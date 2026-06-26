사진가들 사이에서도 소문난 능소화 맛집, 여깁니다

큰사진보기 ▲아침 햇살에 주황빛으로 채색된 능소화. 담장에 기대어 피는 꽃잎이 상생의 메시지를 전한다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲임금님을 기다리던 소화의 넋일까. 소화의 전설을 품은 능소화가 만개한 부천중앙공원 ⓒ 김홍의 관련사진보기

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큰사진보기 ▲햇살 스며든 철제 터널 속 능소화가 주황빛으로 눈부시게 채색되고 있다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲철제 터널 구조를 가진 능소화 명소를 찾아온 수많은 사진가와 시민들로 북적이고 있다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲서로에게 기대어 주황빛 꽃비를 내리는 능소화의 모습에서 상생의 미학을 배운다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲장마로 주황빛 꽃비가 지기 전, 조금 더 일찍 부천중앙공원의 아침을 마주하기를 추천한다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

여행자를 위한 실용 팁

​최적의 시간: 빛이 꽃잎을 통과하는 장면을 담고 싶다면 이른 아침이나 해 질 녘이 좋다. 주말 아침에는 매우 혼잡하므로 서두르는 것이 좋다.

​주차 정보: 공원 내 공영주차장 이용(최초 30분 300원, 이후 10분당 200원, 1일 최대 4,000원).

​접근성: 부천시청 맞은편에 위치해 대중교통 이용이 매우 편리하다.

