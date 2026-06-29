지리산에 이런 곳이? 신선의 말이 남긴 발자국

큰사진보기 ▲쌍계석문왼쪽 바위에는 '雙磎', 오른쪽 바위에는 '石門'이 새겨져 있다. 최치원의 글씨로 전해지며, 예부터 속세와 불국토를 잇는 상징적인 관문으로 여겨졌다. ⓒ 문운주 관련사진보기

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東國花開洞 壺中別有天

(동국화개동 호중별유천)



"동쪽 나라의 화개동은

호리병 속에 따로 있는

별천지와 같구나."

큰사진보기 ▲쌍계사지리산 남쪽 기슭에 자리한 천년고찰. 수많은 선승과 선비들이 머물며 수행과 풍류를 함께했던 명찰 ⓒ 문운주 관련사진보기

"지팡이를 짚고서 청학동을 찾아가니,

숲속에선 원숭이 울음소리뿐…

묻노니 신선이 사는 곳, 그 어디인가."

큰사진보기 ▲환학대신선이 학을 타고 내려왔다는 전설이 깃든 바위로, 청학동을 향한 옛 선비들의 동경을 품은 명소 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲원숭이바위1558년(명종 13) 청학동을 찾아 불일폭포로 오르던 남명 조식은 이 바위에 새겨진 '이언경·홍연'이라는 이름을 보고, 헛된 명성을 바위에 남기려는 세태를 꾸짖었다. 그는 "대장부의 이름은 역사에 기록되고 사람들의 입에 오르내려야 한다"고 일갈하며, 바위에 이름을 새겨 영원을 바라기보다 올바른 삶으로 이름을 남겨야 한다고 가르쳤다. 이 일화는 오늘날까지 지리산을 찾는 이들에게 깊은 울림을 전하고 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲냉연대(마족대)불일평전으로 가는 길목의 너럭바위. 계곡의 냉기를 품은 명소이자, 신선의 말이 남긴 발자국이 있다는 전설이 깃든 곳이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲불일암숲길 끝에서 만나는 작은 암자. 천년 전 보조국사 지눌이 머물며 수행했던 이곳은 지금도 지리산의 고요함을 그대로 품고 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲완폭대(翫瀑臺) 표석'폭포를 바라보며 감상한다'는 뜻을 지닌 바위다. 조선 시대 유람객들이 이곳에 앉아 불일폭포의 장관을 즐겼으며, 바위에 새겨진 '翫瀑臺' 글자는 고운 최치원의 글씨로 전해진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

▲불일폭포 불일 문운주 관련영상보기

[탐방]

