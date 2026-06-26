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정치

26.06.26 11:34최종 업데이트 26.06.26 11:57

민주당 지지층, 김민석 45%-정청래 24%-송영길 15%

[한국갤럽] 차기 당대표 선호도 조사...전체 김 26%-정 19%-송 13%...광주전라 김 34%- 정 23%- 송 19%

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김민석 국무총리(왼쪽), 정청래 더불어민주당 당대표
김민석 국무총리(왼쪽), 정청래 더불어민주당 당대표 ⓒ 남소연

한국갤럽이 26일 발표한 더불어민주당 차기 당권주자 3인에 대한 선호도 조사 결과다. 이외 인물을 택한 응답은 1%, 선호 인물 없음(27%)과 모름/응답거절(14%)로 의견을 유보한 응답은 41%였다.

한국갤럽이 지난 23~25일 전국 유권자 1000명(총통화 9494명, 응답률 10.5%)에게 전화조사원 인터뷰 방식으로 '김민석 국무총리·송영길 의원·정청래 전 대표 중 누가 당대표가 되는 것이 가장 좋다고 보시냐'고 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).

기존의 민주당 당대표 경선룰, '대의원·권리당원 70%-일반국민 여론조사 30%'를 감안해 민주당 지지층(n=409, 표본오차 ±5%p)의 선호도만 봤을 땐 차이가 더 벌어졌다.

김민석 45%-정청래 24%-송영길 15%로 조사됐다. 이외 인물을 택한 지지층 응답은 1%, 없음(5%)과 모름/응답거절(9%)로 의견을 유보한 응답은 15%로 집계됐다.

송영길 더불어민주당 의원이 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '이재명 정부 2년 차, 더 과감한 개혁이다' 포럼에서 발언하고 있다.
송영길 더불어민주당 의원이 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '이재명 정부 2년 차, 더 과감한 개혁이다' 포럼에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연

지역별로 봤을 땐 대구/경북(김민석 13%-송영길 17%-정청래 16%)과 대전/세종/충청(김민석 20%-송영길 15%-정청래 24%)을 제외한 대다수 지역에서 김 총리에 대한 선호도가 높았다. 특히 광주/전라 응답자의 선호도는 김민석 34%, 정청래 23%, 송영길 19% 순으로 나타났다.

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이념성향별 진보층(n=259)에서는 김민석 45%, 정청래 21%, 송영길 16% 순으로 선호도가 집계됐다. 중도층(n=324)에서는 김민석 24%, 정청래 20%, 송영길 13% 순이었다. 보수층(n=297)에서는 정청래 20%, 김민석 17%, 송영길 13% 순으로 나타났다.

다만 한국갤럽은 "2024년 8월 기준 민주당 전당대회 당원 선거인단 수가 전국 유권자의 3%를 밑도는 수준"이라며 전국 유권자 1000명을 무작위 추출한 일반 여론조사로 당원 선거인단의 표심을 가늠하기 어렵다고 부연했다.

국힘 지지층 49% "장동혁 대표직 유지해야"

장동혁 국민의힘 대표가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 왼쪽은 정점식 원내대표.
장동혁 국민의힘 대표가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 왼쪽은 정점식 원내대표. ⓒ 남소연

한국갤럽은 6.3 지방선거 이후 장동혁 국민의힘 대표의 거취에 대한 의견도 물었다.

응답자의 48%가 "대표직을 사퇴해야 한다"고 답했다. "대표직을 유지해야 한다"는 응답은 28%였다. 24%는 모름/응답거절로 의견을 유보했다. 사퇴 의견이 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 밖으로 앞선 것.

하지만 국민의힘 지지층(n=274, 표본오차 ±6%p)에서는 사퇴 찬반이 비등한 편이었다. 국민의힘 지지층의 49%는 대표직을 유지해야 한다고 답했고, 39%는 사퇴해야 한다고 답했다. 모름/무응답은 12%였다. 보수층(n=297)에서도 '대표직 유지'가 45%, '사퇴해야 한다'가 42%로 집계됐다. 모름/무응답은 13%였다.

한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


#김민석#정청래#송영길#장동혁#한국갤럽

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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