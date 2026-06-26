'낙동강변 살인사건' 고문 경찰들 법정으로... 사법부 판단은

▲부산고법은 지난 2021년 2월 경찰 강압수사와 고문으로 살인자로 몰려 무기징역형을 살았던 최인철, 장동익씨에게 '무죄'를 선고했다. 낙동강변 살인사건 발생 31년 만의 일이다. ⓒ 김보성 관련사진보기