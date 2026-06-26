압록강 철교를 건넌 스무 살 여인

큰사진보기 ▲독립기념관 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

(책자 '임시정부와 국내 국민과의 연계 더 알아보기' 내용)

특파원이 사용한 암호

대한민국 임시정부는 각지에 연락기관을 개설하여 독립운동에 필요한 각종 정보, 연락, 사람과 자금을 관리하였다. 이때 정보 등의 전달을 위해 다양한 암호가 사용되었다. 임시정부 사용 암호표가 예시되어 있다. 1920년 전후에 사용된 암호로 순전암호법, 모음변용법이 도표로 예시되어 있다.



정정화(1900~1991)

시아버지와 남편의 뒤를 이어 상하이로 망명하여 1946년 귀국하기까지 임시정부를 도왔다. 상하이와 국내를 수차례 오가며 독립운동 자금을 조달하였고, 임시정부의 안살림을 도맡았으며 한국애국부인회의 집행부 일원 등으로 활동하였다.





내가 맡게 된 임무는 자금 조달이었으며, 상하이 출발에서부터 국내 잠입, 상하이 귀환의 모든 경로 및 절차는 임시정부의 지시에 따르도록 되어 있었다.



내가 국내에 들어가 접촉해야 할 사람들 앞으로는 시아버님이 쓴 편지가 전달되게 되었는데, 한지에다 백반 물로 글씨를 쓴 일종의 암호 편지였다. 그냥 무심히 보기에는 아무 것도 쓰여 있지 않은 백지 같지만, 그 종이를 불에 갖다 대고 쪼이면 글씨가 뚜렷하게 살아나서 쉽게 읽을 수 있게끔 만든 것이었다.

(〈장강일기〉 중에서)

나라는 내 나라요, 남들의 나라가 아니다. 독립은 내가 하는 것이지 따로 어떤 사람이 하는 것은 아니다. (중략) 나는 내가 못난 줄을 잘 알았다. 그러나 아무리 못났더라도 국민이 하나, 민족이 하나라는 사실을 믿으므로 내가 할 수 있는 일을 쉬지 않고 하여 온 것이다.

(〈장강일기〉 중에서)

시아버님을 뵙자 내가 상해에 오지 않았더라면 어쨌을까 싶을 정도로 시아버님은 어린아이처럼 기쁨을 감출 줄 모르셨다.

'네가 어떻게 여길 왔느냐? 여기가 어딘 줄이나 알고 온 게야?'

'저라도 아버님 뒷바라지를 해드려야 할 것 같아 허락도 없이 찾아뵈었습니다, 아버님.'

'그래, 잘 왔다. 고생했다. 참 잘 왔다. 용기 있다.'





