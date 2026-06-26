"고민해야 할 일이 수천수만 가지예요" '인지노동'은 왜 줄어들지 않을까?

"저 혼자 고민하고 준비해야 하는 일들이 정말 수천수만 가지예요."

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아직까지는 늘 새벽에 (...) 한 번은 늘 깨는 것 같거든요. (…) 새벽에 깨면 엄마를 찾는데 (...) 그래서 침대에 제 자리에서 잠을 편하게 자는 건 거의 불가능이에요. 그래서 늘 이제 아이 옆에서 잠을 자고 있고, 그런 누적된 피로가 있죠. (자녀 1명, 여성)

"(야간돌봄은) 상황, 분위기 봐서 일어난 사람이 가서 (하죠). (…) 사실 전에는 제가 출근을 하니까 와이프가 조금 더 배려를 해줘가지고 와이프가 이제 많이 좀 더 봐줬었고." (자녀 1명, 남성)

"잠들어버릴 때가 많아요. 너무 힘들어 갖고. (...) 잠들어버린다는 표현이 더 맞는 것 같아요. (...) 빨래를 돌려놓은 채로 그냥 자는 거죠." (자녀 1명, 여성).

"(제가 입원을 하려면) 이제 신랑이 일찍 와야 되죠. (...) 제가 학원에 전화도 다 돌려야 되고. (웃음) 그런데 또 신경 쓰이죠. 밥 잘 먹였는지, 너무 TV만 보여주고 있지 않은지." (자녀 2명, 여성)

덧붙이는 글 | 이 기사는 사회건강연구소 홈페이지에도 게재됩니다. 이 글을 쓴 오로라님은 사회건강연구소 회원입니다.

