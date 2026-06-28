말과 소 키우던 땅에 비행기가, 여의도의 과거를 아시나요

강을 펴고 땅을 다지며 변신에 변신을 거듭한 서울. 그 이면에 쌓인 시간과 욕망의 변주곡을 따라 잊힌 '서울의 기억'을 되짚어보고자 한다.

큰사진보기 ▲C-47기광복군 정진대와 미 특공대(OSS)의 국내 진공 작전은 물론 김구 선생 등 임시정부 1진이 귀국하면서 이용한 비행기와 같은 기종이다. 진공 작전 당시 착륙한 곳으로 추정되는 곳에, 사진 속 비행기를 전시하고 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲김구 선생 귀국순전히 '개인 자격'으로 여의도 비행장에, 해방이 몇 달이나 지난 1945년 11월 23일에 귀국하는 장면이다. ⓒ 돌베개출판사_책_해방 3년과 미국 1권 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲비행기 헌납식(1932.4.17)여의도 비행장에서 거행된 비행기 헌납식. 헌납된 비행기를 '조선호'라 명명하고, 조선 총독과 일본군 사령관이 축사하는 모습도 같이 실렸다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲안창남_금강호안창남이 여의도 비행장에서 조종했다고 알려진 '금강호'를 국립항공박물관에 재현해 놓았다. 비행기 몸체에 한자로 '安昌男'이 선명하다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2022년 5월 24일 서울 강서구 김포국제공항이 국내선 항공기로 붐비고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲관제탑김포공항의 관제탑. 활주로를 총괄적으로 관리, 통제하는 공항의 눈이라 할 수 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲여의도와 활주로(1969)1968년 시작된 윤중제가 다 쌓이고 난 뒤 겨울로 추정되는 1969년 여의도 모습. 당산동 방향에서 바라본 여의도 안에 비행장 활주로가 선명하다. 반대편 멀리 한강으로 한강철교가 어렴풋하다. ⓒ 경기도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲인천공항인천 서쪽 바다 위 영종도 등의 갯벌에 인공 지반을 만들어 2001년 개항한 인천공항. 동북아의 관문으로, 세계적 공항의 하나로 자리매김했다. 멀리 제2터미널 공사 모습이 보인다. ⓒ 인천국제공항공사 관련사진보기

숲이 된 여의도 공원. 20세기 후반의 이곳은 그러나, 롤러스케이트와 자전거 타던 '5.16 광장'으로 기억되는 곳이다. 그보다 더 험난한 세월을 겪었던 앞선 시대엔 일제가 삼엄하게 경비 하던 섬 안의 '비행장'이었다. 지난 23일, 서울 하늘 길을 따라 이곳을 다녀왔다.1945년 11월 23일, 미 수송기 C-47기가 여의도 비행장에 사뿐히 내려앉는다. 중국 충칭에서 임시정부 요인 1진을 태우고서다. 비행장 주변은 한적한 시골이다. 온통 새하얀 백사장의 한강은 물길마저 가느다랗다. 비행기 문이 열리자 시선이 온통 한 곳으로 쏠린다. 그 문을 통해 내려온 일행 가운데 백범 김구가 있었다.수십 년의 망명 생활 끝에 가까스로 해방된 조국 땅을 밟는다. 한강 한가운데 작은 비행장이 역사적 장면의 무대가 된 순간이다. 