"무료 물놀이 즐기세요"... 경기 광주시 물놀이시설 21곳 문 연다

큰사진보기 ▲경기 광주시는 여름철 무더위를 식히고 어린이들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 26일부터 공원 내 물놀이 수경시설 운영을 시작한다고 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

AD

경기 광주시는 여름철 무더위를 식히고 어린이들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 26일부터 공원 내 물놀이 수경시설 운영을 시작한다고 밝혔다.공원 내 물놀이 수경시설은 매년 여름 시민들의 큰 호응을 받아온 시설로, 어린이들이 도심 속에서 물놀이를 즐길 수 있는 공간으로 활용되고 있다. 올해는 주요 공원을 비롯해 주거지 인근 공원 등 총 21개소에서 운영된다.운영 기간은 26일부터 8월 30일까지이며 운영 시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지다. 시설은 매시간 45분 가동 후 15분 정지 방식으로 운영되며 매주 월요일과 우천 시에는 운영하지 않는다.시는 본격적인 폭염이 시작되는 7월 17일부터는 이용 수요가 많은 물놀이 수경시설 9개소에 대해 운영 시간을 오후 8시까지 연장할 계획이다.또한, 시민 편의를 위해 실시간 개장 현황 안내 시스템을 운영한다. 시민들은 광주시청 홈페이지 내 '분야별 정보-공원-물놀이 수경시설' 메뉴와 공식 사회관계망서비스를 통해 개장 여부와 임시 휴장 등 관련 정보를 실시간으로 확인할 수 있다.공원 내 물놀이 수경시설은 광주도시관리공사에 위탁해 운영되며 시는 이용 현황과 기상 상황 등을 고려해 운영 시간과 기간을 탄력적으로 조정할 방침이다.시 관계자는 "무더운 여름철 시민들이 도심 속 물놀이장에서 더위를 식히고 즐거운 시간을 보내시길 바란다"며 "안전하고 쾌적한 이용 환경 조성을 위해 시설 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.한편, 시는 물놀이 수경시설 운영 과정에서 발생하는 시민 불편 사항을 지속적으로 점검하고 개선해 나갈 계획이다.