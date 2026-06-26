유튜브 생중계까지... 남양주시 '시민 공개 업무보고' 마무리

큰사진보기 ▲민선 9기 남양주시장직 인수위원회인 시민주권위원회가 2주간 이어온 시정 업무보고를 마무리하며 공약 실행방안과 시정 운영 방향을 구체화했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민선 9기 남양주시장직 인수위원회인 시민주권위원회가 2주간 이어온 시정 업무보고를 마무리하며 공약 실행방안과 시정 운영 방향을 구체화했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

민선 9기 남양주시장직 인수위원회인 시민주권위원회가 2주간 이어온 시정 업무보고를 마무리하며 공약 실행방안과 시정 운영 방향을 구체화했다.시민주권위원회는 지난 15일부터 26일까지 금곡·양정행정복지센터에서 부서별 업무보고를 진행하며 민선 9기 핵심 공약과 주요 현안을 점검했다고 밝혔다.이번 업무보고는 주민에게 전면 공개된 가운데 16일부터는 유튜브 채널 '민선9기 남양주시 시민주권위원회'를 통해 전 과정이 실시간 중계됐다. 시정 준비 과정부터 시민과 공유하며 의견을 반영하겠다는 최현덕 남양주시장 당선인의 '시민주권' 철학이 반영됐다는 평가다.업무보고에서는 주민참여예산 확대와 지역경제 활성화, 인문도시 조성, 소아응급의료체계 개선을 비롯해 쾌속 교통망 구축, 청년 맞춤형 정책, 왕숙신도시 개발, 남양주형 통합돌봄 체계 구축 등 민선 9기 핵심 과제가 집중 논의됐다.또 버스 노선 개편과 청년 이동권 확대, 개발이익 환수, 왕숙 첨단산업단지 조성, 중장년 지원 정책 등 시민 생활과 밀접한 현안에 대해서도 실행방안을 점검했다.최현덕 당선인은 업무보고 과정에서 부서 간 협업을 통한 정책 추진을 강조하며 "행정의 기준은 시민이 체감하는 변화여야 한다"고 주문했다.특히 복지 분야와 관련해서는 중복되거나 유사한 사업을 재정비하고 전달체계를 효율화해 남양주만의 대표 복지 브랜드를 구축할 필요가 있다고 강조했다.최 당선인은 "이번 업무보고는 시민을 대신해 묻고 공직자가 답하는 과정이었다"며 "질문과 답변을 모두 기록으로 남겨 민선 9기 시정 운영의 밑거름으로 삼겠다"고 말했다.이어 "공직자와 시민, 인수위원회가 함께 원팀이 돼 시민이 체감하는 성과를 만들어 시민주권시대에 걸맞은 시정을 열어가겠다"고 밝혔다.한편 시민주권위원회는 오는 29일 남양주도시공사와 남양주시정연구원, 남양주시복지재단, 남양주시문화재단 등 산하기관 업무보고를 끝으로 민선 9기 시정 준비를 이어갈 예정이다.