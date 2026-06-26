법원 "'정보사 요원 명단' 군사기밀"... 문상호·김봉규·정성욱, 실형·법정구속

큰사진보기 ▲국방위 출석한 문상호 국군정보사령관문상호 전 국군정보사령관. 2024-12-10 ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲12.3 비상계엄 선포 이틀 전인 12월 1일 노상원 전 정보사령관과 문상호 정보사령관이 만나 계엄을 모의한 것으로 알려진 경기도 상록수역 인근의 롯데리아 매장. 이날 두 전현직 사령관은 정보사 소속 대령 2명을 햄버거집으로 불러 '중앙선관위 전산 서버를 확인하면 부정선거 증거를 확보할 수 있을 것'이라는 지시를 한 것으로 전해졌다. ⓒ 김지현 관련사진보기

"노상원의 요구에 따라 직접 작성하거나 지시해 생산한 자료였고, 소속 부대와 부대장이 추천한 인원까지 포함됐다. 이름과 계급만 단순히 나열한 것이 아니라 군사기밀에 해당한다."

"노상원은 군사기밀을 취급할 자격이 없는 민간인에 불과하다. 피고인들에게 명단 수정을 요구하는 등 실질적으로 관여했고 단순히 김용현 전 국방부 장관의 전달자로 볼 수 없다. 노상원이 요구한 정보의 내용과 사용 목적을 보면 계엄 상황에서 중앙선관위 관계자 체포 등을 목적으로 했고, 정상적인 지휘계통이 아닌 비정상적인 경로로 정보를 받았다."

"상관의 명령이라도 명백히 위법한 명령이라면 따를 이유가 없다. 정보사와 관계없는 계획에 활용될 명단을 제공한 것은 군사기밀과 개인정보를 누설한 것으로 정당한 직무수행이라고 보기 어렵다."

