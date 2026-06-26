울산 동구, 외국인 소식지 발행하며 정착 돕기 "지역사회와의 소통"

큰사진보기 ▲울산 동구가 외국인 주민들의 원활한 지역사회 정착을 위해 발행한 '동구 외국인 소식지 2026 여름호' ⓒ 울산 동구 관련사진보기

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울산광역시 이주배경 인구는 4만 7574명으로 전체 인구 109만8천312명의 4.3% 수준인데 5개 구군 중 동구에 1만2791명이 거주한다. 동구는 조선산업이 주력인 도시인데 조선 경기가 활황을 맞으면서 일자리를 찾아온 외국인이 늘어난 까닭이다.관할 지자체 동구는 지역에 더불어 사는 외국인을 위한 갖가지 정책을 펼치고 있고 그중 하나가 외국인 주민을 위한 소식지 발행이다.분기별로 발행하는 동구 외국인 소식지는 20페이지 분량으로 총 1000부를 분기별로 발행·배부하고 있으며, 발행 언어는 거주 외국인 주민 수를 고려해 베트남어, 스리랑카어, 중국어, 우즈베키스탄어 등 4개 외국어다.26일, 울산 동구청이 외국인 주민들의 원활한 지역사회 정착과 생활 적응 지원을 위해 동구 외국인 소식지 2026 여름호를 발행했다.이번 여름호 주제는 '바다도 보고, 건강도 챙기는 여름맞이 필수 가이드' 이다. 특색있는 한국 여름 음식 소개, 식중독 및 온열 질환 예방, 무더위쉼터 안내, 외국인근로자지원센터 개소, 동구 구민 안전보험 안내 등이 담겨있다.동구 관계자는 "동구 외국인 소식지는 외국인 주민이 필요로 하는 생활정보 뿐만 아니라 주요 행사 안내와 지역의 역사 문화 관광 정보 등을 담고 있다"고 소개했다.이어 "이번 소식지를 통해 우리 지역에 거주하면서 필요한 생활정보, 각종 소식과 주요 행사 등에 대한 외국인 주민들의 접근성을 높여 지역사회에 안정적으로 정착하고, 지역사회와의 소통을 강화하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.배부처는 동구청 민원실, 동 행정복지센터, 관내 기업체 기숙사 등이며 개인 신청자에게는 개별 우편으로 발송된다. 또한 동구청 홈페이지 '복지정보→이주외국인→동구 외국인 소식지'에서 파일을 내려받아 열람할 수 있다. 정기 구독을 원하시는 분은 이메일(leewy324@korea.kr) 신청 또는 동구청 노사외국인지원과(052-209-4548)로 전화 신청하면 된다.한편 울산 동구는 외국인 주민 증가에 따른 문화적 다양성 확산에 대응해 주민 인식 개선 정책도 펴고 있다.그 일환으로 지난 9일 방어동행정복지센터에서 방어동 주민자치위원 20여명을 대상으로 외국인 주민 인식 개선 교육을 진행했다. 교육에서는 외국인 노동자 유입 배경과 인권에 대한 이해, 지역주민의 역할, 상생과 공존을 위한 실천 방안 등을 다뤘다.동구는 주민들이 별도의 교육에 참여해야 한다는 부담을 줄이기 위해 동 자생단체 월례회와 각종 주민 교육 일정과 연계해 교육을 10~15분가량 진행하고 있다.동구 관계자는 "주민들이 일상 속에서 자연스럽게 다문화 사회에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 오는 12월까지 4~5차례 추가 교육을 이어갈 계획"이라고 말했다.