큰사진보기 ▲독립기념관 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 25일, 전주시 효자동 전주대학교에서 4대의 버스로 출발한 전북지역 14개 시군의 문화관광해설사 130여 명이 체험 견학 장소인 천안 독립기념관에 도착하였다.하늘로 날아오르는 새의 날개 형상으로도, 두 손 모아 기도하는 모양으로도 보이는 50m 높이의 '겨레의 탑'이 우뚝 솟았다. 동양 최대 규모의 기와집으로 수덕사 대웅전 양식을 본떴다는 '겨레의 집'이 웅장한 모습으로 자리 잡았다.해설사들은 독립기념관 여섯 전시관 중에서 제3관(겨레의 함성), 제5관(나라 되찾기)과 제6관(새로운 나라)을 중심으로 자유관람과 해설관람을 선택하여 견학하였다.'여성 스스로 해방하는 날, 세계가 해방할 것이다'라는 표어의 여성운동. '오늘이 우리들의 희망 어린이날입니다'라는 어린이운동. '조선 농민은 눈을 떠라'라는 농민운동. '일치단결하에 최후까지 싸우자'라는 노동운동 등. 1920년대 사회운동은 억압받던 민중들이 스스로 권리와 존엄을 깨닫고 연대하여, 사회적 모순과 식민지 지배에 맞선 해방운동이었다.전시관을 차례로 견학하면서, 제6관(새로운 나라)에 이르렀다. 두툼한 한지에 인쇄된 넓은 책자 '임시정부와 국내 국민과의 연계 더 알아보기'가 책상 위에 놓여 있었다. 차례로 넘겨보았다. 기자는 한 페이지에서 오래 멈추었다. 상해 임시정부의 암호와 독립운동 자금을 조달한 비밀 특파원의 이야기였다.전시된 한지 책자에는 정정화 선생의 회고록 〈장강일기〉 원문이 당시 상황의 한 장면이 쓰여 있었다.오후 4시를 넘겨 독립기념관에서 전주로 출발하였다. 버스 안에서 스마트폰 화면으로 〈장강일기〉 등을 검색해 보며, 차창 밖으로 스치는 풍경 위로 정정화 선생이 마주했을 1920년대 압록강의 거친 물살을 떠올렸다.집에 도착하자마자 e-book 〈장강일기〉(정정화, 학민사, 2014)를 구입하여 정정화 선생의 독립운동 활동을 확인하였다.1920년 1월 초순의 서울역. 정정화 선생은 20살의 나이에 의주행 열차 앞에 서 있었다. 동행인 정필화(친정 팔촌 오라버니)가 상해까지 안내해 주기로 되어 있었다. 열차가 출발하며 앞뒤로 세차게 요동칠 때 허리께 전대를 확인하였다. 전대에는 친정아버지가 독립운동 자금으로 건넨 800원이 담겨 있었다. 열차는 수색, 화전, 능곡을 거쳐 고양 일산역을 지났다.시아버지와 남편의 오랫동안 끊겼던 소식을 1919년 10월 10일에 상해로 망명했다는 신문 기사로 보았다.' 중국으로 가는 길, 상해로 이어지는 길, 이 길은 또한 이 나라 이 땅덩어리 위에 발을 붙이고 사는 여인의 길이기도 하다'라고 정정화 선생은 되새겼다.열차가 의주에 닿았다. 이제 국경인 압록강 철교를 건너려면, 봉천 가는 기차로 갈아타고 철교를 건너야 중국땅으로 들어설 수가 있었다. 정정화 선생은 여행증명서나 여권도 가지고 있지 않았다. 정필화가 의주에 있는 판사를 통해 국경을 넘을 수 있는 증명서를 구해왔다.압록강을 건너 봉천에서는 정필화의 집에 가서 하루를 지냈다. 상해로 가는 길은 멀었다. 봉천에서 산해관으로, 산해관에서 천진으로, 천진에서 남경으로, 이렇게 열차를 차례로 갈아타면서 일주일 이상을 열차 안에서 보냈다.열흘 이상을 열차로 달려서 1월 중순의 어느 이른 아침녘에 상해에 도착하였다.무턱대고 조선 사람들이 사는 곳을 물어 첫 번째로 찾아든 곳이 임시정부 초기에 평정관을 지낸 손정도 선생의 집이었다. 그의 안내를 받아 시아버지와 남편이 있는 집으로 향했다.시아버지 김가진 선생은 조선의 판서를 지낸 일흔넷의 노(老)어른이었고, 정정화 선생은 이제 겨우 스무 살 된 젊은 여성이었다. 세대도, 성별도, 걸어온 삶의 궤적도 달랐던 두 사람이었지만, 상하이라는 척박하고 외로운 공간에서 마주 잡은 두 손은 오직 '조국 광복'을 향한 의미 깊은 연대와 조력의 시작이었다.〈장강일기〉는 1920년대 초 임시정부의 비밀 활동부터, 일제의 추격을 피해 상하이에서 충칭까지 6,000km를 이동했던 8년간의 고난 찬란한 대장정, 그리고 1946년 환국에 이르기까지 임시정부의 전 역사를 안팎에서 지켜본 기록이다.우리는 흔히 역사 전면에 드러난 영웅의 이름으로 독립운동을 기억하지만, 역사는 삶의 현장에서 수많은 사람의 연대와 조력을 바탕으로 전개되었다. 조국의 광복은 손을 맞잡은 수많은 평범한 이들의 연대와 조력으로 이룩한 것임을 〈장강일기〉는 증명하고 있다.