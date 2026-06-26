민주당 지지층, 김민석 45%-정청래 24%-송영길 15%

큰사진보기 ▲김민석 국무총리(왼쪽), 정청래 더불어민주당 당대표 ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲송영길 더불어민주당 의원이 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '이재명 정부 2년 차, 더 과감한 개혁이다' 포럼에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 왼쪽은 정점식 원내대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

한국갤럽이 26일 발표한 더불어민주당 차기 당권주자 3인에 대한 선호도 조사 결과다. 이외 인물을 택한 응답은 1%, 선호 인물 없음(27%)과 모름/응답거절(14%)로 의견을 유보한 응답은 41%였다.한국갤럽이 지난 23~25일 전국 유권자 1000명(총통화 9494명, 응답률 10.5%)에게 전화조사원 인터뷰 방식으로 '김민석 국무총리·송영길 의원·정청래 전 대표 중 누가 당대표가 되는 것이 가장 좋다고 보시냐'고 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).기존의 민주당 당대표 경선룰, '대의원·권리당원 70%-일반국민 여론조사 30%'를 감안해 민주당 지지층(n=409, 표본오차 ±5%p)의 선호도만 봤을 땐 차이가 더 벌어졌다.김민석 45%-정청래 24%-송영길 15%로 조사됐다. 이외 인물을 택한 지지층 응답은 1%, 없음(5%)과 모름/응답거절(9%)로 의견을 유보한 응답은 15%로 집계됐다.지역별로 봤을 땐 대구/경북(김민석 13%-송영길 17%-정청래 16%)과 대전/세종/충청(김민석 20%-송영길 15%-정청래 24%)을 제외한 대다수 지역에서 김 총리에 대한 선호도가 높았다. 특히 광주/전라 응답자의 선호도는 김민석 34%, 정청래 23%, 송영길 19% 순으로 나타났다.이념성향별 진보층(n=259)에서는 김민석 45%, 정청래 21%, 송영길 16% 순으로 선호도가 집계됐다. 중도층(n=324)에서는 김민석 24%, 정청래 20%, 송영길 13% 순이었다. 보수층(n=297)에서는 정청래 20%, 김민석 17%, 송영길 13% 순으로 나타났다.다만 한국갤럽은 "2024년 8월 기준 민주당 전당대회 당원 선거인단 수가 전국 유권자의 3%를 밑도는 수준"이라며 전국 유권자 1000명을 무작위 추출한 일반 여론조사로 당원 선거인단의 표심을 가늠하기 어렵다고 부연했다.한국갤럽은 6.3 지방선거 이후 장동혁 국민의힘 대표의 거취에 대한 의견도 물었다.응답자의 48%가 "대표직을 사퇴해야 한다"고 답했다. "대표직을 유지해야 한다"는 응답은 28%였다. 24%는 모름/응답거절로 의견을 유보했다. 사퇴 의견이 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 밖으로 앞선 것.하지만 국민의힘 지지층(n=274, 표본오차 ±6%p)에서는 사퇴 찬반이 비등한 편이었다. 국민의힘 지지층의 49%는 대표직을 유지해야 한다고 답했고, 39%는 사퇴해야 한다고 답했다. 모름/무응답은 12%였다. 보수층(n=297)에서도 '대표직 유지'가 45%, '사퇴해야 한다'가 42%로 집계됐다. 모름/무응답은 13%였다.한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.