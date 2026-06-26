새 볼펜 하나 사려다가 다시 꺼낸 베스트셀러

'이제는 새 볼펜을 사야겠구나.'

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'앞으로 나는 어떤 삶을 살고 싶은가.'

꼭 필요한 물건의 본질을 파악할 줄 알아야 한다. 물건을 정의하고, 확인하고, 평가하는 습관을 들이자. P40

큰사진보기 ▲책표지도미니크 로로의 <심플하게 산다> ⓒ 바다 출판사 관련사진보기

우리 삶은 어떤 생각을 하면서 사는지도 중요하지만 어떤 물건을 가지고 사는지도 중요하다. 물건은 우리 감정을 담아 내는 그릇이다. P41

좋아하는 물건만 곁에 두자 P 42

남들에게 영향을 미칠 수 있는 유일한 방법은 우리가 사는 모습을 통해 그들이 우리의 생활방식과 태도, 생각을 따라 하고 싶게 만드는 것이다. P185

산다는 것은 하나의 기술이며, 자신의 외면과 내면을 잘 돌보되 이치에 맞게 살자. 그리고 심플하게 살자. 그것이 인간답게 사는 길이다. P238

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

나는 손으로 글을 쓰는 시간을 좋아한다. 그래서 딸들이 쓰다 남긴 볼펜도 쉽게 버리지 못했다. 아직 잉크가 남았는데 버리는 것이 아깝다는 생각 때문이었다. 연필꽂이에 꽂아 두었다가 하나씩 꺼내 쓰곤 했다. 그런데 어느 날이었다. 글을 쓰려고 볼펜을 집었는데 잉크가 굳어 나오지 않았다. 다른 볼펜을 꺼냈더니 이번에는 볼펜심 사이로 잉크가 새어 손가락이 까맣게 물들었다. 몇 개를 번갈아 써 봐도 마찬가지였다.그 생각이 드는 순간, 오래 전에 읽었던 도미니크 로로의 <심플하게 산다>가 문득 떠올랐다. 새 볼펜을 사기 전에 책부터 다시 펼쳐 보게 된 이유였다. 도미니크 로로는 프랑스에서 태어나 오랫동안 일본에서 생활하며 동양의 미학과 생활 철학에 깊이 매료된 작가다.화려함보다 절제된 아름다움, 많이 소유하기보다 꼭 필요한 것을 아끼며 사용하는 삶을 실천했고, 그 경험을 <심플하게 산다>에 담았다. 책은 '물건, 몸, 마음' 세 부분으로 나누어 심플한 삶이란 단순히 물건을 줄이는 일이 아니라 삶의 태도를 바꾸는 일이라고 이야기한다.처음 이 책을 읽었을 때는 물건을 줄이고 비우자는 이야기 정도로 이해했다. 하지만 이번에는 전혀 달랐다. 남편이 퇴직했고, 두 딸도 모두 결혼해 각자의 가정을 꾸렸다. 북적이던 집은 조용해졌고, 가족을 중심으로 흘러가던 시간은 이제 나 자신의 삶을 돌아보는 시간으로 바뀌고 있었다. 인생의 한 장이 끝나고 또 다른 장이 시작되는 시점에 다시 읽은 이 책은 예전과 다른 질문을 던졌다.저자는 이렇게 말한다.예전에는 절약이 미덕이라고 생각했다. 버리지 않고 오래 쓰는 것이 좋은 습관이라고 믿었다. 하지만 오래된 볼펜을 붙잡고 있었던 이유를 곰곰이 생각해 보니 절약이라기보다 버리기 아까운 마음 때문이었다. 막상 사용할 때마다 불편했고, 글을 쓰려는 흐름은 끊겼다. 좋은 물건을 오래 쓰는 것과, 오래된 물건을 아까워하며 붙잡고 있는 것은 전혀 다른 일이라는 것을 그때 깨달았다.이어지는 문장도 오래 마음에 머물렀다.정말 그렇다. 매일 사용하는 물건은 생각보다 우리의 기분을 많이 좌우한다. 손에 잘 맞는 볼펜 하나, 오래 써도 편한 머그잔 하나, 잘 드는 가위 하나가 생활을 훨씬 가볍게 만든다. 예전에는 '쓸 수만 있으면 된다'고 생각했다. 지금은 조금 달라졌다. 매일 사용하는 물건이라면 나를 불편하게 만들지 않는 것이 중요하다는 걸 알게 되었다. 물건 하나에도 내 시간을 아껴 주고 마음을 편안하게 해 주는 힘이 있었다.