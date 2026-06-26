가족 이야기하다 울컥한 한성숙...'미용실 원장' 엮은 국힘의 황당한 의혹 제기

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리 후보자가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 대한축구협회 카르텔 논란에 관해 "축구협회 관련 부분은 굳이 말하지 않아도 온 국민이 굉장히 분노하며 말하고 있기 때문에 잘 해결될 것"이라고 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"엄마 관련해서도... 제 동생이 전담하고 있는 부분에 대해서..."

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큰사진보기 ▲한성숙 국무총리 후보자가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

한성숙 국무총리 후보자가 어머니와 동생 이야기를 꺼내다가 울컥했다. 가족에게 주택을 저가 임대했다는 지적은 "달게 받겠다"라면서도, 자신이 다니는 미용실 원장에게 오피스텔을 싸게 임대·매매한 것을 두고 야당이 '전직 영부인'까지 거론하자 "도대체 누구에게 증여하고 무슨 혜택을 받기 위해 그랬다는 것이냐"라며 강하게 반발했다.국민의힘이 제기하는 의혹이 "너무 선정적"이라며 후보자가 잠시 감정을 추스르는 듯한 장면이 연출됐다. 여당 의원들도 "수준이 낮다"라며 적극적으로 반발하고 나섰지만, 보수 야당은 공세를 멈추지 않았다.26일 국회 국무총리 임명동의에 관한 인사청문특별위원회에서 김희정 국민의힘 의원은 한 후보자의 오피스텔 임대·매매 과정을 문제 삼았다. 김 의원은 해당 오피스텔의 시세가 "보증금 5000만 원에 월세 400만 원, 또는 보증금 3000만 원에 월세 430만 원" 수준이라고 주장하면서, 한 후보자가 이를 "보증금 1000만 원에 월세 150만 원"이라는 낮은 조건으로 임대했다고 지적했다.김 의원은 "부동산 수익을 기대했던 물건이면서 이렇게 파격적인 조건으로 임대해 준 이유가 뭐냐"라며 "아는 지인하고 헐값에 했다"라고 주장했다. 또 "계약서도 부동산을 끼지 않고 사인 간 계약을 했고, 월세 주는 날짜도 들쑥날쑥하다"라며 "정상적인 계약관계를 맺지 않았다"라고 몰아붙였다.한 후보자는 "계속 오피스텔이 나가지 않고 있었다"라며 "부동산에 내놨지만 팔리지 않았고, 이후 언론 보도를 보고 부동산에서 연락이 와 급매로 진행된 것"이라고 설명했다. 이어 "임대하신 분에게 연락드렸더니 그 가격이라면 본인도 의사가 있다고 했다"라며 "아예 모르는 분에게 가는 것보다 월세 임대 문제도 해결하고, 임차인에게 매매하는 게 낫겠다고 생각했다"라고 답했다.그러나 김 의원이 임차인의 과거 경력까지 거론하면서 목소리가 높아졌다. 김 의원은 임차인인 미용실 원장 이아무개씨에 대해 "이 사람이 어떤 사람인지 아느냐"라고 물었다. 한 후보자가 "제가 다니는 미용실 분"이라고 하자, 김 의원은 "권양숙 영부인을 담당했었다고 본인이 기자회견 한 게 있다"라며 "권양숙 영부인 이외에 다른 영부인을 담당한 적이 있느냐 이야기했더니 그때부터 연락이 두절됐다"라고 말했다.한 후보자는 즉각 "그렇게 말씀하시면 과하게 가신다고 생각한다"라고 반박했다. 그는 "제가 다니는 미용실 원장님하고 알고 있었고, 나가지 않는 월세를 싸게 드린 것"이라며 "그런데 대통령 영부인 말씀까지 하시면서 이렇게 오시는 것은 수용하기 어려운 수준"이라고 말했다.