절망하지 않기 위해 기대는 자리, 언덕을 찾아서

큰사진보기 ▲멀리서 바라본 프랑스 시옹-보데몽 언덕.홍순도 번역가는 이 언덕을 "힘들고 지칠 때 기댈 수 있는 공간"으로 읽었다. 언덕이지만 작은 산과 같다. ⓒ 홍순도 관련사진보기

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"사람도 마찬가지입니다. 스스로 해결할 수 없는 어려움과 고민이 있을 때 누군가의 도움을 받고 싶어 하지요. 그런데 도움을 받을 수 없을 때 절망하거나 포기하게 됩니다. 저에게 이 작품의 언덕은 힘들고 지칠 때 기댈 수 있는 곳을 발견하게 해준 공간이었습니다."

큰사진보기 ▲홍순도 번역가 ⓒ 최미향 관련사진보기

"종교마다 선을 지향하지만, 제도나 제도를 운영하는 체제의 오류 때문에 많은 과오가 나타납니다. 현재에도 크게 다르지 않다고 봅니다. 이 작품은 신앙이 지역적이고 역사적이며 일상적인 삶과 어떻게 만나야 하는지 묻고 있습니다."

"가독성도 봐야 하고, 보편적인 표현도 필요했습니다. 다만 이 작품은 가톨릭 성지와 관련된 이야기이기 때문에 가톨릭의 특성이 드러나는 표현은 그대로 두기로 했습니다. 박용주 작가님도 작품 내용에 충실하기 위해 가톨릭에서 일반적으로 사용하는 어휘 사용에 동의해 주셨습니다."

큰사진보기 ▲삭송마을과 시옹마을, 그리고 시옹-보데몽 언덕에 가는 방향을 안내하는 이정표. ⓒ 홍순도 관련사진보기

큰사진보기 ▲시옹-보데몽 언덕의 정상에 세워진 모리스 바레스 작가의 기념비. 주변에는 나무가 없어 먼 곳까지 볼 수 있다. ⓒ 홍순도 관련사진보기

"처음에는 좋은 풍경이 있는 곳인가 보다 생각했습니다. 그런데 실제로 가보니 너무 많은 것들이 담겨 있었습니다. 그 지역 사람들과 이야기도 나누고, 수도원에 계신 수도자도 만났습니다. 현장을 보고 난 뒤 수정한 부분이 굉장히 많았습니다."

"그곳에 올라 멀리 마을을 내려다보면, 인간은 하나의 작은 존재에 불과하다는 생각이 듭니다. 마치 절대자가 인간의 모습을 내려다보는 듯한 느낌이 있었습니다. 그때 '영감'이라는 말이 왜 이 언덕과 연결되는지 알 것 같았습니다."

"영감을 얻을 수 있는 사람도 있고, 얻지 못하는 사람도 있습니다. 언덕은 누구에게나 있지만, 모두가 거기서 영감을 얻는 것은 아니지요. 그래서 '영감이 흐르는 언덕'이라는 표현이 더 자연스럽다고 보았습니다."

"레오폴은 자신이 선택한 길에 거의 30년 동안 몰입했습니다. 누구에게나 자기에게 주어진 소명이 있을 겁니다. 그것을 몇십 년 동안 부끄럼 없이 끌고 갈 수 있는 집중력, 그런 것이 필요하다고 봅니다."

"이 책을 읽고 누군가에게 권할 수 있을 정도로 번역했다면, 그건 좋은 번역이라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 등 관련사진보기

"학생도, 청년도, 어른도 나답게 사는 것이 무엇인지 고민합니다. 하지만 주변의 시선 때문에 선뜻 용기를 내지 못합니다. 이 책은 자신이 되기 위해 실제로 무엇을 해야 하는지 방법을 제시하고 있습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

