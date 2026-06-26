"AI는 거스를 수 없는 현실"... 음악산업 전문가들의 진단은?

큰사진보기 ▲페트 드 라 뮈지크 컨퍼런스 프로그램 ⓒ 염동교 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲페트 드 라 뮈지크 컨퍼런스 프로그램 ⓒ 염동교 관련사진보기

큰사진보기 ▲페트 드 라 뮈지크 컨퍼런스 프로그램 ⓒ 염동교 관련사진보기

페트 드 라 뮈지크. 불어로 "음악 축제"란 뜻의 페트 드 라 뮈지크(Fête de la musique)는 1982년 프랑스에서 시작됐다. 이탈리아와 영국, 우크라이나 등 지구촌 곳곳에서 "세계 음악의 날"이라는 명칭으로 파급된 이 축제가 이 기간, 한국과 프랑스 수교 140주년을 맞아 한국에 찾아왔다.DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌과 신촌 스타광장서 열린 프랑스 밴드의 공연을 비롯해 다채로운 컨텐츠들이 한 달 내내 열리고 있다. 주한프랑스대사관 홈페이지를 통해 행사 일정을 확인 가능하다.페트 드 라 뮈지크의 일환으로 6월 8일과 15일, 22일에 걸쳐 총 6회차 컨퍼런스 프로그램이 서울 마포구 상수동의 틸라 그라운드에서 열렸다. 6월 22일 월요일의 두 세션을 통해 통찰력과 여러 가지 정보를 두루 습득할 수 있었다.첫 번째 대담은 "전자음악씬의 여성들: 클럽 문화를 다시 쓰다"라는 주제로 과연 현재 전자음악씬에서 얼마만큼의 성평등이 이뤄진 상태인지 논의했다. 클래식부터 케이팝, 실험적인 전자음악을 경유한 하임(haihm)은 "직접적인 차별을 감지하진 않지만, 결혼과 출산 등 현실적 차원에서 여성 음악가들이 감당해야 하는 지점이 많다"고 말했다. 또한 인디 뮤지션에게 필수적인 각종 정부지원금이 단기간 성과에 초점이 맞춰져 있는데, 실험적 전자음악을 하는 이들을 위한 지원도 보다 넓은 문화적 토양을 위해 필요하다고 의견을 피력했다.십 년 이상 프랑스에 거주한 후 현재는 한국에서 활동하는 디제이 에스텔레콤(S.Telecom)은 레이블 오너와 디제이, 스태프 등 전체적인 수치에서 남성의 비중이 높은 건 사실이나 신 내부에서 반목과 차별이 또렷하다고 보진 않는다"라며 음악가의 실력과 능동성에 따라 충분히 양국에서 적응할 수 있음을 알렸다. 그가 프랑스에선 아직 국내에 명확히 도입되지 않은 "에이전시" 소속으로 활동했다는 점이 흥미로웠다. 에이전시는 공연 스케줄링과 매니지먼트 등 예술가가 더 효율적으로 산업 전선에서 활약하게끔 도와준다.CJ 사회 공헌 추진단의 민희경 부사장은 CJ문화재단 '튠업'과 관련해 거듭 "다양성"이란 단어를 꺼내 들었다. 이날 콘퍼런스장을 채운 피치트럭하이재커스와 주혜린을 예시로 들며 "성별과 장르 무관 음악성과 개성 측면에서 가능성이 엿보이는 아티스트의 성장을 돕고 있다"며 ""특히 이들이 공연에 설 수 있게끔 여러 방면으로 지원하고 있다"라고 설명했다. CJ문화재단과 관련한 광흥창 소재 CJ아지트에서 몇 차례 양질의 공연을 봤던 기억이 떠올랐다.일렉트로닉 뮤직 파티 등 다양한 음악 관련 이벤트를 여는 포스쳐 클럽의 대표 알렉시스 레제(Alexis Leger)는 서울 클럽의 생태계를 고찰했다. 