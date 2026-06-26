몽골에서 아름답게 핀 꽃 한국어 교육, 그 꽃을 피운 사람들

▲이재복 몽골 후레정보통신대학교 부총장, 22일 몽골 UBS방송국으로부터 '몽골 UBS 방송국 해외자문위원 위촉장' 을 받았다. 이 부총장과 함께 후레대 전 교수 등 4명이 같은 날 위촉장을 받았다. ⓒ 이재복 관련사진보기