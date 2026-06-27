태안의 바다에서 세계 무대로

"변위는 이동의 기록이 아니라 관계의 재배치다."

큰사진보기 ▲충남창작스튜디오 전시실에서 3기 입주작가 전시회에서 만난 지나손 작가 ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남창작스튜디오 위치한 지나손 작가의 창작실 ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남창작스튜디오에 위치한 지나손의 창작실에서 작업 중인 작품 ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남창작스튜디오 전시실에서 시작된 3기 입주작가들의 작품 가운데 지나손의 작품 ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남창작스튜디오 제3기 입주작가 가운데 지역민들의 관심을 가장 많이 받고 있는 작가 중 한 명은 충남 태안 안면도 출신의 지나손(Gina Sohn·본명 손현주) 작가다.지나손 작가는 태안의 바다와 갯벌, 자연 속에서 성장한 기억을 바탕으로 국제무대에서 독창적인 작품세계를 구축해온 현대미술가다.프랑스 베르사유 국립미술학교(École des Beaux-Arts de Versailles)에서 현대미술을 전공한 그는 설치와 영상, 회화, 퍼포먼스를 넘나들며 자연과 인간, 사물과 공간이 맺는 관계를 탐구하는 작업으로 주목받고 있다.특히 그의 작업은 결과물보다 과정에 주목한다.작가는 자신을 작품을 만드는 창조자가 아니라 관계를 만들어가는 매개자라고 설명한다. 바람과 파도, 햇빛과 시간, 그리고 인간이 함께 만들어내는 변화의 과정을 하나의 '드로잉'으로 바라보는 것이 지나손 작가 작업의 핵심이다.대표작 가운데 하나인 국제 프로젝트 'PLAY BUOY'에서는 수백 개의 부표를 해변에 설치한 뒤 조수간만의 차에 의해 작품이 스스로 해체되는 과정을 관찰했다.또 갯벌 위에 거대한 소금 원을 그리고 밀물에 의해 사라지도록 하는 작업, 해변에 기와를 놓아 파도에 의해 변화되는 모습을 기록하는 작업 등은 자연을 단순한 배경이 아닌 공동 창작자로 바라보는 그의 예술 철학을 보여준다.최근에는 '변위(Displaced)' 연작을 통해 장소와 감각, 존재의 관계를 새롭게 해석하는 작업을 이어가고 있다.작가는 "보이지 않는 힘이 자리를 움직이고 관계를 재배치하는 과정 자체가 작품"이라며 "세계를 물질이 아닌 사건으로 읽고 싶다"고 말한다.국내외 미술계에서도 그의 활동은 꾸준히 주목받고 있다.프랑스 파리, 독일 아르톨(ArToll-Kunstlabor), 인도네시아 발리 등 해외 전시에 참여했으며 소마미술관, 자하미술관, 헬로우뮤지움, 청목미술관 등 국내 주요 미술관에서도 개인전을 개최했다.2025년 소마미술관 개인전 <변위>는 현대 드로잉의 개념을 확장했다는 평가를 받았으며, 작품은 국립현대미술관 미술은행을 비롯해 다수의 공공기관과 미술관에 소장돼 있다.무엇보다 의미 있는 것은 세계 여러 도시에서 활동해온 작가가 다시 태안으로 돌아왔다는 점이다.태안의 바다와 갯벌은 그의 작업 세계가 시작된 장소이자 지금도 가장 중요한 영감의 원천이다.이번 충남창작스튜디오 입주는 단순한 레지던시 참여를 넘어 태안 출신 작가가 지역과 다시 만나고 지역민과 예술로 소통하는 새로운 계기가 되고 있다.지역 문화예술계 관계자는 "지나손 작가는 세계적인 감각과 지역성을 동시에 갖춘 드문 작가"라며 "태안이 품은 자연과 기억을 세계 현대미술 언어로 풀어내고 있다는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.태안의 바람과 파도, 갯벌이 길러낸 예술가.지나손 작가가 충남창작스튜디오에서 펼쳐나갈 앞으로의 1년은 지역 예술계는 물론 국내 현대미술계에서도 주목할 만한 시간이 될 것으로 기대된다.