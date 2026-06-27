"이거 가지고 놀아도 돼"... 네 살 손주가 아끼던 소방차를 건넨 이유

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큰사진보기 ▲브리타 테켄트럽의 그림책 <별을 사랑한 두더지> 표지 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲그림책을 보는 둥둥이 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"글씨가 너무 작아. 할머니가 다 읽어줘."

"하늘에 있는 별을 모두 갖고 싶어요."

"둥둥이라면 어떻게 할 것 같아?"

"음, 음... 별을 다시 숲속으로 던질 거야. 다른 동물들도 볼 수 있게."

"으응? 별을 너무 사랑하는데, 왜?"

"음, 다른 동물들도 별을 보고 싶어 하니까."

"미안해 얘들아,

내가 별을 따 갔어.

나 혼자 보고 싶어서 그랬는데...

이젠 알겠어.



별은 우리 모두의 것이야.



내가 다시 올려놓을게."

"우와, 두더지 너무 멋진데~ 이렇게 사과도 할 줄 아는 용기 있는 두더지인걸."

"둥둥아, 둥둥이가 두더지라면 어떻게 했을 것 같아?"

"응, 나도 두더지처럼 했을 거야."

"그래? 둥둥이 장난감을 에그도 같이 가지고 놀고 싶어 하잖아. 그럼 에그와 같이 놀기도 할 거야?" "응! 그럴 거야."

큰사진보기 ▲책상 밑에 숨겨둔 둥둥이의 보물상자 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"애기야, 이것 가지고 놀아. 놀고 나서 여기 담아줘야 된다."

"둥둥아, 제일 좋아하는 거 혼자만 가지고 놀 거야? 아니면 우리 멋진 두더지처럼 에그랑 같이 놀 거야?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

