태안에서 시작하는 새로운 예술의 항해... '이곳에 도착하여'

큰사진보기 ▲충남창작스튜디오 3기 입주작가들의 첫 전시회인 '이곳에 도착하여' 표스터 ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 태안군 태안읍 태안기업도시내에 위치한 충남창작스튜디오 전경 . ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안기업도시내에 위치한 충남창작스튜디오 전시실에서 지난 24일 시작된 3기 입주작가들의 작품들이 전시되고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 서해안의 끝자락, 태안 기업도시 내 충남창작스튜디오에서 새로운 예술의 항해가 시작됐다.충남도와 충남문화관광재단은 26일부터 오는 7월 24일까지 충남창작스튜디오 전시동에서 제3기 입주작가 인트로전 <이곳에 도착하여>를 개최하고 있다. 이번 전시는 올해 새롭게 입주한 작가들의 작품 세계를 지역민들에게 처음으로 소개하는 자리다. 회화와 조각, 설치, 영상 등 다양한 장르에서 활동하는 작가 8명이 참여한다.참여 작가는 김영진, 김진, 남궁희재, 박두리, 배상아, 오지은, 용선, 지나손 작가다.전시 제목인 <이곳에 도착하여>는 단순히 새로운 작업실에 입주했다는 의미를 넘어 각기 다른 지역과 환경에서 활동해 온 예술가들이 태안이라는 새로운 공간에 도착해 또 다른 창작 여정을 시작한다는 의미를 담고 있다.충남창작스튜디오는 그동안 1기 인트로전 <다른 곳>, 2기 인트로전 <땅끝 : 서쪽으로 가는 길>을 통해 장소성과 이동, 그리고 창작의 시작을 주제로 입주 작가들을 소개해왔다. 이번 전시는 그 연장선상에서 '도착'이라는 개념을 통해 예술가들의 현재 위치와 앞으로의 가능성을 조명한다.이번 전시에 참여한 작가들의 작업 세계는 저마다 뚜렷한 개성을 보여준다.김영진 작가는 사람들이 떠난 공간에 남겨진 흔적과 기억을 설치 작업으로 재구성하며, 김진 작가는 감자와 땅, 공동체의 이야기를 통해 현대인의 삶과 자연의 관계를 탐구한다.남궁희재 작가는 자연과 역사 속 흔적을 시적 이미지로 풀어내며, 박두리 작가는 닥죽과 한지를 활용한 독창적 회화를 통해 내면의 목소리를 시각화 한다.배상아 작가는 무의식의 풍경을 초현실적으로 구현하고, 오지은 작가는 자신이 경험한 장소의 감정을 색채와 붓질로 표현한다. 영상과 설치, 회화를 넘나드는 용선 작가는 시간과 존재의 이면을 탐색하며 현대 미술의 새로운 언어를 제시한다.특히 이번 전시는 작품만 감상하는 전시에 그치지 않는다.개막과 함께 진행된 '오픈스튜디오' 프로그램에서는 관람객들이 작가들의 실제 작업실을 방문해 창작 과정을 직접 살펴보고 작가들과 대화하는 특별한 기회도 마련됐다.한편, 충남창작스튜디오는 2024년부터 충남문화관광재단이 운영을 맡고 있는 충남 유일의 공공 레지던시 프로그램이다. 지역 예술가는 물론 전국과 해외에서 활동하는 역량 있는 작가들에게 작업 공간과 창작지원금, 전문가 컨설팅, 전시 기회 등을 제공하며 충남 문화예술의 거점 역할을 수행하고 있다.무엇보다 충남창작스튜디오가 위치한 태안은 예술가들에게 특별한 영감을 제공하는 공간이다.서쪽으로는 광활한 갯벌과 바다가 펼쳐지고, 동쪽으로는 백제 문화권과 충남 내륙의 풍부한 역사·문화 자원이 자리하고 있다. 사계절 변화하는 자연환경과 고요한 창작 환경은 예술가들이 오롯이 작업에 몰입할 수 있는 최적의 조건을 갖추고 있다는 평가를 받고 있다.실제로 입주 작가들은 태안에서의 생활과 자연환경이 새로운 작업 구상에 큰 영향을 주고 있다고 입을 모은다.이번 전시는 단순한 입주 신고식이 아니다.앞으로 1년 동안 충남창작스튜디오에서 이어질 창작 활동의 출발점이자 지역 주민과 예술가가 처음 만나는 자리다.충남창작스튜디오 김민경 큐레이터는 "서로 다른 예술적 언어를 가진 작가들이 태안이라는 공간 안에서 새로운 관계를 만들고 있다"며 "이번 전시는 그들의 첫 발걸음을 함께 지켜보는 의미 있는 자리"라고 설명했다.예술가들이 태안에 도착해 만들어갈 새로운 예술의 무늬는 앞으로 지역 문화 예술계에도 적지 않은 자극과 활력을 불어넣을 것으로 기대된다. 충남창작스튜디오 제3기 입주작가 인트로전 <이곳에 도착하여>는 오는 7월 24일까지 무료로 관람할 수 있으며, 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다.