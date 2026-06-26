추미애 "AI·반도체가 경기도 미래"... 성장으로 민생 풀겠다는 새 도정 청사진

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 25일 공정·혁신·포용 경기준비위원회에서 열린 도정 현안회의 3일 차 회의에서 주거와 민생경제, 미래산업, 복지·돌봄, 문화예술, 북부대전환, 기후·에너지 분야 등을 점검하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 25일 공정·혁신·포용 경기준비위원회에서 열린 도정 현안회의 3일 차 회의에서 주거와 민생경제, 미래산업, 복지·돌봄, 문화예술, 북부대전환, 기후·에너지 분야 등을 점검하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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민선 9기 경기도 출범을 준비 중인 추미애 경기도지사 당선인이 인공지능(AI)과 반도체 산업을 경기도 미래 성장의 핵심 축으로 삼아, 확보된 성장 동력을 청년 일자리와 주거, 교통, 복지로 연결하는 새로운 도정 운영 구상을 제시했다. 성장과 혁신을 통해 재정을 확충하고 이를 다시 민생에 투자하는 선순환 구조를 만들겠다는 구상으로 풀이된다.추미애 당선인은 25일 공정·혁신·포용 경기준비위원회에서 열린 도정 현안회의 3일 차 회의에서 주거와 민생경제, 미래산업, 복지·돌봄, 문화예술, 북부대전환, 기후·에너지 분야 등을 점검했다. 특히 추 당선인은 "AI와 반도체 산업을 통해 경기도정이 한 단계 도약할 수 있다"며 "반도체 산업 발전으로 확보되는 세입을 청년 일자리와 청년 주거, 교통복지 강화로 연결하고 AI 행정혁신을 통해 예산 절감도 가능하다"고 밝혔다.이는 AI와 반도체를 단순한 산업정책이 아니라 도정 전반을 혁신하는 성장 엔진으로 활용하겠다는 의미로 해석된다. 경기준비위원회가 최근 AI 행정혁신과 반도체 초격차 전략, 재정위기 대응 방안을 잇달아 논의해 온 흐름과도 맞닿아 있다.추미애 당선인은 성장 전략과 함께 재정의 현실성도 거듭 강조했다. 그는 "3기 신도시 취등록세와 관련한 세입 추계를 정확히 해야 현실적인 재정계획을 수립할 수 있다"며 주택과 세정 부서 간 협업을 통한 정밀한 세입 분석을 주문했다.추 당선인은 또 "선거 과정에서 만난 중소기업 대표들로부터 현장과 정책이 맞지 않는다는 의견을 많이 들었다"며 "주요 사업은 책임자가 직접 현장을 찾아 성과를 점검하고 개선 방안을 마련해야 한다"고 말했다.단순히 공약을 제시하는 데 그치지 않고 재정 여건을 면밀히 분석하면서 현장 중심으로 정책을 집행하겠다는 실용적 행정 기조를 분명히 한 것이다.미래산업 분야에서는 반도체 클러스터 조성 속도를 높이는 데 방점을 찍었다.추미애 당선인은 "글로벌 반도체 산업 변화에 따라 국가적 차원의 반도체 시계가 빨라질 것"이라며 "경기도 반도체 클러스터 조성 완료 시기를 최대한 앞당겨야 한다"고 밝혔다. 이어 안정적인 산업 생태계 구축을 위해 용수 저장시설과 전력 공급 등 핵심 기반시설에 대한 선제적 투자 필요성도 강조했다.경기북부 발전 전략 역시 단순한 개발사업을 넘어 사람이 머무는 도시를 만드는 데 초점을 맞췄다.추미애 당선인은 "토지 확보와 산업입지 조성에 그쳐서는 안 된다"며 "사람과 기업이 실제 찾아오고 머물 수 있도록 정주 여건과 교통, 교육, 일자리, 투자 지원을 종합적으로 연계해야 한다"고 주문했다.아울러 3기 신도시와 관련해서는 개발이 지연될 경우 원인과 해결 방안을 구체적으로 보고하도록 지시했으며, 복지 분야에서는 "행정의 칸막이를 허무는 경기도형 통합돌봄 모델을 전국의 모범으로 만들자"고 당부했다.이번 회의는 분야별 현안을 점검하는 자리를 넘어 AI와 반도체를 성장 동력으로 삼아 재정을 확충하고, 확보된 재원을 민생과 복지, 교통, 주거에 재투자하는 민선 9기 경기도의 정책 방향을 보다 구체화했다는 점에서 의미가 있다. 특히 성장 전략과 재정 건전성, 현장 중심 행정을 하나의 축으로 연결하며 '실행하는 도정'을 강조한 점이 향후 도정 운영의 핵심 기조가 될 것으로 보인다.