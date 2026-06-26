"한 여름에 피워낸 소리꽃"

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"어이! 어이! 하나! 둘! 얼씨구!"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

'둥둥 탁 두둥 두둥 탁탁' 들리는 난타 북소리 사이사이 선생님의 힘찬 추임새가 공간 가득 울려 퍼졌다. 사회복지법인 씨엘 내 중증장애인들이 거주하는 씨엘의집 다목적실에서 '소리꽃피어난타' 단원들이 내는 소리다. 경쾌한 환조(歡調) 가락의 밀양아리랑이 4분의 4박자로 편곡 되니 더욱 흥이 났고, 북채를 든 손놀림도 씩씩하다.'소리꽃피어난타' 단원들이 올봄부터 손발을 맞춰온 노력이 빛을 발했다. 지난 25일 안산문화예술의전당 달맞이극장에서 열린 '제26회 경기도 시설장애인 예능 발표회 및 작품전시회'에서 최우수상을 받은 것. 해당 대회는 1999년 시작한 유서 깊은 대회로, 사단법인 경기도장애인복지시설협회가 주최하고 경기도가 지원하고 있다.이번 수상이 더욱 돋보이는 건 시설 이용 장애인과 종사자 모두가 연습생으로서 서로를 북돋우면서 흘린 땀의 결실이라는 점이다. 대학에서 국악(타악기)을 전공한 허지영 생활 교사를 단장으로 시설 종사자들이 각기 매니저와 부매니저를 역할을 자처했다. 눈코 뜰 새 없이 바쁜 일과를 쪼개 거의 매일 30~40분씩 11명이 한 팀으로 호흡을 맞춘 결과다.넉 달 가까운 연습 기간과 공연 리허설, 본 무대에 서기까지 장구를 전공한 허지영 단장의 몫이 아무래도 가장 크지 않을까 싶었는데, 그는 손사래를 치며 "동료 선생님들이 한마음으로 도와주신 덕"이라고 답했다. 팀명인 '소리꽃피어난타'도 씨엘의집 종사자 모두가 공모에 참여해 나온 이름이다.유선영 씨엘의집 원장은 "팀 이름처럼 봄바람 소리에 봉우리를 맺은 꽃망울이 계절이 바뀌어 한여름에 소리꽃을 활짝 피워 또 한 번 성장하고 있음을 느꼈다"며 "매번 연습 때마다 포기하지 않고 최선을 다하는 모습에서 이미 최우수상 수상 이상의 감동을 선사했다"고 말했다.한편, 이번 대회 예능 발표회는 도내 13개 거주시설이 참여한 가운데 양평군에서는 씨엘의집이 유일하게 무대에 올랐다. 또, 오는 30일까지 안산문화예술의전당 화랑미술관에서 열리는 작품전시회에는 도내 33개 거주시설에서 다양한 장애인 작품들을 출품했다.양평군에서는 사회복지법인 씨엘 내 지적장애인 거주시설인 보담(오일파스텔·아크릴회화)을 비롯해 양평평화의집(정물화·가죽공예), 옹달샘(목공), 사회복지법인 창인원 내 창인요양원(비즈공예)·창인재활원(도자기핸드페인팅)·창인홈(칠보공예·천연염색) 등이 참여했다.