장마가 시작되기 전인 6월 26일, 도심의 소음이 채 깨어나기도 전인 새벽 6시. 부천중앙공원 한쪽에는 이른 시간임에도 수십 명의 사람들이 모여든다. 저마다 커다란 카메라를 든 이들의 시선이 향하는 곳은 단 하나, 터널처럼 이어진 주황색 꽃의 행렬이다. 그 풍경의 중심에는 여름을 알리는 꽃, 능소화가 있다.능소화에는 가슴 아픈 중국 설화가 전해 내려온다. 복숭아빛 살결을 가진 궁녀 '소화'는 임금의 성은을 입어 빈의 자리에 올랐으나, 다시는 자신을 찾지 않는 임금을 기다리다 상사병으로 생을 마감했다.​"죽어서라도 담장 너머로 임금님의 발소리를 듣고 싶다"는 유언에 따라 임금이 자주 다니던 담장에 묻혔다. 그 후 담장에는 복숭아빛이 감도는 꽃이 피었고 사람들은 소화의 넋이 담긴 꽃이라 하며 능소화라 불렀다. 능소화는 다른 꽃들이 지고 난 뒤, 여름이 시작될 무렵 담장보다 높게 고개를 내밀며 피어났고 능소화가 피는 시기에 장마가 찾아오는데 사람들은 이를 임금님을 그리워한 소화가 흘리는 눈물이라고 했다.이런 설화와 함께 능소화는 ​과거에는 사대부 집안에서만 키울 수 있어 '양반꽃'이라 불렸고, 장원급제자의 모자에 꽂던 '어사화'로도 쓰이며 재물과 명예를 상징하는 꽃으로 여겨졌다.부천중앙공원(146,060㎡)은 1990년대 중동신도시 개발과 함께 조성된 부천을 대표하는 근린공원이다.공원 서편은 '나무와 풀'의 공간이다. 울창한 소나무 숲과 1.6km의 조깅 코스가 시원한 그늘을 제공한다. 특히 일본 오카야마시에서 기증한 복숭아나무들이 심긴 '복숭아 기념 동산'은 소화의 설화와 연결되어 묘한 여운을 남긴다.​반면 동편은 '물'의 세계다. 대형 분수와 인공 연못, 징검다리가 놓인 실개천은 여름의 열기를 식혀준다. 공원 곳곳에 자리한 변영로, 황명 시인의 시비는 산책길에 문학적 정취를 더하고 중앙의 상징탑과 광장은 시민들의 활기찬 문화 공간이 된다. 여름이면 무료로 개방되는 야외 물놀이장은 아이들의 웃음소리로 가득 차 일상의 행복을 증명한다.무엇보다 이곳이 유명한건 능소화 때문이다. 이곳의 능소화는 사진가들 사이에 소문을 타고 많은 사람들이 찾는다. 이곳이 명소로 꼽히는 이유는 독특한 구조에 있다. 담장을 따라 피어 빛을 등지기 쉬운 일반적인 환경과 달리, 이곳은 철제 터널 구조물을 따라 능소화가 자라도록 조성되었다.​덕분에 하늘을 향해 뻗은 꽃잎 사이로 아침 햇살과 저녁노을이 깊숙이 스며들며 꽃잎이 빛으로 채색되는 듯한 투명한 풍경이 연출된다. 능소화를 단순한 배경이 아닌 '빛 그 자체'와 함께 담을 수 있다는 점이 이곳의 가장 큰 매력이다.​포도송이처럼 주렁주렁 매달린 일반 능소화가 6월 말부터 화려하게 피어난다면 꽃이 작고 단출한 미국능소화는 보름가량 늦게 피며 그 뒤를 잇는다.능소화는 덩굴식물이지만 지지대를 강하게 조여 압박하기보다 줄기 마디의 공기뿌리로 살포시 기대어 오르듯 자란다. 휘감아 오르면서도 상대를 억지로 붙잡지 않고 그저 자신의 자리에서 묵묵히 꽃을 피워내는 모습은 서로를 해치지 않는 거리 속에서도 충분히 아름다울 수 있다는 '관계의 미학'을 떠올리게 한다.​또한, 단 1초의 찰나를 담기 위해 새벽잠을 설친 채 뷰파인더를 응시하는 사진가들의 모습은 오랜 시간 임금을 기다렸던 소화의 마음과 묘하게 겹쳐진다. 현대인은 즉각적인 보상에 익숙하지만, 능소화 터널 아래 서면 깨닫게 된다. 가장 눈부신 순간은 지루하고 긴 기다림 끝에 찾아온다는 것을. 텅 빈 프레임을 채우는 것은 카메라의 성능이 아니라, 빛을 기다리는 사람의 인내다.​능소화는 스스로 몸을 곧게 세우지 못한다. 공기뿌리를 내어 담장과 나무에 기대어 올라간다. 그래서 어떤 사람들은 능소화를 의존적인 꽃이라 말한다. 그러나 곰곰이 생각해 보면 인간 역시 다르지 않다. 부모에게 기대어 자라고, 친구에게 위로받고, 누군가의 손을 잡은 채 삶의 계절을 건넌다.우리는 흔히 홀로 서는 것만을 강함이라 여기지만, 자연은 다른 이야기를 들려준다. 몸을 기대어 피어났다고 해서 그 꽃의 아름다움과 생명력이 덜한 것은 아니다. 오히려 서로를 짓누르지 않고 적당한 거리를 유지한 채 기대어 자라는 능소화의 방식은 경쟁과 성취를 앞세우는 시대를 살아가는 우리에게 진정한 강함이 무엇인지 되묻게 한다. 어쩌면 강함이란 혼자 버티는 힘이 아니라, 함께 자라며 자신의 꽃을 피워내는 상생의 능력인지도 모른다.그래서 능소화 터널은 단순히 꽃을 감상하는 장소가 아니다. 누군가를 기다렸던 소화의 마음과 누군가에게 기대어 살아가는 우리의 삶이 만나는 공간이다.능소화는 오래 머무는 꽃이 아니다. 그래서인지 그 꽃을 마주하는 순간은 더 또렷하게 남는다. 누군가를 향한 간절한 기다림이 주황빛 꽃비로 내려앉는 계절. 소화의 전설이 깃든 부천중앙공원의 아침은 단순한 산책 이상의 시간을 선물한다. 장마로 능소화가 지기 전, 조금 더 일찍 하루를 시작해보는 것을 권한다.