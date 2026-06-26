부산 어선 침몰사고 실종 선원 수색 이틀째

큰사진보기 ▲25일 부산 기장군 대변항 앞바다에서 발생한 어선 침몰 사고에서 상선에 구조된 선원들이 해경 구조보트에 탑승해 연안구조정으로 옮겨지고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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부산 기장군 앞바다에서 액화석유가스(LPG) 운반선과 어선이 충돌하면서 한국인 선장 1명이 숨지고, 외국인 선원 2명이 실종됐다. 사고일 기준 이틀째 수색 작업이 이어지고 있다. 이재명 대통령과 전재수 부산시장 당선자 등은 가용 수색자원 총동원을 지시하거나 적극적인 구조를 당부했다.2일 부산시와 울산해양경찰서에 따르면, 하루 전인 25일 오전 10시 10분께 부산 기장군 대변항 남동쪽 42.6㎞(23해리) 해상에서 992t급 LPG 운반선(승선원 12명)과 부딪힌 부산 선적 79t급 저인망 어선 제3동아호(승선원 8명)가 침몰했다.이 사고로 한국인 선장 60대 ㄱ씨와 선원 1명, 외국인(인도네시아) 선원 6명이 8명이 바다에 빠졌다. 이들 가운데 ㄱ씨 등 2명과 외국인 선원 4명은 LPG 운반선에 의해 우선 구조됐다. 이들이 육지로 옮겨진 건 사고 발생 3시간 만이다. 하지만 구조 당시 위중한 상태였던 ㄱ씨는 끝내 의식을 회복하지 못했다. 해경은 궂은 날씨로 구조헬기 즉각 동원이 어려운 조건이었다고 설명했다.해경은 여러 척의 함정을 동원해 사고 해역을 중심으로 실종된 2명을 찾는 중이다. 수색팀은 전날 6시부터 이날 일출까지 야간 수색 작업을 펼쳤으나 이들을 찾지 못했다고 밝혔다. 해경은 두 배가 충돌하게 된 구체적 경위도 조사할 계획이다. 앞서 어선은 부산 남항에서 출항해 조업에 나섰고, LPG 운반선은 울산항에서 일본으로 향하던 중이었다.정부는 구조 작업에서 "가용 자원 총동원"을 지시했다. 사고를 보고 받은 이재명 대통령은 "가용 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고, 인명 구조에 만전을 기하라"라고 말했다. 시정 인수인계 작업 중인 전재수 부산시장 당선자도 공개적인 목소리를 냈다. 전 당선자는 "용한 모든 장비와 인력을 끝까지 집중해 구조에 총력을 다해 주시기를 바란다"라고 당부했다.부산시 역시 사고수습본부를 가동하고 있다. 전날 재난안전대책본부에서 관련 회의를 연 부산시는 기장군 대변항에 현장연락관을 파견하고 실종자 가족, 부상자들을 1대1로 지원하고 있다. 박형준 부산시장은 "행정력 총동원을 통해 적극적인 수습 지원을 하겠다"라고 강조했다.