12·3 비상계엄 당시 중앙선거관리위원회 투입을 위한 정보사 요원 명단을 민간인 노상원 전 정보사령관에게 제공한 혐의로 재판에 넘겨진 문상호 전 국군정보사령관이 1심에서 실형을 선고받고 법정구속됐다. 함께 기소된 김봉규·정성욱 전 대령도 모두 실형을 선고받고 법정구속됐다.26일 서울중앙지법 형사합의26부(부장판사 이현경)는 군기누설 및 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 기소된 문 전 사령관에게 징역 2년을, 김봉규 전 대령에게 징역 1년 6개월, 정성욱 전 대령에게 징역 1년을 각각 선고했다. 재판부는 세 사람 모두에게 "도망할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.재판부는 구속영장 발부에 앞서 피고인들에게 의견을 물었지만 세 사람 모두 굳은 표정으로 "의견이 없다"라고 답했다. 별다른 말 없이 법정구속이 결정되면서 지난 1월 5일 공소장 접수 후 6개월 여만에 1심 절차는 마무리됐다.지난달 15일 열린 결심공판에서 조은석 특별검사팀은 "민간인인 노상원과 결탁해 위헌·위법한 비상계엄 실행 과정에서 군사기밀인 정보사 요원 명단을 유출한 중대한 범죄"라며 문 전 사령관과 김봉규·정성욱 대령에게 각각 징역 5년을 구형한 바 있다.문 전 사령관과 김·정 전 대령은 김용현 전 국방부 장관과 공모해 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹 수사 목적으로 제2수사단을 구성하기 위해 HID 요원을 비롯한 정보사 요원의 이름 등 인적사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 기소됐다.세 사람은 모두 계엄이 선포되기 전인 2024년 11월 롯데리아에서 노 전 사령관과 회동한 당사자들이다.이날 선고 공판에서 재판부는 먼저 피고인 측이 제기한 이중기소와 공소권남용 주장을 모두 받아들이지 않았다.김 전 대령 측이 내란중요임무종사 혐의와 이번 군기누설 사건이 동일한 범죄라며 이중기소라고 주장한 데 대해 재판부는 "두 범죄는 구성요건이 서로 다르고 양립 가능한 관계"라며 "이 사건은 이중기소로 볼 수 없다"고 판단했다. 또 검찰이 구속기간 연장을 위해 자의적으로 기소했다는 공소권남용 주장에 대해서도 "내란중요임무종사 사건은 관련자가 다수여서 지속적인 수사가 필요했고, 구속기간 연장이나 실질적 불이익을 줄 목적으로 공소사실을 누락하거나 별도 기소했다고 보기 어렵다"고 일축했다.핵심 쟁점이었던 정보사 요원 명단이 군사기밀에 해당한다는 점도 인정됐다.재판부는 "군사기밀은 단순히 비밀로 지정됐는지만으로 판단하는 것이 아니라 객관적으로 외부에 알려져서는 안 되는 상당한 이익이 있는 정보를 포함한다"고 설명했다. 이어 "정보사 부대의 구체적 업무분장은 3급 비밀이고 정보사 요원의 신상정보 역시 지휘계통 외에는 누출이 금지돼 있다"며 판단 근거를 제시했다.특히 재판부는 이번에 유출된 자료가 단순히 이름과 계급만 적힌 명단이 아니었다는 점을 강조했다.노상원 전 정보사령관의 역할에 대해서도 재판부는 단순 전달자로 볼 수 없다고 판단했다.재판부는 피고인들의 공모관계도 모두 인정했다.문 전 사령관에 대해 "김용현 전 국방부장관으로부터 연락을 받은 뒤 김봉규·정성욱에게 명단 작성을 지시했고, 정보사 요원들이 중앙선관위에 동원될 것을 인지하고도 보고하거나 확인하지 않았다"고 판단했다. 또 "직접 노상원에게 명단을 전달하지는 않았지만 전체 범행에서 본질적인 기여를 했고 공모관계가 인정된다"고 밝혔다.김 전 대령에 대해서는 "문 전 사령관 지시 이전부터 노상원의 지시에 따라 명단을 전달했고, 계엄 상황에서 자신이 중앙선관위 조사를 맡게 될 것을 알고 있었다"며 "스스로 신상정보가 기밀이라 고민스러웠다고 진술한 만큼 기밀이라는 사실을 인식하면서도 누설했다"고 판단했다. 정 전 대령에 대해 재판부는 "노상원의 요구를 한 차례 거절하기도 했지만 이후 유사한 지시를 받고 명단을 작성했으며, 스스로도 비밀이라는 점을 알면서 제공한 사실을 인정했다"고 설명했다.재판부는 피고인들이 상관의 명령에 따른 직무수행이었다는 주장도 배척했다.이어 "피고인들 스스로도 위법성을 인식하고 있었고 군 조직의 특수성 때문에 위법한 명령을 거부하기 어려웠다고 보기 어렵다"고 덧붙였다.개인정보보호법 위반 혐의 역시 모두 유죄로 인정됐다.문 전 사령관 측이 성명과 계급은 개인정보가 아니라고 주장한 데 대해 재판부는 "성명 자체가 개인정보이고 계급 역시 개인을 식별할 수 있는 정보"라고 판단했다. 김 전 대령이 개인정보 처리자가 아니라는 주장에 대해서도 "정보사 특수처장으로 근무하며 정보사 요원의 개인정보를 업무상 처리하는 위치에 있었다"며 받아들이지 않았다.재판부는 "피고인들의 주장을 모두 받아들이지 않는다"며 군사기밀 누설과 개인정보보호법 위반 등 공소사실을 모두 유죄로 인정했다.재판부는 양형 이유에 대해 "군사상 기밀누설은 국가안보를 심각하게 위협하는 범죄"라며 "피고인들은 누구보다 기밀의 중요성을 잘 알면서도 민간인인 노상원에게 정보사 요원 명단을 제공했다"고 질책했다.다만 재판부는 "범죄 전력이 없고 장기간 군에 복무하며 국가를 위해 봉사한 점, 범행의 주도자는 김용현과 노상원이었고 피고인들은 그 지시에 응한 측면이 있는 점은 고려했다"고 덧붙였다.결론은 세 사람 모두 1심에서 실형을 선고받고 법정구속. 이들은 굳은 표정으로 법정을 떠났다.한편 김 전 장관으로부터 명단을 제공받은 노 전 사령관은 개인정보 보호법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의로 대법원에서 징역 2년이 확정됐다. 정보사 요원의 인적 사항 누설로 기소된 김 전 장관은 1심에서 징역 3년을 선고받았지만, 판결에 불복해 항소했다.