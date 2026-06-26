한성숙 후보가 말하는 총리로 임명된 이유와 중요 과제는?

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리 후보자가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"2022년, 2023년 수출이 기대만큼 좋아지지 않았던 부분에는 R&D 관련 예산이 굉장히 많이 삭감된 영향도 있었다고 본다. 그런데 중소기업 입장에서 예산 삭감은 회복되는 데 걸리는 시간이 훨씬 길다."

한성숙 국무총리 후보자가 중소기업 정책의 핵심 과제로 연구개발(R&D) 투자 확대와 회복력 강화 필요성을 강조했다. 특히 중소기업은 한번 위기를 겪으면 기업 존속 자체가 흔들릴 수 있는 만큼, 예산 축소의 충격이 대기업보다 훨씬 오래 이어진다고 진단했다.한 후보자는 26일 오전 국회에서 열린 인사청문회에서 박선원 더불어민주당 의원의 중소기업 정책 방향 질의에 답하면서 "중소기업을 위한 R&D 부분은 더 집중적으로 봐야 한다"고 밝혔다.그는 최근 수출과 산업 구조 변화 흐름을 언급하면서 과거 정부 시기의 R&D 예산 문제도 함께 짚었다.한 후보자는 특히 중소기업의 취약한 회복 구조를 강조했다. 그는 "중소기업은 한번 망가지고 나면 회사가 없어지거나 아예 직원들이 나가는 경우가 많다"면서 "그래서 회복의 시간이 더 오래 걸린다"고 말했다.그러면서 정부 차원의 지원 방향도 분명히 했다. 한 후보자는 "이 때문에 R&D 관련 부분들을 좀 더 집중적으로 해야 한다"며 "이 부분은 (대통령이) 저를 총리로 임명한 이유 가운데 하나이자 중요한 과제"라고 밝혔다.한 후보자는 소상공인·중소기업·스타트업을 향한 정책 의지도 재차 강조했다. 그는 "소상공인, 중소기업, 스타트업 관련 부분에 대해 보다 과감한 정책 지원을 해야 할 의무와 책임이 있다"며 "적극적으로 살펴볼 예정"이라고 강조했다.현재 중소기업 상황에 대해서도 이중적 흐름을 언급했다. 그는 "소비재 중심의 새로운 수출 영역에서는 상황이 좋다"며 "케이(K)-뷰티와 푸드 분야 성장은 두드러지고 있다"고 평가했다. 다만 "기존 철강·자동차 중심 대기업 하도급 구조에 의존했던 업종의 부진 속도가 함께 나타나면서 전체적으로 성장세를 키우는 데 어려움이 있다"고 진단했다.이어 공정거래 환경 개선 필요성도 언급했다. 그는 "기술 탈취 문제뿐 아니라 거래 환경 전반에서 납품 대금 조건 등을 보다 강화하는 논의가 필요하다"고 말했다.한 후보자는 이날 답변 전반에서 단순한 재정 지원 확대보다 '중소기업 생태계의 복원력 확보와 기술 투자 회복'에 정책의 무게를 두겠다는 점을 강조했다.