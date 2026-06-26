한성숙 후보가 말하는 총리로 임명된 이유와 중요 과제는?

한성숙 국무총리 후보자가 중소기업 정책의 핵심 과제로 연구개발(R&D) 투자 확대와 회복력 강화 필요성을 강조했다. 특히 중소기업은 한번 위기를 겪으면 기업 존속 자체가 흔들릴 수 있는 만큼, 예산 축소의 충격이 대기업보다 훨씬 오래 이어진다고 진단했다.
한 후보자는 26일 오전 국회에서 열린 인사청문회에서 박선원 더불어민주당 의원의 중소기업 정책 방향 질의에 답하면서 "중소기업을 위한 R&D 부분은 더 집중적으로 봐야 한다"고 밝혔다.
그는 최근 수출과 산업 구조 변화 흐름을 언급하면서 과거 정부 시기의 R&D 예산 문제도 함께 짚었다.
"2022년, 2023년 수출이 기대만큼 좋아지지 않았던 부분에는 R&D 관련 예산이 굉장히 많이 삭감된 영향도 있었다고 본다. 그런데 중소기업 입장에서 예산 삭감은 회복되는 데 걸리는 시간이 훨씬 길다."
한 후보자는 특히 중소기업의 취약한 회복 구조를 강조했다. 그는 "중소기업은 한번 망가지고 나면 회사가 없어지거나 아예 직원들이 나가는 경우가 많다"면서 "그래서 회복의 시간이 더 오래 걸린다"고 말했다.
그러면서 정부 차원의 지원 방향도 분명히 했다. 한 후보자는 "이 때문에 R&D 관련 부분들을 좀 더 집중적으로 해야 한다"며 "이 부분은 (대통령이) 저를 총리로 임명한 이유 가운데 하나이자 중요한 과제"라고 밝혔다.
한 후보자는 소상공인·중소기업·스타트업을 향한 정책 의지도 재차 강조했다. 그는 "소상공인, 중소기업, 스타트업 관련 부분에 대해 보다 과감한 정책 지원을 해야 할 의무와 책임이 있다"며 "적극적으로 살펴볼 예정"이라고 강조했다.
현재 중소기업 상황에 대해서도 이중적 흐름을 언급했다. 그는 "소비재 중심의 새로운 수출 영역에서는 상황이 좋다"며 "케이(K)-뷰티와 푸드 분야 성장은 두드러지고 있다"고 평가했다. 다만 "기존 철강·자동차 중심 대기업 하도급 구조에 의존했던 업종의 부진 속도가 함께 나타나면서 전체적으로 성장세를 키우는 데 어려움이 있다"고 진단했다.
이어 공정거래 환경 개선 필요성도 언급했다. 그는 "기술 탈취 문제뿐 아니라 거래 환경 전반에서 납품 대금 조건 등을 보다 강화하는 논의가 필요하다"고 말했다.
한 후보자는 이날 답변 전반에서 단순한 재정 지원 확대보다 '중소기업 생태계의 복원력 확보와 기술 투자 회복'에 정책의 무게를 두겠다는 점을 강조했다.