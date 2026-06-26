윤희신 태안군수 당선인 "에너지 전환 위기, 지역 상생 기회로"

큰사진보기 ▲25일 한국서부발전 태안발전본부를 방문한 윤희신 당선인이 관계자들과 화력발전소 단계적 폐쇄에 따른 지역 경제 충격 최소화 및 성공적인 에너지 전환 방안에 대해 논의하고 있다. ⓒ 인수위원회 관련사진보기

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윤희신 태안군수 당선인이 25일 "에너지 전환 위기를 지역 상생의 새로운 기회로 만들겠다"고 강조했다.이날 한국서부발전 태안발전본부를 방문한 윤 당선인은 관계자들과 화력발전소 단계적 폐쇄에 따른 지역 경제 충격 최소화 및 성공적인 에너지 전환 방안을 모색했다.이번 방문에는 민선 9기 군수직 인수위원장과 경제산업환경도시건설분과 위원들이 동행했다. 간담회는 서부발전 측의 현안 보고를 청취한 뒤 핵심 이슈에 대해 심도 있게 의견을 교환하는 방식으로 진행됐다.이날 윤 당선인과 서부발전 측은 태안의 명운이 걸린 중대 현안들을 집중적으로 점검했다. 주요 논의 사항으로는 ▲ 이익공유형 재생에너지 개발계획 ▲ 지역상생형 청정에너지 개발단지 전환 방안 ▲ 화력발전 폐쇄에 따른 경제 영향 최소화 계획 ▲ 에너지 전환 추진 체계 구축 ▲ 화력발전 폐지지역 특별법 제정 등이 다뤄졌다.특히 최근 언론을 통해 제기되고 있는 발전사 통합 문제 등 국가적 에너지 정책 변화가 태안 지역에 미칠 파급 효과에 대해서도 허심탄회한 논의가 오갔다.윤희신 당선인은 "태안화력발전소 단계적 폐쇄로 인한 지역의 충격을 완화하고 새로운 성장동력 확보가 태안군의 가장 시급한 과제이다"고 강조했다.아울러 "군민들이 경제적 피해나 소외를 겪지 않도록 서부발전과 굳건한 협력 체계를 구축하겠다"며 "국회 및 중앙정부와 적극적으로 소통해 '화력발전 폐지지역 특별법' 제정을 반드시 이끌어 내겠다" 고 밝혔다.