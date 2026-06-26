책과 독자가 중심이 되는 '서울 제대로 도서전'

큰사진보기 ▲서울 용산구 노들섬 노들라운지에서 열린 제 1회 '서울 제대로 도서전'에 입장하기 위해 사람들이 줄을 서서 기다리고 있다. ⓒ 박세영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울 용산구 노들섬 노들라운지에서 열린 제 1회 '서울 제대로 도서전'에 입점한 독립서점 소년의서 부스 ⓒ 박세영 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울제대로도서전 걸개그림 ⓒ 박세영 관련사진보기

26일 오전 10시 30분, 서울 용산구 노들섬 노들라운지 앞에는 책을 사랑하는 독자들이 모여 기다란 줄이 형성되었다. 우리나라 출판업계의 주된 소비층인 2030 여성들부터 그림책을 살펴보러 온 어린이와 부모들까지 남녀노소 모두 제 1회 '서울 제대로 도서전'을 둘러보러 온 인파들이었다.올해 처음으로 열린 '서울 제대로 도서전'은 서울국제도서전 공공성 회복을 촉구하는 출판인 모임이 주최하고, 소규모 출판사들과 독립서점들이 모여 만든 신생 도서전이다.이들이 이렇게 모인 이유는 서울국제도서전이 그동안 유지하던 공공성을 잃어버렸다고 보기 때문이다. 서울국제도서전은 1954년도부터 70여 년 동안 비영리 법인인 대한출판문화협회에서 주최·주관을 하고 문화체육관광부에서 예산을 지원한 국민들의 책잔치였다.하지만 2024년 윤석열 정부는 서울국제도서전 지원을 중단하기로 결정했고, 대한출판문화협회는 안정적 재정 마련 등의 이유로 서울국제도서전을 주식회사 체제로 변경하여 운영하는 방식을 내 놓는다. 이 과정에서 일부 출판인들은 "공공재인 도서전을 사유 재산으로 변질시킨 잘못된 해법"이라고 목소리를 냈다. 이번 '서울 제대로 도서전'도 그 목소리 내기의 일환이다.'서울 제대로 도서전'은 소규모 출판사와 독립서점 위주의 부스가 꾸려졌고, 독자들이 방문하는 순서대로 무료 입장을 할 수 있게끔 온라인 입장권 판매를 하지 않았다. 이러한 노력을 통해 '서울 제대로 도서전'에는 부모의 손을 잡고 온 어린이부터 친구들끼리 책 모임을 하는 중년 여성들까지 모두 참여하는 모습을 볼 수 있었다.'서울 제대로 도서전'에 부스로 참여한 작가노조(위원장 오빛나리)는 24일 성명을 통해 "(서울국제도서전의 사유화에 대하여) 처음에는 윤석열 정부의 문화체육관광부와 도서전 수익금의 분배 문제로 심각한 갈등이 발생했다는 명분이라도 있었지만, 윤석열 정부가 스스로 무너진 지금 이 명분은 더 이상 유효하지 않게 되었다"며 "흥행에 도취 말고 출판계에 대해 제대로 책임지는 행사가 되라"고 밝혔다.'서울 제대로 도서전'의 주최 측인 서울국제도서전의 공공성 회복을 촉구하는 출판인 모임에서는 "공공재인 서울국제도서전이 공공성을 잃고 상업주의에 오염된 모습을 보이고 있다"며 "행사 운영의 합리성과 투명성, 공정성이 크게 훼손됐다"고 밝혔다. 이어 "서울국제도서전은 상식적인 '모두의 도서전'으로 거듭나야 한다"며 대한출판문화협회, 문화체육관광부, 한국출판문화산업진흥원에게 서울국제도서전의 공공성 회복을 촉구했다.