쌍계석문→쌍계사→갈림길→환학대→ 원숭이바위 →냉연대(마족대)→불일평전→ 불일암→불일폭포(반환)→국조암→ 쌍계사 →쌍계석문

지난 25일 오전 10시, 화개장터를 지나 쌍계사 초입에 이르자 길 양옆의 거대한 바위에 각각 '雙磎(쌍계)'와 '石門(석문)'이 새겨져 있다. 두 암각을 합쳐 '쌍계석문'이라 부른다. 처음에는 사찰의 입구를 알리는 표지처럼 보였다.그러나 한 걸음 가까이 다가서니 이곳은 단순한 돌문이 아니었다. 마치 현실과 이상향을 나누는 경계처럼 느껴졌다. 중국 동진 시대 시인 도연명은 <도화원기>에서 복숭아꽃이 흐드러진 계곡 끝, 좁은 동굴을 지나 세상과 단절된 이상향 무릉도원을 만나는 이야기를 남겼다.우리 선조들도 이런 이상향을 동천(洞天)이라 불렀다. 깊은 산속, 신선이 머무는 별 천지를 뜻하는 동천은 지리산에서는 청학동이라는 이름으로 이어졌다. 학이 날고 신선이 머문다는 청학동은 현실을 떠나고 싶은 사람들의 마음속 이상향이다. 쌍계석문은 바로 그 청학동으로 들어가는 첫 관문이었다.이 한 구절은 화개동의 풍광을 가장 함축적으로 표현한 시구로 꼽힌다. '호중별유천(壺中別有天)'은 중국 도교에서 유래한 말로, '호리병 속에 또 다른 하늘이 있다'는 뜻이다. 현실 너머의 별천지를 가리키는 표현으로, 도연명의 무릉도원처럼 화개동을 신선이 머무는 이상세계로 바라본 옛사람들의 인식을 담고 있다.이 시는 현대에도 널리 회자됐다. 2015년 시진핑 중국 국가주석은 '2015 중국 방문의 해' 개막식 축하 메시지에서 이 구절을 인용하며 "동쪽 나라의 화개동은 호리병 속의 별천지"라고 소개했다. 최치원이 노래한 화개동의 아름다움이 한·중 문화교류의 상징으로 다시 조명된 순간이었다.실제로 쌍계석문을 지나 숲길로 들어서면 그 표현이 결코 과장이 아님을 느끼게 된다. 계곡물 소리는 더욱 맑아지고 울창한 숲은 하늘을 덮으며 속세의 소음을 하나둘 지워낸다. 쌍계사에서 불일암, 불일폭포로 이어지는 길은 마치 또 하나의 세상으로 들어가는 듯한 여정을 선사한다.일주문과 금강문, 천왕문을 차례로 지나면 팔영루와 진감선사대공탑비, 9층석탑, 대웅전이 한 축으로 이어진다. 세 개의 문은 마치 터널이나 석굴처럼 속세와 불국토를 잇는 관문 같다. 문을 하나씩 통과할수록 마음은 고요해지고, 어느새 또 하나의 세계에 들어선 듯한 느낌이 든다.쌍계사에서 불일암을 거쳐 불일폭포까지 이어지는 2.5km 숲길은 천년 고찰의 역사와 선승들의 수행 흔적, 지리산 원시림이 어우러진 길이다. 한 걸음 한 걸음 옮길수록 몸과 마음이 자연 속으로 스며든다.이 길에는 오래전부터 전해 내려오는 또 하나의 이야기가 있다. 바로 청학동이다. '푸른 학이 사는 마을'이라는 뜻의 청학동은 예부터 우리 민족이 꿈꾸던 이상향으로 전해져 왔으며, 고려 문인 이인로(1152~1220)가 <파한집>에 기록하면서 널리 알려졌다.<파한집>에는 이인로가 벗 최당과 함께 세속을 떠나 지리산 깊은 골짜기에서 그곳을 찾아 헤맨 이야기가 실려 있다. 끝내 찾지는 못했지만, 그 여운을 다음과 같은 시로 남겼다.찾을 수 없었기에 더욱 그리웠던 공간. 이 짧은 시에는 청학동을 향한 동경과 끝내 닿지 못한 아쉬움이 고스란히 배어 있다.환학대와 원숭이바위, 냉연대(마족대)를 차례로 지나면 울창한 숲은 더욱 깊어진다. 기암과 계곡, 원시림이 어우러진 길은 청학동을 찾아가는 여정처럼 신비롭다. 숲길 끝에 이르면 지리산 깊은 품속의 넓은 터, 불일평전이 탐방객을 맞이한다.불일평전은 깊은 숲속에 펼쳐진 너른 평지다. 울창한 활엽수림과 맑은 계곡이 어우러져 잠시 숨을 고르기에 더없이 좋은 곳이다. 예부터 불일암과 불일폭포를 찾는 수행자와 유람객들이 이곳에서 걸음을 멈추어 쉬어 갔다. 평전을 지나면 불일암과 불일폭포가 가까워졌음을 느끼게 된다.불일암에서 계곡길을 따라 내려서면 완폭대에 닿는다. 예로부터 폭포를 가장 아름답게 조망하는 곳으로 알려진 이곳에서는 깊은 계곡 사이로 흰 물줄기가 한눈에 들어온다. 잠시 발걸음을 멈추고 숨을 고르면, 우렁찬 물소리가 숲 속을 가득 메운다.마침내 모습을 드러낸 불일폭포는 높이 약 60m의 물줄기를 힘차게 쏟아내며 지리산의 웅장함을 보여준다. 보조국사 지눌이 수행한 불일암 아래에 자리한 이 폭포는 지리산 10경 가운데 하나다. 장쾌한 물줄기 앞에 서면, 왜 옛 선비들이 이곳을 신선이 머무는 별천지로 여겼는지 자연스레 고개가 끄덕여진다.이인로와 김종직, 김일손, 조식 등 많은 선비가 평생 찾아 헤맨 청학동은 과연 어디에 있을까. 끝내 누구도 그곳에 닿지 못했다. 어쩌면 청학동은 지리산 깊은 골짜기가 아니라, 우리 모두가 평생 그리워하는 마음속 이상향인지도 모른다. 현실에서는 닿을 수 없지만 늘 꿈꾸는 유토피아처럼...