[주장] 이만희 구속이 남긴 질문, 종교와 정치의 경계

AD

큰사진보기 ▲국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 6월 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

논산훈련소에 입소했을 때의 일입니다.한 조교가 훈련병 한 명을 앞으로 나오라고 하더니 곧바로 군홧발로 걷어찼습니다. 훈련병은 그대로 바닥에 고꾸라졌습니다. 무슨 큰 잘못이라도 저질렀나 했더니, 자신이 여호와의 증인이라며 군사훈련을 받을 수 없다고 밝혔다는 것이었습니다. 그는 곧 어디론가 끌려갔고 다시는 보이지 않았습니다.나중에 알게 되었지만 당시 집총이나 군사훈련을 거부한 여호와의 증인 신도들은 병역법 위반으로 교도소에 수감되는 일이 흔했습니다.기독교 주요 교단은 여호와의 증인을 이단으로 규정합니다. 그들은 삼위일체를 부정하고, 수혈과 집총을 거부하며, 세속 국가에 대한 충성을 인정하지 않아 공직에 나가지 않고 투표도 하지 않습니다. 또한 요한계시록의 14만4천 명만이 특별한 구원을 얻는다고 믿습니다.나는 그들의 교리에 동의하지 않습니다. 그러나 자신의 신앙 양심을 지키기 위해 폭행과 투옥까지 감수했던 그들의 태도만큼은 가볍게 볼 수 없습니다. 그 사실을 떠올릴 때마다 스스로에게 질문하게 됩니다. 신학을 공부한 나는 과연 내 신앙을 지키기 위해 무엇을 희생해 보았는가. 돌이켜보면 별로 떠오르는 것이 없습니다.사실 내 신앙 양심으로도 전쟁을 준비하는 군사훈련은 거부하는 편이 기독교 정신에 더 가까웠을 것입니다. 평화를 이루는 일에 목숨을 거는 삶이 예수의 가르침이라고 믿기 때문입니다. 그러나 나는 공개적으로 병역을 거부할 용기가 없었습니다. 다만 총을 들지 않는 보직으로 배치되기를 기도했을 뿐입니다.뜻밖에도 현역으로 입영했다가 방위병으로 전환되어 향토예비군 자원을 관리하는 행정 업무를 맡게 되었습니다. 개인적으로는 기도가 응답된 셈이었습니다. 그러나 그것은 신앙 양심을 지키기 위해 폭행과 감옥 생활까지 감수했던 여호와의 증인 청년들과는 비교할 수 없는 일이었습니다.공산주의 사상을 끝까지 포기하지 않아 수십 년 동안 감옥 생활을 한 이른바 비전향 장기수들도 있습니다. 그들의 사상에 동의하지는 않습니다. 그러나 신념을 지키기 위해 평생에 가까운 세월을 감옥에서 보냈다는 사실은 경이롭습니다.대표적인 인물이 고 김선명씨입니다. 그는 한국전쟁 중인 1951년 체포되어 1995년 출소하기까지 무려 45년 동안 수감 생활을 했습니다. 군사정권 시절에는 혹독한 고문과 전향 강요도 견뎌야 했습니다.한국 기독교 역사에서도 손양원, 주기철, 이기풍 목사처럼 신사참배를 거부하며 신앙을 지키다 순교한 분들이 있습니다. 하지만 적어도 신앙을 이유로 수십 년 동안 감옥 생활을 했다는 사례는 쉽게 떠오르지 않습니다. 이 사실을 생각하면, 어쩌면 이념은 때로 신앙보다 더 무서운 힘을 지닌 것인지도 모르겠습니다.나는 교리의 차이나 정치적 입장을 떠나 자신의 종교적 양심이나 정치적 신념을 지키다가 박해와 옥고를 치른 사람들을 존중합니다. 종교인의 한 사람으로서 그들 앞에서 부끄러움을 느끼기도 합니다.그들이 사회적으로 비난받는 위치에 있었더라도, 타인에게 직접 위해를 가한 범죄로 처벌받은 게 아닙니다. 자신의 양심 때문에 처벌받았다면 '양심수'라는 이름으로 기억될 가치가 있습니다. 헌법이 종교의 자유와 양심의 자유를 보장하기에 이러한 이유만으로 사람을 감옥에 보내는 일은 없어져야 합니다.그럼에도 불구하고 지난 25일 신천지 교주 이만희씨의 구속은 성격이 전혀 다릅니다. 아흔다섯의 고령임에도 법원이 증거인멸과 도주 우려 등을 이유로 구속영장을 발부했다는 사실은 그의 혐의가 결코 가볍지 않다고 판단했기 때문입니다.이씨의 구속이 종교적 신앙이나 양심 때문이 아니라는 사실은 중요합니다. 만일 특정 교리를 믿었다는 이유로 처벌받았다면 신도들은 이를 종교 탄압이나 박해로 받아들였을 것입니다.하지만 이번 구속 사유는 종교적 신앙이나 양심이 아니라 정당 입당 집단 강요 등 정치 개입과 관련된 혐의입니다. 신도 수만 명에게 특정 정당 가입을 지시하고 당내 경선 과정에 조직적으로 개입한 혐의를 받고 있다는 점이 사건의 핵심입니다. 이는 종교 양심의 자유가 아니라 법질서의 문제입니다.통일교 한학자 총재 사건 역시 정치권에 불법 정치자금과 고가의 명품 뇌물을 제공했다는 혐의가 문제 되고 있다는 점에서 비슷한 맥락으로 볼 수 있습니다. 반면 지난 2022년 JMS 교주 정명석씨의 구속은 성범죄 혐의가 중심이라는 점에서 성격이 다릅니다.이번 이만희씨 구속 사건은 종교의 자유와 정교분리 원칙을 다시 확인하는 계기가 될 수 있습니다. 종교는 얼마든지 사회 문제에 의견을 낼 수 있고, 종교인 역시 시민으로서 정치적 의사를 표현할 자유를 가집니다.하지만 종교단체가 조직적으로 신도들을 동원하여 특정 정당이나 선거에 개입하는 것은 다른 문제입니다. 그것은 헌법이 요구하는 정교분리 원칙을 훼손할 위험이 있습니다. 이와 같은 기준은 모든 종교에 동일하게 적용되어야 합니다.국가조찬기도회처럼 종교와 정치권력이 지나치게 밀착되어 있다는 비판을 받는 관행도 다시 살펴볼 필요가 있습니다. 개신교뿐 아니라 가톨릭, 불교를 비롯한 모든 종교가 같은 원칙 위에 서야 합니다.선거철마다 정치인들이 종교 지도자를 찾아다니며 조직적인 지원을 기대하고, 종교단체가 신도들을 정치적으로 동원하는 행태 역시 이제는 끊어야 합니다. 종교는 본연의 자리로 돌아가야 합니다.건전한 시민으로서의 정치 참여까지 부정할 이유는 없습니다.기독교 지도자가 사회 불의를 보며 예언자적 비판의 목소리를 내는 일도 필요합니다. 그러나 종교의 이름으로 조직적으로 불법 정치 개입을 하거나, 교회와 정당의 경계가 흐려지고 예배와 정치집회를 구별하기 어려운 상황은 더 이상 반복되어서는 안 됩니다. 신앙은 양심을 지키기 위해 존재해야지, 권력을 얻기 위한 수단이 되어서는 안 됩니다.