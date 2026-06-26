'낙동강변 살인사건' 고문 경찰들 법정으로... 사법부 판단은

'낙동강변 살인사건'와 관련, 당시 고문 조작에 연루된 경찰관 5명 중 4명이 재판에 넘겨졌다. 가혹행위 피해자 최인철·장동익씨는 범인으로 몰려 21년간 억울한 옥살이를 했다. 고문의 공소시효는 끝났으나, 경찰들이 재판 과정에서 위증한 혐의를 두고선 법적인 판단이 이어질 예정이다.
고문 혐의 시효 지나도, 위증죄는 책임 묻는다
부산지검은 지난 25일 위증죄 혐의 등으로 전 경찰관 4명을 불구속기소 했다고 26일 밝혔다. 이들은 누명 피해자인 최씨와 장씨의 재심 사건에서 허위 증언을 한 혐의를 받는다. 전 경찰들은 법정에서 '기억나지 않는다'라며 조작을 부인했지만, 재심 재판부는 "고문과 가혹행위로 이뤄진 자백은 증거능력이 없다"라고 판단했다.
형법 152조는 법률에 따라 선서한 증인이 허위 진술을 했을 땐 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금을, 형사사건에서 모해 목적으로 관련 죄를 범하면 10년 이하의 징역에 처하도록 규정한다. 지난 3월 최씨 측이 고문 조작 관여 경찰들을 위증 혐의로 고소한 건 이 책임을 묻겠다는 취지였다.
위증 공소시효가 곧 만료돼 더는 시간을 늦출 수 없다는 고민도 작용했다. 상당한 시간이 지나 고문 관련 혐의 제기는 어려워도, 거짓말을 한 벌(공소시효 7년)만이라도 받게 해야 한다는 것이다. 고소장에 적시된 대상은 모두 5명이다. 그러나 이를 검토한 경찰은 피해자들의 바람과 달리 3명만 불구속해 검찰로 송치했다.
이의가 터져 나왔고, 부산지검은 결국 경찰이 기소의견으로 보낸 2명과 불송치한 2명 등 4명의 재판행을 결정했다. 반면 피해자들은 남은 1명까지 모두 법정에 서게 해야 한단 입장이다. 최씨 측은 기소되지 않은 이 1명 역시 고문·조작 사건에 관여했다고 보고 있다.
두 사람의 법률 대리인인 박준영 변호사는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "검찰이 잘못된 불송치를 바로잡은 건 다행이고 상식"이라면서도 "사건 조작에 연루된 1명의 불기소는 납득하기 어렵다. 내년 5월 시효 만료여서 조만간 항고할 생각"이라고 말했다.
박 변호사는 다시 정의로운 판결이 나오길 바랐다. 그는 "살인범 누명을 씌워 시민의 삶을 망가뜨린 것에 대한 공권력 책임을 물어야 한다"라며 "가혹행위 공소시효는 끝났더라도 위증한 것은 처벌할 수 있다. 그것이 정의다. 그런 결정을 내려줄 거라고 본다"라고 사법부에 요청했다.
이 사건은 최씨 등이 강압수사와 고문으로 살인범이 돼 무기징역형을 선고받은, 이른바 '엄궁동 2인조 사건'을 말한다. 1990년 1월 4일 부산 사상구 낙동강변에서 남녀가 괴한에 납치됐고, 여성은 성폭행 후 살해됐다. 그러나 범인의 단서를 찾지 못해 미제로 남았다가 사하서가 다른 사건으로 조사받던 최씨 등을 살인 혐의자로 지목하면서 조작이 이루어졌다.
기소 과정에서 허위 자백을 했다는 반박에도 1993년 무기징역이 확정돼 두 사람은 무려 21년 5개월 동안 징역을 살아야 했다. 항소·상고심을 맡았던 문재인 전 대통령은 과거 변호사 시절 가장 한으로 남은 사건으로 지목했을 정도다.
진실은 시간이 한참 흐른 뒤에야 드러났다. 재심 전문인 박 변호사가 두 사람과 함께 다시 법정의 문을 두드리면서 재조명 과정을 밟았다. 사건을 다시 들여다본 대검 과거사위가 조작 인정했고, 법원의 재심 결정과 무죄 선고가 뒤따랐다. 재판부는 "인권의 마지막 보루로 제대로 역할을 하지 못한 점을 사과한다"라고 31년 만에 고개를 숙였다.
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