미 군정이 임시정부를 국가로 인정하지 않아 늦어진, 순전히 '개인 자격'에 한정된 초라한 귀국이었다. 80년이 더 지났어도 알 수 없는 역사의 이면이다.그보다 앞선 1945년 8월 18일 오전 11시, 이범석·노능서·장준하·김준엽 4인의 광복군 정진대와 함용준·정운수·서상복이 포함된 미 특공대(OSS)가 여의도 비행장에 내려 국내 진공 작전을 벌인다. 늦었으나 우리 손으로 해방 전쟁을 벌여야 한다는 절박함에서다.비행장을 지키던 일본군과 일촉즉발이다. 미 군정 중재로 교전은 없었으나, 28시간 뒤 타고 온 C-47기로 부득이 중국으로 돌아가야만 했다. 여의도 비행장은 이처럼 나라 변천의 굽이마다 역사가 지나간 자리였다.드넓고 하얗던 여의도 백사장은 어디로 갔을까? 목장을 이룬 작은 산마저 사라졌다. 대신 호수처럼 고여 천천히 흐르는 한강이, 큰 줄기로 휘돌아 나가는 섬으로 남았다.여의도에 활주로가 생겨난 건 1916년이다. 왕조 시대엔 마소를 기르던 섬이다. 일제가 섬을 연병장과 군 비행장으로 탈바꿈시켰다.이곳은 어느 때엔 경성 조선인이 하늘을 바라보는 낯선 창이기도 했다. 마치 유에프오(UFO)를 만난 듯 마냥 신기하고 경이로운 시선으로 말이다.안창남 이전, 경성의 조선인에게 비행기는 하늘을 날아다니는 검은 쇳덩이에 불과했다. 소수의 사람만 신문 지면을 통해 비행기 존재를 알았고, 실제 모습을 본 사람도 거의 없었다. 간혹 굉음을 울리며 경성 하늘을 가르며 지나간 비행기는 일제 군용기 일색이다.이렇듯 비행기는 신기한 물체인 동시에 침략적 제국의 위압을 보여주는 공포로 각인된 존재였다. 1937년 중일전쟁 개전 후, 나라를 팔아 부를 축적한 친일파들이 앞다퉈 비행기를 헌납하기 바빴지만 말이다.그런 비행기를 조선인이 조종한다. 1922년 12월, 수만 명의 조선인이 한강 둔치에 모여든다. 조선인 비행 조종사인 안창남의 비행기 '금강호'가 여의도 활주로를 이륙한다. 경성 상공을 선회하자 환호성을 울리며, 모자를 흔들며 하늘을 올려다본다. 경이로운 표정의 아이들이 점으로 멀어져 가는 비행기를 손가락으로 가리킨다.근대라는 이름의 새롭고도 두려운 시대가 눈앞에서 펼쳐지던 순간이다. 아울러 조선인이 조종하는 비행기가 처음으로 서울 하늘을 가른 역사적인 순간이기도 하다.하지만 한강의 섬 위에 있는 비행장은 오래 버티기는 어려웠다. 홍수와 짧은 활주로의 한계로, 한국전쟁 이후 서울 하늘길은 부득이 다른 곳을 찾아야만 했다.중일전쟁이 한창이던 1939년, 서쪽 너른 김포 벌판에 새로운 활주로가 닦인다. 악명 높은 가미카제 특공대 훈련장으로 활주로의 역사는 시작된다.1954년부터 여의도 비행장 기능이 순차적으로 김포로 이전 된다. 1958년에 이르러 김포 활주로가 국제공항으로 거듭나면서, 서울 하늘이 전혀 다른 시대를 맞이한다. 새로운 대한민국의 하늘길이 온전히 여기서 열린다.이전까지 외국과 만나는 경로는 대부분 인천항이나 부산항 같은 항구였다. 미약하나마 항공 시대를 열면서 정보와 물류, 기술 교류를 추동한다.김포공항 활주로를 통해 외교 사절과 기술자, 유학생과 상인들이 들고난다. 한국전쟁으로 갇혔던 나라가 세계를 향해 다시 열린다. 뱃길에 의존하던 느림보가 드디어 하늘길을 갖게 된 순간이다.강제적 개항으로 폭압적인 근대화에 맞닥뜨렸던 구한말과는 전혀 다른 모습이다. 하늘길이 열렸다는 건 시공간을 획기적으로 단축했다는 의미다. 수주일∼수개월 걸리던 공간 이동이 하루나 며칠로 짧아졌다. 물품과 기술, 인력과 정보 교류가 본격화한다. 세계를 향한 작지만 당당한 첫걸음이다.그러나 공항은 늘 낭만적이고 희망찬 곳만은 아니었다. 