큰 손주 둥둥이는 이제 네 살이다. 그리고 얼마 전 막 돌이 지난 동생 '에그'를 한창 견제 중인 맏이이기도 하다. 동생이 태어나기 전까지는 세상의 모든 것이 다 제 것이었는데, 이제는 사사건건 동생이 만지려 드니 여간 스트레스가 아닌 모양이다. 장난감도, 책도 뭐든지 말이다.내 것을 지켜내려는 네 살 배기의 눈물겨운 노력은 결국 동생을 밀치거나, 그래도 안 되면 누르고 꼬집는 행동으로 이어진다. 아직은 '함께 하는 것'보다 '내 것은 온전히 내 것이어야 하는' 나이이기에 아이의 마음도 이해가 가면서도, 곁에서 돌보는 할머니인 나 역시 여간 곤혹스러운 게 아니다.어떻게 하면 함께 하는 즐거움을 느끼게 해줄 수 있을까 매번 고민했다. 이렇게도 달래보고 저렇게도 타이르고 잔소리도 해보았지만 허사였다. 결국 '세월이 약이겠거니, 둘 다 좀 더 커야 같이 노는 게 가능하겠구나' 싶어 거의 포기 상태에 이르렀다.그 와중에 인지가 발달하기 시작한 동생 에그는 뭐든 형과 똑같은 것으로, 형처럼만 하려고 떼를 쓴다. 전에는 젖병에 우유를 잘만 먹더니 형이 컵에 마시는 것을 본 후로는 젖병을 거부하고 형과 같은 컵에 마시겠다고 울어댄다. 결국 똑같은 컵과 똑같은 밥그릇을 새로 사야 했다. 형이 먹는 빨간색 밥그릇까지 탐을 내는 통에 집안은 늘 조용할 날이 없었다.그러던 어느 날, 우연히 도서관에서 브리타 테켄트럽의 그림책 <별을 사랑한 두더지>(2018)를 펼치게 되었다. 책을 읽다 문득 이 이야기를 둥둥이에게 읽어주면 참 좋겠다는 생각이 스쳤다.사실 나는 평소 스토리텔링 그림책 지도사에 깊은 관심을 가지고 있었다. 그 애정 덕분에 현직에 있을 때도 틈만 나면 그림책 관련 연수를 찾아다니곤 했다. 학교 현장에서 만난 아이들에게 그림책은 훌륭한 마음의 다리가 되어주었기 때문이다.특히 품행장애를 겪거나 거친 학생들과 상담할 때, 그림책을 매개로 이야기를 나누며 생활교육을 진행하면 아이들의 닫힌 마음이 한결 부드럽게 열렸다. 학급에서 크고 작은 문제를 일으키는 아이들에게는 으레 주는 기계적인 벌 대신, '교육적 벌'로 함께 그림책을 읽고 속 깊은 대화를 나누는 시간을 갖기도 했다.어려서부터 제대로 된 생활 교육을 받아보지 못한 아이들은 중학생이 되어도 텍스트가 빽빽한 책은 거부감부터 갖기 마련이고, 글을 읽어내는 것 자체를 힘들어하는 아이들도 많다. 하지만 그림책은 글씨가 적고 그림이 곁들여져 있어 아이들이 거부감 없이 쉽게 접근할 수 있었다. 시각적인 이미지를 보며 스스로 상상하고, 마음을 투영할 여백이 생기기 때문이다. 청소년기 아이들에게도 그림책이 이토록 효과적인데, 하물며 네 살배기 손주에게는 얼마나 큰 울림을 줄까 내심 기대가 생겼다.저녁 무렵, 둥둥이와 나란히 앉아 그림책을 펼쳤다. 요즘 한창 글자를 직접 읽는 재미에 들린 둥둥이였지만, 그날은 피곤했는지 아니면 글밥이 많아 보였는지 내 무릎에 폭 안기며 말했다.나는 아이를 옆에 앉히고 천천히 이야기를 읽어 내려갔다.그림책 속 두더지는 가장 좋아하는 바위에 앉아 별이 반짝이는 하늘을 보며 소원을 빈다. 그러자 하늘의 별까지 닿는 사다리가 여기저기 나타나고, 두더지는 신이 나서 하늘의 별을 모두 따다 땅속 자기 굴에 가져다 놓는다.하지만 두더지가 행복해진 것도 잠시, 세상의 밤은 칠흑처럼 깜깜해졌고 별을 사랑하던 다른 숲속 동물들은 모두 눈물을 흘리며 별을 그리워한다. 그 모습을 본 두더지의 마음속에 미안함이 피어오른다.그 대목에서 나는 읽기를 멈추고 둥둥이에게 슬쩍 물었다.그러자 둥둥이가 잠시 생각하더니 조그만 입술을 오물거리며 답했다.기특한 대답에 마음이 몽글해져 다시 책을 읽어주었다. 그림책 속 두더지도 둥둥이와 같은 마음이었나 보다. 두더지는 숲속 친구들에게 용기를 내어 말한다.그 말에 숲속 친구들은 화를 내는 대신 힘을 합쳐 두더지를 도와주었고, 별들은 다시 원래 자리에서 아름답게 빛나게 된다. 나는 용기를 내어 자기의 행동을 솔직하게 이야기 하고 사과하는 두더지가 얼마나 멋진지 설명해 주었다. 이렇게 솔직하게 사과하면 친구들도 함께 도와주고 놀아준다는 이야기도 슬쩍 곁들였다.책을 덮으며 나는 다시 한번 둥둥이에게 물었다.동그란 눈을 반짝이는 아이에게 슬며시 본론을 꺼냈다.둥둥이는 고개를 크게 끄덕이며 세상을 다 가진 듯한 표정으로 답했다. 그러더니 벌떡 일어나 자기 책상으로 가더니, 그토록 아끼던 보물상자 안에서 아끼는 소방차를 꺼내 에그에게 툭 건네는 게 아닌가.아무리 타일러도, 소리를 높여도 요지부동이던 네 살 아이의 마음이 그림책 한 권에 사르르 녹아내린 순간이었다. 동생에게 제 보물상자를 흔쾌히 열어주는 모습을 보면서, 나는 어른의 백 마디 잔소리보다 그림책 한 권이 가진 힘이 훨씬 더 크다는 것을 다시 한번 느꼈다. 과거 학교에서 거친 아이들의 마음을 돌려놓았던 그 '그림책의 마법'이, 지금 내 집 거실에서도 고스란히 재현되고 있었던 것이다.두더지도 처음엔 혼자 다 가지고 싶었지만 친구들의 슬픔을 보고 별을 돌려주었다. 그 '용기'를 칭찬해주자, 둥둥이 역시 멋진 두더지처럼 동생과 함께 나눌 줄 아는 멋진 형이 되고 싶었던 것이다.그날 이후, 두더지는 우리 집에서 '나눔과 함께하는 즐거움'을 상징하는 특별한 동물이 되었다.그림책의 마법은 다음 날에도 이어졌다. 어린이집 차를 타러 가는 길, 둥둥이는 평소와 달리 동생 에그의 고사리 같은 손을 꼭 잡고 걸어갔다. 뒤에서 그 모습을 바라보는데 가슴 깊은 곳에서 뭉클한 감동이 밀려왔다.저렇게 어린아이도 자신에게 멋진 의미가 부여될 때 스스로 움직이는구나. 아이의 자긍심과 자존감을 키워주는 말과 이야기가 그 어떤 훈육보다 강력한 설득력을 가진다는 것을 손주를 통해 다시금 배운다.내일도 장난감을 두고 두 형제가 투덕거릴지 모른다. 하지만 이제 나는 큰소리를 내는 대신 슬며시 웃으며 이렇게 물어볼 여유가 생겼다.