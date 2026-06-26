보령 석탄화력 발전소 주변 주민들, 기준치 10배 비소 검출

큰사진보기 ▲충남 보령시 주교면의 한 마을 주민에게서는 기준치의 10배가 넘는 비소 성분이 검출됐다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 25일 충남 보령 석탄화력 발전소 모습. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲보령화력에서 가까운 충남 보령시 주교면의 한 마을. 이 마을 주민들은 먼지 때문에 빨래도 집안에 널고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

충남 보령 석탄화력발전소 인근 주민들의 몸에서 기준치를 웃도는 비소 성분이 검출된 사실이 뒤늦게 알려지면서 지역 사회가 술렁이고 있다. 비소는 1급 발암물질이다. 비소 검출 소식에 발전소 주변 주민 전수조사 및 사후 조치가 필요하다는 목소리도 나오고 있다.앞서 지난해 11월 28일 보령시 주교면 고정2리 마을 주민 10명은 서울의 한 병원에서 건강 검진을 받았다. 해당 검진은 충남도에서 실시한 것이다. 충남도는 지난 2017년부터 2022년도까지 5차례에 걸쳐 충남 지역 석탄화력발전소 주변 주민들에 대한 건강 조사를 실시했다. 이 중 사후 관리가 필요해 보이는 주민들에 대해 지난해 추가 검사(조사)가 이루어 진 것이다.검사 결과는 충격적이다. 이들 주민들의 몸에서는 기준치(100㎍/L- 100마이크로퍼리터)보다 높은 양의 비소가 검출된 것. 적게는 1.3배인 134.32㎍/L에서 많게는 10.6배에 달하는 1062.96㎍/L의 비소가 나왔다. 충남도는 해당 검사 결과를 공개하지 않고 있다. 하지만 최근 당사자인 주민들이 검사 결과를 언론에 제보하면서 세상에 알려졌다.이들 주민들은 비소 검출의 원인을 보령 석탄화력발전소(보령화력)로 지목하고, 추가 검진과 치료비 지급 등 후속 조치를 요구하고 있다. 석탄화력 발전은 석탄 연소 과정에서 비소(As)가 기화·배출되는 것으로 알려져 있다.지난 25일 기자는 보령시 주교면의 한 마을을 찾았다. 마을은 70여 가구 150여 명의 주민이 살고 있다. 보령화력과는 2km 이내로 거리가 가깝다.마을 주민들은 지난 1983년 보령화력이 건설된 이후, 마을에 암 환자가 급증했다고 주장했다. 주민들은 화력발전소에서 나오는 미세먼지가 전보다 줄기는 했지만 "먼지 때문에 밖에 빨래도 널지 못한다"라고 토로했다.마을에서 만난 주민 A(83·여)씨는 이번 검사에서 기준치의 10배에 달하는 비소가 검출된 당사자다. A씨는 "이 마을이 고향이다. 아직 몸에 큰 이상은 없다. 하지만 어떤 병에 걸릴지 불안하다. 최근에 돌아가신 분들은 모두 암으로 죽었다. 폐암 환자들이 많다. 우리 남편도 3년 전에 폐암으로 돌아가셨다. 발전소(보령화력) 때문에 그런 것 같다"라고 호소했다.그러면서 "병원에 가서 다른 검사도 받아 보고 아픈 곳이 있으면 치료도 하고 싶은데, 그 비용은 개인 돈으로 해야 한다고 한다. 비용 부담이 크다. 기자님이 가서 충남도와 보령시에 얘기 좀 해달라"라고 말했다.주민 B(71·남)씨는 "내 경우에도 별다른 이유 없이 신장이 망가졌다. 우리 주민들은 발전소를 의심하고 있다. 보상은 아니더라도 치료비 정도는 지원해 주어야 하는 것 아닌가. 아무런 조치가 없어 답답하다"라고 맞장구를 쳤다.이어 "전에는 차를 세워 두면 시커먼 먼지가 차 위에 가득 내려 앉아 있었다. 지금은 석탄을 컨베이어 벨트를 통해 옮긴다. 전에는 바가지 같은 도구로 퍼 올렸다. 먼지가 말할 수가 없이 많았다. 이전보다 줄기는 했지만 지금도 먼지가 많다. 마을 주민들은 대부분 빨래도 집안에서 말리고 있다"라고 토로했다.환경단체도 주민들과 같은 목소리를 내고 있다. 조순형 충남환경운동연합 탈석탄 팀장은 "주민의 몸에서 비소가 검출됐다는 것은 석탄화력의 건강 피해가 더 이상 추정이 아니라 현실로 드러났다는 뜻"이라며 "그런데 정작 추가 정밀검진이 필요한 주민들에게 그 비용은 오롯이 개인 몫으로 남아 있다. 건강 피해가 확인된 주민에 대해서는 연령과 한도에 관계없이 추가 검진 비용을 전액 지원해야 한다"고 말했다.하지만 충남도는 비소 검출의 원인을 특정하기 어렵다고 한다. 충남도 생활안전보건팀 관계자는 "전문가들에 따르면 비소 검출의 명확한 원인은 밝히기 어렵다"라며 "행정 조치를 하는데도 한계가 있다"라고 말했다. 다만 이 관계자는 "비소 농도가 높게 나온 주민들에 대해서는 지속적으로 추적·관리를 하고 있는 상황이다"라고 말했다.해당 건강 조사와 관련해서도 이 관계자는 "예전(2017~2022년)에 5년에 걸쳐서 주민 건강 영향 조사를 했다. 사후 관리 차원에서 2023년도와 2025년도에 조사를 했다. 건강 영향 조사 후, 고농자들에 대한 관리차원에서 이루어진 것"이라고 설명했다.한편, 보령화력 측의 설명을 듣기 위해 수차례 본사인 한국 중부발전 측에 연락을 취했지만 연락이 닿지 않았다. 다만 중부발전 관계자는 지난 22일 자 <아시아경제>와 한 인터뷰에서 "발전소와 연관성이 없는 것으로 알고 있다. 발전소에서 할 수 있는 게 없는 상태다"라고 말했다.중부발전 노조 관계자는 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "이 정도 사안이면 (본사에서) 부인만 할 게 아니라, 관심을 갖고 지역사회와 함께 원인 조사에 적극 나설 필요가 있어 보인다"라고 말했다.