댄스플로어를 선점하는 여성 등 근래 클럽 문화의 성비를 긍정적으로 본다는 그는 한편 이태원 일대의 높은 월세와 주로 지하에 있는 클럽의 위생 문제 등의 현실적 어려움도 언급했다.페기구같은 한국 디제이들의 활약상에 관한 질문과 관련해서 사회자 오리안 데소(Oriane Dessaux)가 본인의 경험을 공유했다. 오리안 데소는 "대부분 정상급 인지도의 디제이들이 베를린에서 경험을 쌓은 다음 전 세계로 활동 범위를 넓힌다"며 "마케팅과 프로모션에 있어 어느 정도 자본적 여건이 되는 아티스트가 유리하다는 현실적인 측면도 있다"고 덧붙였다.이어서 "음악 산업 속 AI와 저작권: 통제, 창작 그리고 가치의 미래"란 주제로 두 번째 세션이 이어졌다. 현재 음악을 비롯해 모든 예술 장르의 화두가 된 인공지능 관련 주제여서인지 꽤 많은 청중이 틸라 그라운드를 채웠다.페트 라 뮈지크의 한국 착륙을 주도하기도 한 리웨이뮤직앤미디어의 제이크 리(Jake LEE) 대표는 법제 이전에 서로의 신뢰와 상식, 문화를 바탕으로 AI와 저작권을 주제로 논의할 필요성을 이야기했다. 저작권자의 승인 없이 저작물을 사용할 수 있는 특수 케이스인 '공정이용'도 명칭은 도덕적으로 보이나 실제로는 거대한 산업의 움직임 앞에서 소수의 창작가가 무력화될 수 있는 장치임을 우려했다.신승훈의 '아이 빌리브(I Believe)'와 김건모의 '아름다운 이별' 등 주옥 같은 명곡으로 가요계를 수놓은 작곡가 김형석은 미디(MIDI)와 DAW프로그램의 도입처럼 AI도 하나의 흐름으로 받아들인다고 말했다. 그는 "AI라는 도구"를 어떻게 음악에 잘 활용할지가 중요하다는 뉘앙스로 말했다. 더불어 전문적 교육 없이도 아이디어 자체가 작품이 되는 세상에서 음악의 개인화와 기능화를 예측했다.한편, 국제적 음악 컨설팅 회사 오디오퓨처의 설립자 안토닌 말리어(Antonin MARLIER)는 역사와 문화에 따른 프랑스와 한국의 근원적 차이를 '방어적인(Defensive)'이란 단어로 표현했다. 즉 산업적 관점에서 AI의 침투가 횡행한 한국과 달리 프랑스에선 인공지능의 침투를 최대한 지연시키려 한다는 것. 높은 인기를 구가 중인 가상 보이그룹 플레이브 이전의 기존 케이팝 밴드도 이미 어느 정도는 인공지능의 산물처럼 보인다는 논평도 인상적이었다.각종 개념을 알아간 점도 커다란 수확. 사전 허가를 통해 저작물을 이용하는 옵트인과 먼저 저작물을 활용하되 저작권자가 반대할 경우 활용을 중단하는 옵트아웃, 인공 지능의 패턴 분석을 위해 저작물을 컴퓨터로 자동 분석 및 추출하는 텍스트 데이터 마이닝, 일명 TDM이 흥미로웠다. 각기 저작권료 정산과 저작권 관련 분쟁 해소에 목적을 둔 한국음악저작권협회와 한국저작권위원회가 별개의 조직인 것도 처음 알았다.대담 종료 후 "AI가 몇 % 이상 사용되는 순간부터 AI 뮤직이라고 부르나요?"라는 어느 참가자의 질의에 한국 저작권위원회 부장 톰 박(Tom PARK)은 "아직 명확한 규율은 없지만 일정 비중 이상 되면 인공지능 음악으로 여겨진다"라는 해외 판례를 공유했다.세부 사항에 있어선 조금씩 견해차가 있겠지만 패널들이 'AI 인베이젼'을 거스를 수 없는 현실로 보고 있었다. 인류 고유의 창조력과 상상력으로 빚어낸 예술을 사랑하는 사람으로서 이러한 급진적 변화가 새삼 두려웠다. 한편으로는 여러 콘텐츠를 큐레이션하고 평하는 2차 창작자로서 인공지능 시대를 어떻게 직면할지 고민하게 해준 시간이었다.