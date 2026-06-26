노옥희재단 '희망학교' 개강... "제도 민주주의를 삶의 민주주의로"

큰사진보기 ▲(사) 함께 꾸는 꿈 노옥희재단(이사장 이병환)은 6월 25일 다운고등학교 체육관에서 ‘2026 노옥희희망학교_삶을 위한 민주주의 체!지!덕!’을 열어 일상에서 민주주의를 실천하는 훈련 프로그램을 진행했다. ⓒ 노옥희재단 관련사진보기

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고 노옥희 전 울산교육감의 철학과 사상을 계승하기 위해 설립된 (사) 함께 꾸는 꿈 노옥희재단(아래 노옥희 재단, 이사장 이병환)이 회원 등을 대상으로 민주주의 근육키우기 훈련을 추구하는 '노옥희 희망학교' 첫시간을 열었다.노옥희재단은 지난 25일 울산 다운고등학교 체육관에서 민주주의를 실천하는 훈련 프로그램인 '2026 노옥희 희망학교-삶을 위한 민주주의 체!지!덕!'을 진행했다.이날 관계자는 "이 프로그램은 '경청, 공감, 호기심'이라는 민주주의 근육을 이용해 내 의견을 형성하고 의견의 근거를 찾는 과정, 그리고 다른 사람의 의견을 경청하고 서로 협상하여 타협하는 일련의 과정으로 이뤄져 있다"고 소개했다.이어 "최종적으로 갈등을 해결하고 상생의 방안을 찾는 과정"이라며 "이는 일상생활 중 타인과의 관계에서 실용적으로 활용할 민주주의를 훈련하는 것"이라고 덧붙였다.프로그램을 진행한 자유스콜레 강사팀은 덴마크의 민주주의 축제(폴케뫼데)에 착안해 이를 한국적 방식으로 진행했다.재단측에 따르면 이날 교육에는 최근 사회적 쟁점을 두고 참가자들의 의견을 형성했다. 형성된 내용으로는 ▲ 무장애 버스정류장 만들기 ▲ 교육공동체 신뢰 회복 ▲ 시민들에게 기본 정보 제공 ▲ 대학평준화와 대학무상교육 ▲ 자원봉사자를 무료자원이 아닌 사회 밑거름으로 대우하기를 ▲ 사교육 폐지를 말뿐이 아니라 실천으로 ▲ 실버시대를 골드시대로 30대 부터 노후준비할 수 있는 여건 조성 ▲ SNS 혐오문화에 대한 법적, 교육적 제재 ▲ 자립 청년 주거 독립 보장 ▲ 조금 덜 의미있는 삶도 괜찮다는 메시지 등이 있었다.이병환 이사장은 "2025년 12월부터 2026년 4월까지 광장에서의 민주주의, 그리고 선거 등 제도로의 민주주의를 일상에서의 민주주의로 확장하고, 삶을 위한 민주주의로 뿌리내려야 한다는 취지로 기획된 프로그램"이라며 "노옥희재단은 앞으로도 우리사회 민주주의의 정착을 위해 노력하겠다"고 말했다.한편 노옥희재단은 2026년 노옥희희망학교 두번째 프로그램으로 '삶을 위한 민주주의', '덴마크의 시민대학'에 대한 강연을 계획하고 있다. 건국대 등에서 민주주의와 민주시민교육을 강의하는 정해진 박사를 초청해 8월 26일 강연을 열 계획이다.