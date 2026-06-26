다시 웃는 경포호, 18일간의 기록이 바꾼 풍경

6월 26일 오전, 다시 찾은 강릉 경포호는 마치 다른 곳처럼 느껴졌다.
며칠 전까지만 해도 초록빛 파래류가 뒤덮었던 호수는 맑은 물빛을 되찾고 있었다. 잔잔한 수면에는 하늘과 구름이 비쳤고, 산책로를 걷는 시민들과 관광객들의 발걸음도 한결 가벼워 보였다. 호수는 마치 아무 일도 없었다는 듯 맑게 웃고 있었다. (관련기사: 파래류 몸살 앓던 경포호, 마침내 정화작업 나서 https://omn.kr/2iqwh)
같은 자리, 다른 풍경
그러나 불과 보름 전만 해도 상황은 정반대였다. 아래 사진을 비교해 보면 그 변화는 더욱 선명하게 드러난다. 6월 8일 촬영한 사진에는 경포호 수면을 뒤덮은 녹색 파래류가 띠를 이루며 호수를 가로지르고 있다. 반면 6월 26일 같은 장소에서 촬영한 사진은 맑은 수면과 푸른 풍경을 그대로 담아내고 있다. 열여덟 날 사이 경포호가 얼마나 큰 변화를 겪었는지를 한눈에 확인할 수 있는 기록이다.
대구에서 여행 온 한 관광객은 경포호 정자에 앉아 잔잔한 호수를 한참 바라봤다. 파래류 사태가 있었다는 사실을 짐작하기 어려울 만큼 호수는 평온했고, 맑은 물빛은 아무 일도 없었다는 듯 방문객들을 맞이하고 있었다.
6월 8일 처음 찾은 경포호는 녹색 파래류가 호수를 뒤덮고 있었다. 강릉의 대표 관광지는 생기를 잃었고, 시민들은 "강릉의 얼굴이 병들고 있다"고 걱정했다. 6월 16일 다시 찾은 현장은 더욱 심각했다.
"직접 와서 보세요. 정말 심각합니다."
시민들의 제보를 받고 달려간 경포호는 파래류가 더욱 넓게 퍼져 있었다. 썩어가는 조류 냄새가 풍겼고, 관광객들은 실망감을 감추지 못했다.
"이 상태라면 다시 오고 싶지 않습니다."
계속된 현장 취재와 시민들의 문제 제기 속에 강릉시는 6월 18일부터 파래류 제거를 위한 본격적인 정화작업에 착수했다. 장비와 인력을 투입해 수면을 뒤덮은 파래류를 걷어내는 작업을 실시했고, 며칠 동안 집중적인 제거 작업이 이어졌다. 늦은 대응이라는 지적도 있었지만 행정이 현장에 나서 문제 해결에 착수했다는 점은 분명한 변화였다.
다시 시작된 과제
그리고 6월 26일. 다시 찾은 경포호는 시민들과 관광객을 환한 풍경으로 맞이하고 있었다. 산책을 나온 시민들은 여유롭게 호수를 한 바퀴 돌았고 관광객들은 맑아진 호수를 배경으로 사진을 남겼다. 한동안 사라졌던 경포호의 미소가 다시 돌아온 듯했다.
경포호를 어머니와 함께 거의 매일 찾는다는 김경숙씨는 "어머니에게 경포호는 옛 추억을 떠올리며 마음의 여유를 찾는 소중한 공간"이라며 "파래류가 호수를 뒤덮었을 때는 경관도 좋지 않고 불쾌해 안타까웠다"고 말했다. 이어 "비록 늦은 감은 있지만 제거 작업이 이뤄져 다시 맑은 경포호를 보게 돼 정말 반갑다"며 환한 미소를 지었다.
이번 변화는 6월 18일부터 시작된 강릉시의 적극적인 파래류 제거 작업이 있었기에 가능했다. 그러나 전문가들은 정화작업은 응급처치일 뿐이라고 입을 모은다. 반복되는 파래류 발생을 막기 위해서는 수질 개선, 영양염류 유입 저감, 물순환 회복 등 근본적인 환경 개선 대책이 함께 추진돼야 한다는 것이다.
김형근 강원대학교 명예교수는 "현재 진행된 파래류 제거 작업은 수면에 떠 있는 조류를 걷어내는 응급조치에 불과하다"며 "근본적인 원인을 해결하지 않으면 내년에도 같은 현상이 반복될 가능성이 높다"고 지적했다. 이어 "수질 개선과 영양염류 유입 저감, 물순환 회복 등 근본적인 대책을 마련해야 경포호를 지속적으로 보전할 수 있다"고 조언했다.
현장을 기록한 18일, 남은 것은 지속 가능한 관리
이번 취재는 단순히 파래류를 기록하는 데 그치지 않았다. 문제를 가장 먼저 알리고, 시민들의 우려를 전했으며 행정의 대응 과정을 확인하고 그 결과까지 끝까지 기록했다는 데 의미가 있다. 오늘 경포호는 다시 맑게 웃고 있었다.
그 웃음이 일시적인 풍경으로 끝나지 않고 사계절 내내 시민과 관광객을 반갑게 맞이하는 강릉의 얼굴로 남기를 기대한다. 이제 필요한 것은 일회성 정화작업이 아니라, 경포호가 오래도록 건강한 생태를 유지할 수 있도록 지속적인 관리와 근본적인 환경 개선을 이어가는 일이다.