가장 크게 마음을 움직인 문장은 이것이었다.이 문장을 읽으며 집 안을 둘러보았다. 언젠가 입겠다고 두었던 옷, 아까워서 버리지 못한 그릇, 쓰지도 않으면서 보관만 하던 생활용품들(특히 케이블 정리선들이 많았다)이 눈에 들어왔다. 이제는 누구를 위해 물건을 모아 둘 이유도 줄어들었다. 아이들이 모두 독립한 집에는 나와 남편이 생활하기에 필요한 것만 있으면 충분했다.나이가 들수록 물건보다 시간이 더 귀해진다. 정리할 물건이 많다는 것은 결국 내가 써야 할 시간을 그만큼 빼앗긴다는 뜻이었다. 필요한 물건을 찾느라 서랍을 뒤지고, 언젠가 쓰겠지 하며 보관한 물건을 다시 정리하는 일에 하루가 금세 지나간다.책은 "삶을 심플하게 만들면 더 많은 에너지를 얻을 수 있다"고 말한다. 예전에는 이 말이 조금 추상적으로 느껴졌다. 하지만 지금은 안다. 물건이 줄어드니 집안일도 줄었고, 선택해야 할 일도 줄었다. 무엇보다 마음이 덜 피곤했다.그렇게 남은 시간에 나는 책을 읽고, 글을 쓰고, 남편과 산책을 하는 여유를 누리기 시작했다. '심플하게 산다'는 것은 아무것도 하지 않는 삶이 아니라, 내가 정말 좋아하는 일에 에너지를 남겨 두는 삶이었다.책은 또 "원하는 삶을 구체적으로 그려 보라"고 말한다. 예전의 나는 늘 가족을 먼저 생각했다. 아이들 학교, 남편의 직장, 부모님을 챙기는 일이 내 삶의 대부분이었다. 하지만 이제는 나에게도 새로운 시간이 주어졌다.앞으로는 무엇을 이루기보다 어떤 사람으로 살아갈 것인지가 더 중요해졌다. 조용히 책을 읽고, 성실하게 글을 쓰고, 물건보다 경험을 소중히 여기며, 남과 비교하지 않고 내 속도대로 살아가는 사람. 나는 그런 노년을 꿈꾸기 시작했다.책 후반부에서 저자는 이렇게 말한다.나이가 들수록 말보다 삶이 더 큰 설득이라는 생각이 든다. 자녀들에게도, 후배들에게도 무엇을 가르치려 하기보다 내가 먼저 단정하고 편안하게 살아가는 것이 더 좋은 본보기가 아닐까.마지막 장에서 만난 문장은 오래도록 기억에 남을 것 같다.이 책은 단순히 물건을 줄이라는 책이 아니다. 무엇을 남기고 무엇을 내려놓을 것인지 스스로 선택하는 힘을 길러 주는 책이다. 결국 나는 새 볼펜을 샀다. 조금 비싸더라도 손에 잘 맞고 오래 사용할 수 있는 볼펜을 골랐다. 어느 때보다 신중하게 마음에 드는 펜을 사고 나니, 매일 즐겁게 글을 쓸 수 있을 것 같다. '아, 이래서 작가는 진짜 좋은 물건만 곁에 두라는 거구나!' 하는 생각이 들었다. 예전 같으면 망설였을 선택이었다.하지만 달라진 것은 볼펜 하나만이 아니었다. 내 삶의 기준이 조금 달라졌다. 아무 거나 아끼며 쓰는 삶보다, 정말 필요한 것을 오래 아끼며 사용하는 삶. 물건보다 시간을 소중히 여기고, 남은 에너지를 내가 사랑하는 일에 쓰는 삶. 그것이 내가 이제야 조금씩 배워 가는 '우아하게 나이 드는 방법'인지도 모르겠다.이 책이 출간된 지 10년이 훌쩍 넘었는데도 꾸준히 읽히는 이유는 유행을 이야기하지 않기 때문이다. 정리법도, 미니멀리즘도 결국은 '어떻게 살아야 하는가'라는 질문으로 이어진다. 시대는 달라졌지만 삶이 복잡해졌다는 점에서는 오히려 지금이 이 책을 읽기 더 좋은 때인지도 모르겠다.이 책을 추천하는 이유는 단순하다. 더 적게 가지라고 말하기보다 더 소중한 것을 잃지 말라고 이야기하기 때문이다. 물건을 줄이는 기술보다 삶의 우선순위를 세우는 지혜를 전하고, 화려한 성공보다 오래 지속할 수 있는 삶의 균형을 생각하게 만든다. 그래서 이 책은 특정한 시기의 사람만이 아니라, 자신의 삶을 한 번쯤 점검해 보고 싶은 누구에게나 유효하다.결국 '심플하게 산다'는 것은 적게 소유하는 삶이 아니라, 내 시간과 마음을 가장 가치 있는 곳에 쓰는 삶이었다. 그래서 나는 이 책을 오래된 베스트셀러가 아니라, 삶의 속도를 다시 조절해 주는 책으로 기억하고 싶다.