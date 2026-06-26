"선생님, 저 배에 힘 진짜 많이 줬어요!" 6세 유아들의 특별한 도전

큰사진보기 ▲아이숲유치원 유아들이 근지구력을 측정하기 위해 윗몸 말아 올리기를 하고 있다. "배에 힘을 진짜 많이 줘야해"라고 이야기하며 열심히 참여하고 있는 유아들의 모습이 멋지다. ⓒ 한은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이숲유치원 유아들이 심폐지구력을 측정하기 위해 10왕복 오래달리기를 하고 있다. 숨이차고 땀방울이 맺혔지만 더 뛸 수 있다는 유아들의 눈빛이 열정으로 반짝인다. ⓒ 한은주 관련사진보기

"선생님, 저 배에 힘 진짜 많이 줬어요! 몇 개 했어요?"

"숨이 차지만 끝까지 달릴 수 있어요!"

큰사진보기 ▲아이숲유치원 유아들이 순발력을 측정하기 위해 제자리 멀리뛰기를 하고 있다. ⓒ 한은주 관련사진보기

AD

이마에 송골송골 맺힌 땀방울을 훔치며 작은 몸으로 온 힘을 다하는 유아들, 윗몸을 말아 올리고 힘차게 강당을 왕복하여 달리는 귀여운 번개들은 다름 아닌 경기 화성 아이숲유치원의 6세 반 유아들입니다.지난 6월 12일, 아이숲유치원 강당에서는 아주 특별한 도전이 펼쳐졌습니다. 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주최하고 화성체력인증센터가 운영하는 '유아기 체력인증 시범사업'에 아이숲유치원 6세 유아 전원이 참여한 것입니다. 유아기에 접어든 아들의 신체 발달 상황을 과학적인 데이터로 정밀 분석하고, 이를 바탕으로 앞으로 더 건강하게 자라날 기초 체력의 기반을 다지기 위해 마련된 자리였습니다.어린시기부터 미디어를 쉽게 접하며 점점 더 신체를 움직이는 활동이 줄어들고 있는 요즘입니다.놀이터에서 뛰어노는 소리보다 스마트폰 게임이나 영상에 익숙해진 현대 유아들에게 신체활동 결핍은 유아기 정서 및 뇌발달의 불균형으로까지 이어지기에 심각한 문제가 될 수 있습니다. 이러한 현실 속에서 아이숲유치원이 진행한 유아기 체력인증활동은 주목해야할 뜻깉은 실천으로 다가옵니다.이날 측정은 악력을 재는 근력 측정부터 윗몸 말아 올리기, 유연성을 보는 앉아 윗몸 앞으로 굽히기, 그리고 숨이 차도 끝까지 달리는 10m 왕복 오래달리기까지 건강체력과 운동체력을 측정하기 위한 총 7개 항목으로 나뉘어 체계적으로 진행되었습니다. 처음 접해보는 기계와 측정 장비 앞에서도 유아들의 눈빛은 호기심과 열정으로 반짝였습니다.매순간 진지하게 임하는 유아들의 모습을 곁에서 지켜보며, 작은 땀방울 속에 유아들의 건강한 성장이 자라나는 것을 느낄 수 있었습니다. 측정이 끝난 후 유아 전원에게는 과학적으로 분석된 개인별 체력 등급 측정지가 발급되었습니다. 이 측정지는 단순히 등급을 매기는 성적표가 아니라, 각 가정에서 자녀의 신체 발달 상태를 바르게 읽고 함께 건강을 돌볼 수 있는 소중한 지표가 되어줄 예정입니다.아이숲유치원 안병은 원장은 "화성시체력인증센터와의 연계를 통한 유아기 기초 체력 측정은 우리 유아들이 앞으로 더욱 건강하게 자라날 수 있도록 돕는 소중한 '성장 나침반' 역할을 할 것"이라며 굳은 다짐을 전했습니다.이어 "이번 측정 결과를 각 가정과 긴밀히 공유하여, 유치원과 가정이 함께 유아들의 기초체력을 튼튼히 다지고 건강한 성장을 이끌어갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"라고 덧붙였습니다.미디어와 스마트폰의 홍수 속에서 신체활동 결핍이 걱정되는 현대의 유아들에게 오늘 흘린 땀방울이 아이숲유치원 유아들의 건강한 성장을 위한 뿌리가 되어주기를 바랍니다. 그리고 이 작은 첫걸음이 유아들의 건강한 미래를 향한 멋진 이정표가 되기를 응원해 봅니다.