로 도시인구를 증가시키자는 뜻이 내포됐다.유:온(U:ON) 설레는날(로맨틱데이)로 명명된 행사에는 35세~42세(1984년생~1991년생)의 직장인 미혼남녀 40명이 참여했다.앞서 울산시는 지난 6월 1일부터 11일까지 이 연령대의 직장인 미혼남녀를 모집했고 그 결과 총 136명이 신청해 높은 관심을 모았다. 이 가운데 최종 선정된 남녀 각 20명씩 총 40명의 직장인이 이번 행사에 참가한 것.울산시 관계자는 "이번 행사는 울산지역 직장인 미혼남녀들이 바쁜 일상에서 벗어나 서로 교감하고, 나아가 울산에 정주할 수 있는 계기를 제공하기 위해 추진됐다"라고 밝혔다.이날 '유:온 로맨틱데이(시즌1. 여름)'는 참가자들이 자연스럽게 소통할 수 있는 프로그램으로 구성해 1대1 라운딩 대화, 조별 게임, 울산태화호 선상 데이트, 거리 공연(버스킹) 관람, 짝 연결(커플 매칭) 등이 이어졌다.울산시 관계자는 "반복되는 일상 속에서 새로운 인연을 만나기 쉽지 않았던 직장인들에게 새로운 설렘과 즐거움을 주는 하루가 되길 바란다"라며 "울산에서 성실히 일하며 생활하는 청춘들이 소중한 인연을 맺어, 울산에 정착해 정주할 수 있는 뜻깊은 계기가 되기를 기대한다"라고 말했다.한편, 울산시는 오는 10월 중 27세~34세(1992년생~1999년생) 직장인을 대상으로 두 번째 행사를 개최할 계획이다. 참가자 모집은 추후 별도로 진행될 예정이다.