성수석 당선인 "이천, 반도체 심장도시로 키우겠다"

큰사진보기 ▲성수석 이천시장 당선인은 26일 반도체특별법 시행령 개정안에서 수도권 배제 조항이 삭제된 것과 관련해 "그동안 수도권이라는 이유만으로 반도체 협력단지 지정 과정에서 상대적으로 불리했던 이천이 이제는 국가 반도체 메가클러스터 조성에 당당히 참여할 수 있는 길이 열렸다"며 환영의 뜻을 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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반도체특별법 시행령에서 논란이 됐던 수도권 배제 조항이 삭제되면서 이천시가 반도체 메가클러스터 구축의 핵심 거점으로 도약할 수 있는 기반이 마련됐다는 기대감이 커지고 있다.성수석 이천시장 당선인은 26일 반도체특별법 시행령 개정안에서 수도권 배제 조항이 삭제된 것과 관련해 "그동안 수도권이라는 이유만으로 반도체 협력단지 지정 과정에서 상대적으로 불리했던 이천이 이제는 국가 반도체 메가클러스터 조성에 당당히 참여할 수 있는 길이 열렸다"며 환영의 뜻을 밝혔다.이천시는 세계적인 반도체 기업인 SK하이닉스와 다수의 소재·부품·장비 기업이 집적된 국내 대표 반도체 산업도시다. 이번 시행령 개정으로 반도체 협력단지 지정과 국가 지원사업 참여 확대 등 다양한 기회가 열릴 것으로 기대하고 있다.성 당선인은 민선 9기 핵심 비전으로 '첨단 반도체 중심도시 이천'을 제시하며 반도체 산업 생태계 확장에 행정 역량을 집중하겠다는 구상도 밝혔다.이를 위해 반도체 소재·부품·장비(소부장) 협력단지와 연구개발 집적단지를 조성하고, 시스템반도체와 첨단 패키징, 팹리스 기업 육성을 통해 산업 경쟁력을 강화할 계획이다.또한 용수와 전력, 교통망, 폐수처리시설 등 산업 기반시설 확충과 함께 ASML, AMAT, Lam Research, TEL, KLA 등 글로벌 반도체 장비기업과의 협력도 확대할 방침이다.지역 대학과 연구기관을 연계한 전문인력 양성 프로그램도 확대해 청년 인재가 지역에서 안정적으로 성장할 수 있는 반도체 인재 생태계를 구축한다는 계획이다.성 당선인은 "이번 시행령 개정은 이천이 대한민국 반도체 산업의 핵심 거점으로 한 단계 더 도약할 수 있는 계기"라며 "경기도의 K-반도체 메가클러스터 구축 정책과도 긴밀히 협력해 이천을 첨단 반도체 중심도시로 성장시키겠다"고 말했다.