베네수엘라 강진 최소 235명 사망... "1만 명 넘을 수도"

큰사진보기 ▲연쇄 강진이 발생한 베네수엘라 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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베네수엘라 강진으로 인한 사상자가 눈덩이처럼 늘어나고 있다.AP통신·BBC방송 등 외신에 따르면 26일(현지시각) 카를로스 알바라도 베네수엘라 보건부 장관은 이번 지진으로 인한 사망자 수가 기존 188명에서 235명으로 증가했다고 발표했다. 또한 부상자 수도 기존 1520명에서 4300명으로 급증했다.지난 24일 오후 6시 4분께 베네수엘라 북부 카리브해 연안 마을 모론 서부 지역에서는 규모 7.2와 7.5의 지진이 연이어 발생했다.이 때문에 건물과 주택이 무너지고 수천 명의 사상자와 이재민이 발생했다. 전문가들은 두 지진 모두 진원의 깊이가 20.3km와 10km로 지표면과 가까워 피해가 더 심각하다고 설명했다.미 지질조사국(USGS)은 보고서를 통해 과거의 비슷한 지진 사례들을 바탕으로 분석했을 때 이번 지진으로 인한 사망자 수가 1만 명을 넘을 확률이 42%, 10만 명을 넘을 확률은 33%에 달한다고 추산했다.그러면서 "앞으로 많은 사상자와 피해가 발생할 가능성이 높으며, 재난의 영향이 광범위하게 확산될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.실제로 현지에서 실종자 추적을 위해 개설한 웹사이트에는 4만6천 명 넘는 사람이 행방불명자로 등록됐다. 다만 이 수치는 아직 공식적으로 검증되지는 않은 상태라고 로이터통신은 전했다.베네수엘라의 대통령 권한대행인 델시 로드리게스는 국가 비상사태를 선포하고, 정부가 피해 지역의 재건을 위해 2억 달러 규모의 기금을 조성 중이며, 전 세계에서 원조가 오는 중이라고 밝혔다.미국은 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 1억5천만 달러(약 2천317억 원) 규모의 원조를 제공하면서 베네수엘라에 소방관과 의사, 구조공학 엔지니어 등으로 구성된 전문 구조대를 투입하기로 했다.CNN은 "이번 참사는 트럼프 대통령이 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 이후 미국과 베네수엘라의 새로운 관계에 대한 첫 번째 시험대가 될 것"이라고 내다봤다.중국과 유럽 국가들도 원조 의사를 밝혔고, 레오 14세 교황은 10만 유로(약 1억7천만 원)를 지원했다.한편 베네수엘라 당국은 그간 차단했던 일부 외신과 소셜미디어에 대한 접속을 허용키로 했다. 앞서 유엔은 "신뢰할 수 있는 정보와 통신 채널에 신속히 접근하는 것이 생명의 안전 및 복지를 보호하는 데 매우 중요할 것"이라고 촉구했다.일론 머스크의 우주기업 스페이스X도 구조 작업을 돕기 위해 위성 인터넷 서비스 '스타링크'를 베네수엘라 이용자들에게 한 달간 무료로 제공하기로 했다.