한 후보자는 "도대체 제가 원장님이 어느 날 SNS에 어떻게 올리고 있는지를 알고 있는 것도 아니고, 권양숙 여사라고 하는 것도 인터뷰를 통해 알았다"라며 "누구에게 증여하고 무슨 혜택을 받기 위해 제가 이렇게 했다고 말씀하시는 것인지 모르겠다"라고 했다.그러면서 "저가로 인해서 그것도 증여라고 말씀하시면 지금 굉장히 급한 매물로 내놓은 것"이라며 "급매라는 것은 부동산 거래에서 기본적으로 발생하는 부분 아니냐"라고 반문했다. 이어 "총리 후보가 되기 위해 급매했다는 비난까지도 받겠다"면서도 "이상한 거래, 이상한 징후라고 하시는 부분들은 과하다"라고 선을 그었다.이소영 더불어민주당 의원은 곧바로 김 의원의 질의 방식을 정면으로 비판했다. 이 의원은 "정말 우리 청문회의 수준이 좀 부끄럽다"라며 "오피스텔 임대하면서 임차인이 예전에 누구 머리를 손질하는지까지 알아야 하느냐"라고 따졌다.이 의원은 "예전에 어떤 영부인 머리를 손질하신 분이면 그분에게 임대료를 몇만 원 싸게 주면 총리 후보자가 이익을 얻느냐"라며 "상식적으로 생각해 보라"라고 말했다. 이어 "무슨 공직자도 아닌 일반인인 임차인 SNS를 국회의원들이 다 털어서 뭐 하나 나오는 것 없나 보다가, 나오는 것도 없는데 영부인을 끌어낸 것"이라고 비판했다.이 의원은 "어느 정도 합리적이고 설득력 있는 근거를 제시하면서 후보자에게 의혹을 제기해야 하는 것 아니냐"라며 "초등학생도 하지 않을 수준의 비약과 억측으로 인사청문 시간을 낭비해야 하느냐"라고 목소리를 높였다.한 후보자는 이후 추가 발언에서 저가 임대 논란 전반을 설명하다가 가족 이야기를 꺼냈다. 그는 "가족도 그렇지만 연관동에 있는 제3자인 공방에도 똑같이 저가로 임대하고 있다"라며 "소상공인들의 문제가 가장 큰 부분이 월세라는 것을 잘 알고 있고, 굳이 월세까지 많이 받고 사는 삶을 살고 싶지는 않았다"라고 말했다.특히 어머니와 동생 이야기에 이르러 감정이 북받친 듯 목소리를 높였다. 한 후보자는 "저희 가족들이 저 때문에 버린 시간들에 대해서 제가 어떻게 보상해야 할 것이냐, 돌봄 관련된 부분들도 있다"라며 "엄마 관련해서도 제 동생이 전담하고 있는 부분에 대해서 제가 어떻게 보상해야 될지 개인적인 부분"이라고 말했다.그는 "이 부분에 대해서 지적하시는 부분들은 다 받는다"면서도 "미용실 이야기를 하시면서 나오는 부분들은 다소 너무 선정적"이라고 했다. 이어 "제가 갖고 있지 않은 문제에 대한 지적들에 대해서는 명확하게 말씀드리고 넘어가고 싶다"라고 강조했다.백혜련 청문특위 위원장도 한 후보자를 위로하며 김 의원의 질의에 대해 "마치 모종의 '영부인' 이렇게 하면서 뭔가 거래가 있는 듯한 질의로 충분히 느낄 수 있는 소지가 있었다"라고 지적했다. "앞으로도 우리의 질의가 그런 식으로 흐르지는 않았으면 좋겠다"라고도 당부했다.하지만 야당은 반박했다. 이소영 의원의 질의 도중에도 국민의힘 의원들은 계속 고성을 내지르며 반발했고, 이에 백 위원장이 제지에 나서야만 했다. 야당 간사를 맡고 잇는 강승규 국민의힘 의원은 "전 대통령의 영부인의 머리를 하셨다면 그분을 통해서 한성숙 후보자가 기업인일 때 네트워크가 형성됐을 수 있다"라며 "그런 네트워크의 답례로 세를 싸게 줄 수도 있고, 매매할 수도 있다는 합리적인 의심을 할 수 있는 것"이라고 주장했다.김희정 의원도 의사진행발언을 통해 "특정인과의 거래를 부동산을 끼지 않고 사인 간으로 계약했고, 월세를 주는 날짜도 정확하지 않고 돈이 오간 내역도 정확하지 않기 때문에 수상한 거래라고 이야기했다"라며 "모든 것은 사실에 기반했다"라고 밝혔다.