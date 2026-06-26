김민석 "이재명 정부, 기업 지방 투자 당당히 말할 수 있어"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 26일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 강연에서 발언하고 있다. 2026. 6. 26 ⓒ 독자제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 26일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 강연에서 발언하고 있다. 김 총리는 이날 "대안을 제시하는 정치인, 야당 지도자 김대중을 존경하는 마음으로 정치에 뛰어들었다"고 밝혔다. 2026. 6. 26 ⓒ 독자제공 관련사진보기

김민석 국무총리는 26일 대기업의 호남 등 지방 신규 투자 움직임을 놓고 야권이 비판하는 데 대해 "이재명 정부는 기업들의 투자나 사회 기여에 대해 당당하게 말할 수 있는 정부"라고 말했다.또 "(집권 과정에서) 막말로 대기업 도움을 받은 건 없다. 정부는 당당하게 국가 비전을 이야기하고 토론하면 된다"고도 했다.김 총리는 이날 오후 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 강연에 나서 참석자들로부터 질문을 받고 이 같은 입장을 밝혔다.그는 현재의 민주당을 두고는 "변해야 한다. 국민들께 성과를 제시하고, 꿈을 만들어드리며, 국민의 가슴을 뛰게 만들어야 한다"고 말했다.8·17 민주당 전당대회를 앞두고 '문조털래유' '친명' '반명' 등의 표현을 쓰며 진영 내 공방이 격화되는 데 대해서는 "왜 우리끼리 멸칭을 쓰느냐. 언어와 태도를 바꿔야 한다"고 지적했다.이른바 친분 정치와 관련해서는 "누구랑 친해요 해봤자 무슨 의미가 있겠느냐"며 "주권자들을 너무 띄엄띄엄 보는 것이다. 결국 누가 부합하느냐, 시대의 요구를 보고 판단하실 것"이라고 말했다.그러면서 "저는 며칠 후면 당으로 돌아간다. 제가 당의 방향 설계할 수 있는 입장되면 획기적인 변화를 주겠다"고 덧붙였다.김 총리는 연속 집권의 중요성에 대해서도 언급했다. 김대중 전 대통령만이 정권 재창출에 성공했다며 이재명 대통령도 정권 재창출에 성공해야 한다고 강조하면서다.그는 이재명 대통령의 업무 노력을 두고는 "대통령은 더 잘 하려야 잘 할 수 없을 정도로 전력을 다하고 있다"며 "당이 뒷받침해야 한다. 대통령 중심으로 단단하게 힘을 모아 국정을 성공시켜야 한다"고 했다.다가오는 전당대회를 두고는 "질문과 토론과 답변의 장이 돼야 한다. 부족하면 부족한대로, 알면 아는대로 검증받는 장이 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.