나라의 문이 열리는 장소이자, 동시에 그 문을 지켜야 하는 경계선이기도 했다. 군사 정권 시기 공항은 특히 엄격한 경계 공간이었다. 출입국 심사는 까다로웠고, 정보기관과 군의 시선이 늘 활주로 주변을 감시했다.때론 나라의 긴장과 정치의 검은 그림자가 덮치기도 했다. 1987년 11월, 중동 상공에서 폭파된 '대한항공 858기 폭파 사건'은 그런 기억 가운데 하나다. 북한 공작원 김현희가 연루된 이 사건으로 승객과 승무원 115명이 목숨을 잃는다.사건 직후 한국 사회는 충격에 빠졌고, 대선을 앞둔 시점에 정치적 파장도 컸다. 선거 전날인 12월 15일 김현희가 비행기에서 내리는 장면이 TV를 통해 전국에 생중계된다. 그때 비행기가 착륙한 곳이 김포공항이다. 그 순간 공항은 그냥 교통 시설이 아닌 역사적 사건의 현장이었다.사건 배후의 적확한 실체와 정치적 의도를 둘러싸고, 여러 의혹과 논쟁이 일기도 했다. 격동의 1987년 여러 기억 중 하나 어둠으로 남았다. 하늘과 활주로 위에서 벌어진 일들이 국제적·정치적 긴장으로 곧장 이어지던 시대다.1968년, 한강의 풍경이 크게 뒤바뀐다. 한강 한가운데 밤섬이 폭파 되어 무너지던 그해, 여의도 활주로도 사라진다. 여의도 제방을 쌓으며 수백만 평 백사장이 지워지고, 섬 안 유일의 양말산마저 허물어진다.이들이 사라지자 강의 표정이 달라진다. 제방에 둘러싸인 여의도 역시, 비 맞은 잡초처럼 빠르게 도시가 된다. 한때 비행기 날아오르던 하늘엔 드넓은 광장이 열리고, 국회의사당과 금융 빌딩이 들어서 정치·경제의 중심지로 변모한다. 활주로의 기억 위에 전혀 다른 도시가 자라난 셈이다.돌이켜 보면 서울의 하늘길은 시대의 흐름과 늘 함께 변모했다. 여의도 비행장은 근대 항공의 시작이었고, 김포 활주로는 전후 한국이 세계와 다시 연결되는 관문이었다. 그 사이에 독립운동가의 귀환과 참혹한 전쟁이 있었고, 냉전 체제의 군사 정권이 당겨 놓은 팽팽한 긴장감은 늘 살얼음판 같았다.1980년대를 지나며 경제 규모가 비약적으로 증대한다. 물류를 비롯해 여객 수요가 급증한다. 예측되는 항공 수요도 기하급수적이다. 김포국제공항이 빠르게 포화 상태에 이르러 한계에 직면한다. 자연스럽게 공항 확장과 이전에 대한 요구가 빗발친다.정부는 수도권 신공항 건설에 착수한다. 여러 후보지를 물색한 끝에 확장성과 소음 문제 등을 고려, 영종도 일대 갯벌을 최종 부지로 선정한다. 1992년 바다를 메워 인공 부지를 만드는 대규모 공사가 시작된다.고속도로와 철도가 공항에서 뻗어 나온다. 세계적인 설계진이 참여한다. 효율적인 기능 분산과 미래 확장을 고려해 터미널이 설계된다. 활주로와 여객터미널, 물류 시설, 배후 도시가 단계적으로 들어선다.장기간의 매립과 건설, 시험 운영을 거쳐 2001년 3월 29일 인천공항이 문을 연다. 동북아 허브(Hub)공항을 목표로 출발해, 지속적인 확장을 통해 세계적인 공항의 하나로 자리매김했다.여의도에서 시작된 활주로가 김포 벌판으로 옮아갔다. 한계에 다다르자 바다 건너 다시 섬에서 확장되었다. 지금은 동북아 최고의 관문이다. 그런 측면에서 공항은 단순히 비행기가 뜨고 내리는 장소만은 아닌 게 확실하다.우리의 꿈과 두려움, 권력의 그림자와 시대적 사건들이 함께 스쳐 지나간 공간이다. 서울의 하늘길을 따라가다 보면 결국 활주로 위에 우리 현대사가 두텁게 얽혀 있다는 사실을 알게 된다.하늘길이다. 여기서 교차하는 길도 수없이 많다. 예전에도 그러했듯 앞으로도 그럴 것이다. 인천공항 위상이 지금 우리의 위상일까. 이 짙푸른 하늘길에서 우리의 꿈과 이상이 창대 하게 뻗어나가길 바란다.