프랑스 로렌 지방의 시옹-보데몽 언덕은 멀리서 보면 작은 산처럼 보인다. 낮은 들판 너머로 완만하게 솟은 그 언덕은 단순한 풍경이 아니었다. 모리스 바레스의 소설 <영감이 흐르는 언덕>에서 이곳은 신앙과 역사, 지역 공동체의 기억이 서로 부딪치고 다시 만나는 상징적 공간이다.지난 24일, 한 카페에서 <영감이 흐르는 언덕>을 우리말로 옮긴 홍순도 번역가를 만났다. 그는 박용주 번역가와 함께 이 작품을 번역했다. 두 사람은 2023년 <빅토르 위고>를 함께 옮긴 인연을 이어 이번 작업에 참여했다.홍 번역가는 이 책을 번역하게 된 계기에 대해 "박용주 작가님의 제안이 있었다"며 "제목에 들어 있는 '언덕'이라는 말이 오래된 기억을 불러왔고, '영감'이라는 말과 어떻게 연결될 수 있는지 궁금했다"고 말했다.그에게 언덕은 단지 지형이 아니었다. 어린 시절 소를 끌고 산으로 올라가 풀을 먹이던 기억, 대학 시절 가난한 농부의 아들로서 기댈 언덕이 변변치 않았던 시간, 그리고 인간이 혼자 해결할 수 없는 어려움 앞에서 찾게 되는 마음의 의지처가 겹쳐 있었다.<영감이 흐르는 언덕>은 종교적 서사에만 머무르지 않는다. 홍 번역가는 이 작품이 한 지역의 기억이 어떻게 신앙과 결합하고, 다시 제도와 충돌 하는지를 보여준다고 읽었다. 작품 속 레오폴은 지역의 역사와 조상들의 신앙, 로렌의 풍광을 새로운 신앙 공동체의 토대로 삼으려 한다. 그러나 그 열망은 거대한 로마 가톨릭 제도와 충돌한다. 홍 번역가는 "종교적 편견이 기독교의 본질은 아니다"라고 강조했다.번역 과정에서 가장 신경 쓴 부분은 종교 용어였다. 공동 번역자인 박용주 번역가는 개신교 신자이고, 홍순도 번역가는 천주교 신자다. 같은 의미라도 개신교와 천주교에서 사용하는 어휘가 다른 경우가 적지 않았다.공동 번역 작업은 약 1년에 걸쳐 이어졌다. 홍 번역가가 먼저 절반 가량을 옮기고, 후반부는 박용주 번역가가 맡았다. 이후 서로의 번역을 바꿔 읽고, 용어와 문체를 조율했다. 실제 번역 못지않게 서로 교감하고 자료를 찾으며 문체의 통일성을 맞추는 데 많은 시간이 쓰였다.특히 인상적인 것은 번역자들이 작품의 배경지를 직접 찾았다는 점이다. 2025년 6월, 홍순도 번역가 부부와 박용주 번역가 부부는 프랑스에 머물렀다. <영감이 흐르는 언덕>의 1차 번역을 마친 뒤였다. 그들은 모리스 바레스의 고향과 작품의 배경이 되는 곳에서 가까운 지역을 찾고, 시옹-보데몽 언덕에 올랐다.그가 언덕에 올라 바라본 풍경은 번역의 방향을 바꾸었다. 멀리 보이는 산맥과 마을, 넓은 들판은 인간이 자기 삶을 멀리서 바라보게 만드는 장엄한 시선의 자리였다.제목 번역도 쉽지 않았다. 원제의 의미는 직역하면 '영감을 받는 언덕'에 가깝다고 한다. 하지만 홍 번역가는 '받는'이나 '주는' 대신 '흐르는'을 택했다. 영감은 누군가에게 강제로 주어지는 것이 아니라 그곳에 흐르고 있으며, 그것을 받아들일 수 있는 사람만이 느낄 수 있다는 판단 때문이었다.홍 번역가에게 작품 속에서 가장 인상 깊었던 인물은 단연 레오폴이었다. 레오폴은 지역 공동체를 살리고자 했지만, 끝내 제도권 종교와 갈등하며 정직을 당한다. 그는 수도원에서 한 달을 보내며 하느님의 응답을 기다린다. 그러나 침묵 속에서 뱅트라라는 이단적 인물을 만나고, 그의 신앙에 깊이 빠져든다. 홍 번역가는 레오폴을 단순히 실패한 인물로 보지 않는다. 오히려 그는 자기에게 주어진 소명에 끝까지 몰입한 인간의 표본에 가깝다.그는 이 책을 종교인에게만 권하고 싶지는 않다고 했다. 종교가 없는 독자도 이 작품에서 자신이 선택한 목표를 후회하지 않고 끝까지 밀고 가는 힘을 잃을 수 있기 때문이라고 했다. 홍 번역가에게 좋은 번역이란 무엇일까. 그는 짧게 답했다.<영감이 흐르는 언덕>은 100년이 넘은 프랑스 소설이다. 그러나 홍 번역가는 이 작품이 지금의 독자에게도 낯설지 않다고 말한다. 종교의 역할을 둘러싼 고민, 지역과 역사의 문제, 세계가 다시 자국 중심주의로 기울어지는 흐름은 오늘날에도 여전히 유효한 질문이기 때문이다.그는 다음 번역 계획도 밝혔다. 자크 살로메의 <자신이 될 용기>를 준비하고 있다. 그는 이 책을 "자기를 잃어버리고 사는 시대에 필요한 책"이라고 소개했다.인터뷰를 마치며 다시 언덕을 떠올렸다. 누군가에게 언덕은 지리적 풍경이다. 누군가에게는 성지이고, 누군가에게는 고향의 기억이다. 홍순도 번역가에게 언덕은 인간이 절망하지 않기 위해 기대는 자리였다. 낮은 들판에서 바라보면 언덕은 멀리 있다. 그러나 힘들고 지친 사람이 그곳을 향해 걸어갈 때, 언덕은 더 이상 풍경이 아니다. 그것은 한 사람을 다시 일으켜 세우는 영감의 장소가 된다.