하얀 백일 떡이 상에 오르기까지 여성의 머릿속에선 얼마나 많은 일들이 벌어졌을까. 가족 내 '인지노동'(cognitive labor)에 대한 연구를 시작하고 얼마 지나지 않은 무렵이었다. 생후 4개월의 여아를 양육하는 대학원생 강씨를 한 세미나에서 만났다. 집으로 돌아가는 길 그녀가 내게 말했다.그녀는 인지노동에 관해 들려줄 이야기가 많다고 했다. 자녀의 생후 100일이라는 이벤트를 준비하며 '양가 일정 조율'부터 '아이 사진 업체 선정', '식당 예약' 등 셀 수 없이 많은 일을 알아보고 결정해야 했기 때문이다. '호텔 돌상처럼 큰 행사를 생각했던 것도 아니었는데, 떡 하나를 고르는 것조차 업체 검색부터 예약까지 다 나의 일이라니'. 그녀는 모든 고민과 결정이 자신의 몫이어야 하는 상황이 너무나 버겁게 느껴졌다고 말했다. 숨 가빴던 준비 기간이 끝나고 그녀는 폐렴으로 병원에 입원해야 했다.이런 인지노동의 고됨은 비단 특별한 날을 앞두고 발생하기만 하는 것은 아니다. 욕실 선반의 휴지와 샴푸가 떨어지지 않았는지를 살피는 일부터 아이가 다닐 어린이집을 미리 알아보고, 아플 때 데려갈 병원을 찾아보는 일까지. 집마다 그 일의 종류는 조금씩 다를 수 있지만, 대다수의 이성애 가구에서 여성의 몫이 되어 온 것이 현실이다.우리 중 얼마나 많은 사람들이 이 일들을 '노동'이라고 생각하고 있을까? 눈에 잘 띄지 않고 흔히 말하는 집안일의 범주에도 좀처럼 고려되지 않으니 말이다. 나의 연구 관심은 가사와 돌봄의 와중에 벌어지는 이런 '수천 수만 가지의 머릿속 일들'에 대한 것이었다.우리집 간장이 언제 떨어질지, 양파망에 양파가 몇 개나 남았는지, 양가 부모님 생신이 언제며, 아이 학교 시험 일정은 어떻게 되는지. 이런 걸 속속들이 꿰고 있는 여성을 두고 흔히 사람들은 살림꾼이라거나 엄마 노릇을 잘 한다고 한다. '노동'이라고 말하지 않는 한, 그런 일은 여성의 특별한 능력이나 모성애로 여겨지기 쉽다. 그 어떤 여성도 처음부터 그렇게 태어나는 게 아닌데도 말이다.이러한 문제의식 속에 등장한 개념이 '인지노동'이다. 머릿속에서 벌어지는 가사와 돌봄에 관한 일들을 학자들은 모성적 사고, 가구관리 등으로 불러왔으나, 2019년 사회학자 다밍거(Allison Daminger)가 이를 '인지노동'이라 명명하며 육체 및 감정노동과 구분되는 가사노동의 한 차원임을 분명히 했다.인지노동은 이렇게 정의될 수 있다. 가족과 관련된 '필요를 예상해서, 선택지를 알아보고, 결정을 내리고, 그 결과를 평가하는 모든 일들'. 예컨대 이제 막 걸음마를 시작한 자녀의 놀잇감을 고른다고 할 때, 어떤 장난감이 필요한지 예상하고, 찾아보고, 선택하고, 더 이상 쓰지 않게 된 장난감들을 어떻게 할지(나눔을 할지 버릴지 등) 결정하는 전 과정이 인지노동이다.잘 보이지 않고 많이들 모르는 탓에 인지노동의 불평등은 실행노동보다도 훨씬 젠더화되어 있다고 알려져 있다. 이러한 경향은 내가 실행한 연구에서도 동일하게 나타났다. 사회건강연구소의 지원으로 '가족 내 사회적 재생산의 인지감정 노동과 건강'(2025)을 수행했을 때 미취학 자녀를 둔 맞벌이 부부 41명을 개별적으로 심층면담하였다. 나는 면담 참여자들에게 자녀 돌보기, 청소, 쇼핑 등으로 구분된 가사와 돌봄에 관한 아홉 가지 영역의 카드를 주고, 부부 중 누가 더 주도적으로 그 일을 맡고 있는지 분류해 달라고 했다.대다수의 가구에서 남녀 모두 남편보다 아내가 주도하는 영역이 더 많다고 분류했다. 또한 여성이 담당하는 영역은 주로 '물류와 일정 관리', '쇼핑 및 구매'처럼 챙겨야 하는 일들이 불어날 수 있는 영역들이었던 반면, 남성이 주로 담당하는 영역은 '자동차 점검'처럼 할 일이 비교적 명확하고, 주기가 길며 예상이 덜 필요한 영역들로 나타났다.종종 '청소', '세탁'과 같은 영역의 실행을 남성이 담당하는 가구도 꽤 있었다. 하지만 쓰레기통이 제때 비워지는지를 살피고, 빨랫감이 꾸깃꾸깃한 상태로 걸려 있지는 않은지를 확인해서 고쳐 너는 일은 여성의 몫이었다. 