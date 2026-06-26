조용식 울산교육감 당선인 인수위에 '우리말 위원회' 운영

큰사진보기 ▲조용식 울산광역시교육감 예비후보가 6일 울산교육청 프레스센터에서 공약발표 기자회견을 하고 있다. ⓒ 조용식 캠프 관련사진보기

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제11대 울산광역시교육감 당선인 인수위원회(당선인 조용식)가 산하에 '우리말 위원회'를 운영한다.외솔 최현배 선생의 고향인 울산의 정체성을 살리고, 학생들이 일상에서 우리말의 가치와 소중함을 자연스럽게 체감할 수 있도록 한다는 취지로 조용식 당선인 공약의 취지를 더욱 구체화하고 실천하기 위해 현장 국어교사 중심으로 5명으로 구성된다.앞서 울산교육청은 그동안 국어책임교육 우수기관으로 선정되는 등 우리말 교육과 한글문화 확산에 의미 있는 성과를 거둬왔고, 조 당선인 역시 공약으로 울산형 공교육 모형인 '외솔교육'을 제시하며 '일상에서 숨 쉬는 한글도시 울산 자부심 교육'을 약속한 바 있다.우리말 위원회는 인수위원회가 검토하는 정책과 공약에 사용된 외래어와 외국어 표현을 쉽고 바른 우리말로 다듬고 순화하는 역할을 맡는다. 또한 인수위원회 백서 편집 과정에도 참여해 우리말 사용 원칙이 충실히 반영될 수 있도록 지원한다.이와 함께 앞으로 울산교육청이 추진하는 정책과 사업명, 각종 홍보자료와 교육자료에서도 우리말 표현을 우선적으로 사용할 수 있도록 관련 방안을 추진할 예정이다.조용식 당선인은 "외솔 최현배 선생의 정신이 살아있는 울산에서 우리말과 한글의 가치가 교육 현장 속에 더욱 깊이 뿌리내릴 수 있게 하겠다"라며 "쉽고 간결한 우리말로 울산교육의 정책을 널리 알리고 적극적으로 소통해 나가겠다"라고 말했다.