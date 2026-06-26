경기도, 재해 예방 총력... 급경사지·야영장 안전관리 강화

큰사진보기 ▲경기도가 여름철 집중호우에 대비해 급경사지, 재해복구사업장, 야영장 등 인명피해 우려 시설에 대한 현장점검에 나섰다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기도가 여름철 집중호우에 대비해 급경사지, 재해복구사업장, 야영장 등 인명피해 우려 시설에 대한 현장점검에 나섰다.김규식 경기도 안전관리실장은 26일 성남시 급경사지와 가평군 십이탄천 재해복구사업 현장, 산장국민관광지 야영장을 차례로 방문해 여름철 자연재난 대비상황을 점검했다.먼저 성남시 단대동에 위치한 급경사지에서 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기반 계측관리 시스템 설치상태를 확인했다. 해당 급경사지는 높이 15m, 길이 36m, 경사 87도의 사면으로, 집중호우 등으로 붕괴 징후가 발생할 경우 이를 신속하게 감지하기 위해 경사·균열 측정용 변위계 5개가 설치됐다. 이 사업은 도비 5천만 원이 투입됐으며, 지난 5월 착공해 6월 15일 설치를 완료했다.이어 가평군 상면 십이탄천 재해복구사업 현장을 방문해 지난해 7월 호우 피해 이후 추진 중인 개선복구사업 현황을 점검했다. 십이탄천 개선복구사업은 제방 10.72km 정비, 교량 4개소 재가설, 배수시설 38개소 설치 등을 포함하는 사업으로 총사업비 396억2천만 원이 투입된다. 도는 우기 전 취약구간 응급조치와 복구사업 추진상황을 확인하고, 추가 피해가 발생하지 않도록 현장 안전관리를 당부했다.마지막으로 가평군 상면에 위치한 산장국민관광지 야영장을 찾아 집중호우 시 이용객 대피체계, 배수설비, 카라반 고정상태 등을 점검했다. 산장국민관광지 야영장은 일반사이트 55면과 카라반 11개동을 갖춘 가족 단위 체류형 야영장으로, 1일 최대 250명을 수용할 수 있다. 이곳에서는 방송장비 작동상태와 기상특보 발효 시 이용객 안내·대피체계를 확인하며 현장 대응상황을 살폈다.김규식 경기도 안전관리실장은 "여름철 재난 대응은 위험징후를 얼마나 빨리 확인하고 현장에서 얼마나 신속하게 대응하느냐가 핵심"이라며 "AI·ICT 기반 재난예방 시스템과 현장 중심 점검을 강화해 도민 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.