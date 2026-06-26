며느리에게 선물한 세상에 하나 뿐인 냄비 받침

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아내가 며느리 부부를 위해 정성껏 뜬 털실 매트 ⓒ 김종섭 관련사진보기

AD

며칠 전 아내는 쇼핑을 하다가 털실을 유심히 고르더니 한 타래를 샀다. 그러고는 며칠 동안 시간이 날 때마다 틈틈이 뜨개질을 하기 시작했다. 아내의 손끝에서 실이 엮이더니 이내 둥근 모양의 냄비 받침대 두 개와 수저 세트를 나란히 올려놓을 수 있는 네모난 매트 하나가 완성되었다. ​​처음에는 우리 집 식탁에서 쓸 용도인 줄 알았는데, 알고 보니 며느리가 따로 부탁을 해서 뜬 것이라고 했다. 아내는 이전에도 털실로 며느리의 모자를 만들어준 적이 있었다. 그 모자는 머리 둘레보다 작게 만들어지는 바람에 다시 풀어 떠야 했는데, 계절이 바뀌는 바람에 여전히 미완성으로 남아 있다.아내가 늘 뜨개질하는 모습을 눈여겨보았던 며느리가 식탁에 놓을 냄비 받침대를 새로 생각해 낸 모양이다. 시중에는 값싸고 예쁜 냄비 받침대를 얼마든지 쉽게 구할 수 있다. 고급스러운 디자인부터 실용적인 제품까지 취향대로 고를 수 있는 세상이다. ​하지만 며느리는 기성품 대신 시어머니의 손길이 닿은 수제품, 세상에 단 하나 뿐인 시어머니의 작품을 원했던 것 같다.예전과 달리 요즘은 며느리나 아들에게 무엇 하나 선물하기가 조심스럽다. 혹시 마음에 들지 않을까 봐, 혹은 우리가 사주는 물건이 아이들에게 되레 짐이 될까 봐 그렇다. 쇼핑을 하다가 예쁜 옷이나 유용한 물건을 보고도 자연스레 외면하게 된다. 서로의 취향을 존중해 주는 부모 입장의 생각에서다. ​선물은 값비싼 가격이나 화려함보다는 받는 이의 마음에 들어야 진짜 가치가 있다. 아무리 주는 사람의 정성이 담겼다 할지라도 상대의 취향에 맞지 않는 물건을 선물하는 것은 서로에게 쉽지 않은 일이기 때문이다. ​​며칠 전 아버지의 날(Father's Day)에는 아들 부부가 아빠인 나에게 옷을 선물했다. 어떤 것이 좋을까 선물을 주는 입장에서 내심 고민을 많이 하고 선택했을 것이다. 다행히 선물 받은 옷을 입고 좋아하는 아빠의 모습에 아들 부부는 무척 흐뭇해 했다.아내가 정성과 애정을 듬뿍 담아 완성한 식탁 매트를 바라보았다. 아마 며느리는 식탁에 앉아 이 매트를 볼 때마다 시어머니의 따뜻한 마음을 마음 속에 떠올리지 않을까 생각하니 이만한 선물이 없는 듯했다. ​나이가 들면서 우리 부부의 선물 취향도 조금씩 바뀌어간다. 이제는 크고 거창한 선물보다 비록 저렴할지라도 일상에서 유용하게 쓰이는 선물이 좋다. 서로 부담 없이 주고받을 수 있는 것 말이다. ​선물의 가치는 받아보고 싶은 사람에 따라 제각각 정해져 있는 듯하다. 그리고 자식들이 부모에게 바라는 가장 가치 있는 선물은, 아마도 부모의 애정과 손길이 그대로 묻어 나는 세상에 단 하나 뿐인 '핸드메이드' 선물이 아닐까 싶다.