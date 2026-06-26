학교비정규직도 악성 민원 '욕받이'..."보호 매뉴얼 마련하라"

큰사진보기 ▲26일 오전, 전국학교비정규직노조와 정혜경 의원이 국회 소통관에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 학비노조 관련사진보기

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학교 교원들을 고통에 빠뜨린 악성 민원이 교육 문제로 떠오른 가운데, 학교비정규직 역시 악성 민원에 시달리고 있는 사실을 보여주는 조사 결과가 나왔다. 교육부와 교육청이 학교비정규직 노동자들이 당하는 악성 민원에 대해서는 별다른 대책을 내놓지 않아, "보호 대책을 빨리 마련하라"라는 목소리가 커지고 있다. 전국 유초중고 전체 교직원 90여만 명 가운데 40% 가량인 35~40만명 가량이 학교비정규직으로 근무하고 있다.26일, 전국학교비정규직노동조합(아래 학비노조)에 따르면 학교 교육복지사로 일하는 A씨는 학부모로부터 폭언과 협박을 받았지만 혼자서 불안감을 견딜 수밖에 없었다. 교무실무사로 일하는 B씨는 술 먹은 학부모로부터 1시간에 걸쳐 전화로 협박당했지만 참을 수밖에 없었다.최근 울산의 영어회화전문강사가 학생에게 폭행과 언어 폭력을 당하고, 방과후강사가 학부모로부터 욕설이 담긴 쪽지를 받는 등 괴롭힘을 당했지만, 교육청은 '법적 보호 대상이 아니다'라는 답변을 보냈을 뿐이라고 한다.학비노조가 지난 6월 8일부터 15일까지 조사한 설문 결과를 보면, 조사에 응한 6426명의 학교비정규직 노동자 가운데 2281명(35.5%)이 '학생, 학부모 또는 방문객으로부터 폭언, 폭행 등 부당한 요구나 간섭 등의 피해사례가 있었다'라고 답했다. 이 가운데 피해 비율은 '상담·복지 직종'은 65.4%, '교무·행정·과학·전산·늘봄 등 행정 직종'은 59.5%, '돌봄·유치원방과후 등 아동 대면 직종'은 55.9%에 이르렀다.하지만, 교육부와 대부분의 시도 교육청은 이런 학교비정규직노동자들에 대한 악성민원인들의 공격에 대응하기 위한 지침을 갖고 있지 않다. 학비노조에 따르면 전국 17개 시도 교육청 가운데 해당 보호 매뉴얼을 마련한 곳은 경기, 전남, 부산 교육청 등 3곳뿐이다. 국가인권위원회가 지난 2021년, "학생·학부모의 폭언·폭행 상황으로부터 교육공무직을 보호할 장치를 마련하라"라고 권고했지만, 이를 따르지 않은 것이다.이에 따라 이번 조사에서 학교비정규직 노동자들은 '학교비정규직노동자 교육활동 보호 매뉴얼'에 대해 93.2%가 '필요하다'('매우 필요' 59.6%, '필요' 33.6%)라고 답했다.이날 오전 국회 소통관에서 진행한 기자회견에서 학비노조는 "학교의 주요한 구성원인 학교비정규직 노동자들이 감내해야 하는 피해가 방치되고 있으며 이를 보호하기 위한 대책이 전무하다시피 한 점은 참담하다"라면서 "폭언·폭행·악성 민원에 방치된 학교비정규직 노동자 보호 대책을 마련하라. 학교비정규직 노동자 교육활동 보호 매뉴얼을 마련하고 관련 예산을 편성하라"라고 요구했다.이날 민태호 학비노조 위원장은 "대립과 갈등, 폭력으로 얼룩진 학교를 연대와 공동체 관계가 작동하는 학교로 바꾸기 위해, 학교비정규직 노동자들에 대한 보호 대책이 반드시 강구되어야 한다"라면서 "아무 보호장치가 없는 비정규직 노동자들은 얼마나 큰 상처와 고통을 겪겠느냐?"라고 호소했다.학교비정규직 노동자 출신인 정혜경 국회의원(진보당)도 "학교에서 안전에 대한 차별이 없도록 국가가 그 책임을 가장 무겁게 짊어져야 한다"라면서 "폭언, 폭행, 악성 민원에 방치된 학교비정규직 노동자에 대한 보호 대책이 필요하다"라고 강조했다.