즉, 남편이 실행을 맡더라도, 그것을 확인하고 보완하는 모니터링은 여전히 여성의 소관이 되는 모습을 보였다. 참여자들은 이러한 차이가 '주인의식'의 차이에서 비롯된다고 인식했다. 가사와 돌봄의 주된 책임자가 여성으로 여겨지는 한, 그 일을 나누더라도 최종 관리가 여성의 몫이 되는 것이었다.인지노동의 불평등이 건강행동에도 영향을 미칠까. 건강 중에서 '수면'에 대해 알아보았다. 야간돌봄이라고 하면 우리는 흔히 졸린 눈을 비비며 우는 아이를 들어 안는 부모의 모습을 떠올리기 마련이지만, 여기에도 인지노동이 깃들어 있다. 아이의 울음, 갈증, 발열, 기침 등의 신호에 반응하기 위해서는, 아이가 무엇을 필요로 하는지를 예상하고 그 필요를 어떻게 해결할지를 가늠하는 인지적 과정이 수반되기 때문이다.그런데, 이러한 야간돌봄의 인지노동은 아이가 울고 보챌 때만 작동하는 게 아니었다. 여성들의 몸은 아이가 울고 보채지 않을 때에도 이미 '대기 상태'로 준비되고 있었다. 그 결과, 언제 깰지 모르는 아이의 상태에 대비하느라 깊게 잠들 수가 없었다.이런 대기 상태는 아이가 아프기라도 하면 한층 더 심해졌다. 여성들은 뜬눈으로 밤을 새며 고강도의 인지노동을 이어갔다. 예컨대, 한 참여자는 새벽에 열이 나 칭얼대는 아이에게 해열제를 먹이고, 열이 다시 오르지 않는지 몇 시간이고 지켜보며 다음 날 어떻게 할지를 고민했다고 말했다.물론 남성이라고 이런 순간에 관여하지 않는 것은 아니었다. 하지만 그것이 여성의 경우처럼 기본값으로 여겨지지는 않았다. 다음 날 출근해야 하는 남성의 수면을 보호해야 한다는 인식이 부부 양쪽에 자리잡고 있었기 때문이다. 이런 인식이 남성에게 야간돌봄 면책권을 자연스럽게 부여하고 있었다.결과적으로 많은 여성들이 수면부족에 시달리고 있었다. 극도로 지친 나머지 자신도 모르게 잠들어버린다고 호소했다.알아야 비로소 보이는 세상이 있다. 하지만 당연한 줄 알았던 것들이 더 이상 당연하지 않아지는 건 불편한 일일 수 있다. 잔잔히 흘러가던 일상에 의문이 생기고 그 파문이 삶에 지각변동을 일으키기도 하니 말이다.연구가 끝나고 자신의 인지노동이 잘 보이게 되었다는 이야기, 그래서 화가 많아졌다는 여성 참여자들의 이야기를 간간이 듣곤 했다. 그런 이야기를 들을 때면 그러다 혹시 집안에 큰 갈등이라도 생기는 건 아닐지 걱정이 되기도 했다. 하지만 알아야, 눈에 보여야, 때로는 화를 내기도 해야, 변화가 시작된다.물론, 인지노동을 분담한다는 건 그리 단순한 일이 아니다. 하나하나 열거해 프로토콜화하기도 어렵고, 누가 어디서부터 어디까지를 담당할지 끊어 나누기도 어렵다. 이런 탓에 가사분담카드를 활용하여 부부 간의 대화를 유도하는 실용적 시도들부터, 돌봄을 삶의 기본값으로 삼을 수 있도록 모두의 노동시간을 줄이는 사회구조적 변화까지 여러 방법이 제안되고 있다.하지만, 인지노동의 불평등은 집안일에 대한 남녀의 뿌리 깊은 주인의식 차이이기도 하다. 단순히 누가 어떤 일을 더 맡을 것인가를 협상하거나, 남편의 귀가 시간을 앞당기는 것만으로는 쉽게 바뀌지 않을 가능성이 크다.키테이가 쓴 <돌봄: 사랑의 노동>이라는 책에서 나를 멈춰 세웠던 대목이 있다. 여성에게 평등이란 더 나은 제도가 받쳐줄 때, 그래서 소중한 사람들의 안녕을 위태롭게 하지 않고도 가정을 떠날 수 있을 때 비로소 가능해진다는 내용이었다.오랜만에 만난 친구들과 즐겁게 대화를 나누다 저녁시간이 되어갈 때, 남편과 아이들이 저녁을 제대로 챙겨 먹을 것이라는 확신이 들지 않는 한, 엄마는 가정을 떠나 있을 수 있을까. 내가 면담했던 한 여성은 신우신염으로 종종 입원을 해야 했는데, 입원의 어려움에 관해 이렇게 말했다.여성들은 언제 부담 없이 가정을 떠날 수 있는 상태에 놓이는 걸까. 여성들의 머릿속을 떠나지 않는 생각들을 예민함이나 과함으로 치부하기 전에, 그 생각들을 놓지 못하게 하는 조건들을 먼저 들여다볼 일이다. 자신이 하지 않으면 가족의 안녕이 흔들릴 것 같다고 느끼게 만드는 사회적 조건을 바꾸지 않는 한, 가사와 돌봄의 어떤 부분을 분담해도 여성의 머릿속은 쉽게 비워지지 않을 것이다.