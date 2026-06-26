장동혁, 친한계 등 '기강 잡기' 돌입... "징계 결론 낼 때 됐다"

큰사진보기 ▲건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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장동혁 국민의힘 대표가 본격적으로 당내 '기강 잡기'에 돌입하는 모양새이다. 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 이후 연일 당내에서 자신을 향해 '대표직 사퇴' 요구가 이어지면서다.장 대표는 26일 <매일신문> 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛'에서 "지금 당이 정상적인 모습은 아니라고 생각한다"며 "지방선거 이후로 미뤘던 징계에 대해 많은 요청이 들어오고 있다. 그런 징계 요청들에 대해 어떤 결론이든 답할 때가 됐다"라고 말했다.특히 '당 밖의 후보'를 도운 국민의힘 소속 친한(한동훈)계 의원들과 당내 개혁파 의원 모임 '대안과미래' 소속 의원들을 겨냥해 "당심도 제대로 알지 못한다"며 "대표를 공격하는 등 우리 당을 계속 어렵게 만드는 것 자체가 해당 행위"라고 표현하기도 했다.진행자는 장 대표에게 지난 24일 당무 복귀 직후 진행한 기자회견에서 "당의 기강을 확립하겠다"고 밝힌 일에 대해 물었다. 이에 대해 장 대표는 "지방선거 과정에서 여러 가지 당내 문제들이 발생했고, 해당 행위 논란도 많이 있었다"며 '징계'를 예고했다.이어 "저에 대한 공격과 지도부 흔들기가 저희 당의 중심 이슈가 돼버렸다"며 "지금 (국민의힘은) 참정권 수호나 (국회) 상임위원회 배분 등 해야 할 일이 많은데 그런 데에는 전혀 에너지를 쏟지 못하는 상황"이라고 설명했다.그러면서 "아무 때나, 특별한 명분도 없이 지도부를 흔드는 것이 마치 당 쇄신, 혁신인 것처럼 이야기하는 것에 대해서 이제는 바로 잡아야 한다"며 "만약 징계가 필요하다면 절차적으로 내용적으로 보다 면밀하게 검토하겠다"라고 강조했다.'대표직 유지 여부를 전 당원 투표에 부치는 것'을 묻는 말엔 반대의 뜻을 내비쳤다. 장 대표는 "전 당원 투표로 다시 제가 재신임을 얻는다고 한들, 우리 당이 과연 조용하겠는가?"라며 "지금까지 저에 대한 사퇴를 요구하는 것은 거의 그냥 맹목적인 요구라고 생각한다"라고 했다.장 대표는 "이재명 정부와 제대로 싸워서 (이 대통령의) 재판도 재개해야 하고, 재선거를 반드시 이뤄내야 한다. 공소 취소, 연임을 위한 개헌도 막아야 한다"면서 "(그런데 대표 사퇴를 요구하는 의원들은) 제대로 싸우는 목소리는 내지 않는다"라고 지적했다.이어 "당심도 제대로 알지 못하면서 몇몇 의원들의 의견이 우리 당 전체의 의견인 것처럼 그것을 가지고 대표를 공격하거나, 대표의 생각이 몇몇 의원들의 생각과 다르니까 '해당 행위다'라고 주장을 하는 것 자체가 우리 당을 계속 어렵게 만드는 거다. 그 자체가 저는 해당 행위라고 생각한다"라고 말했다.최근 당 지지율 상승의 원인으론 투표용지 부족 사태 대응을 꼽았다. 장 대표는 "(지지율이) 올라가고 있는 이유는 단 하나"라며 "참정권 회복을 위한 국민의 목소리를 더불어민주당은 철저히 외면하고, 그나마 국민의힘 일부 의원님들은 어떻게든 그분들의 목소리를 국정조사로, 특검으로, 선관위 제도 개혁으로 담으려 한다"고 주장했다.'재선거 주장이 해당 행위'라는 당내 주장에 대해서는 "이렇게 심각한 참정권 침해 사태가 났다면 국회에서 특별법이라도 만들어서 재선거를 해야 한다"며 "현행법이 없어서 못한다? 그럼 국회의원은 왜 존재하고 국회는 왜 존재하나?"라고 반문했다.자신의 재선거 주장에 비판 의견을 내는 오세훈 서울시장을 향한 견제구도 잊지 않았다. 장 대표는 "오 시장이 당당하게 첫날부터 '저는 당선을 받아들일 수 없습니다. 재선거를 하겠습니다'라고 했다면, 그리고 재선거를 실시했다면 가까스로 당선된 지난번보다 훨씬 더 압도적인 표 차이로 오 시장이 당선됐을 것"이라고 주장했다.이어 장 대표는 "어젯밤에 올림픽공원에 다녀왔는데 그 전에 비해서는 많은 분이 안 계시더라"라며 "몇 분이 남아 계시든 그분들의 뜨거운 함성과 분노의 목소리를 담아 특검과 재선거를 관철하고 선관위와 선거 제도 개혁으로까지 갈 수 있도록 모든 힘을 쏟도록 하겠다"라고 말하며 인터뷰를 마쳤다.장 대표는 건강 악화로 입원한 후 퇴원한 다음 날인 지난 25일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 앞 개표소 봉쇄 시위 현장을 찾았다. 복수의 유튜브 영상을 종합하면 그는 당시 현장에서 "입원해 있으면서도 '부정선거, 재선거, 당일 투표, 수개표'를 외치는 시민들의 함성이 계속 귀에 맴돌았다"는 취지로 말했다.