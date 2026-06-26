세종시 재정, 원점에서 다시 시작…시정5기 재정혁신 시동

큰사진보기 ▲박성수 제5대 세종시장직 인수위원회 부위원장이 25일 브리핑을 하고 있다. ⓒ 제5대 세종시장직 인수위 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박성수 제5대 세종시장직 인수위원회 부위원장이 25일 브리핑을 하고 있다. ⓒ 제5대 세종시장직 인수위 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시가 민선 5기 출범과 함께 모든 재정사업을 원점에서 다시 들여다보는 재정혁신에 착수한다. 제5대 세종시장직 인수위원회는 재정위기의 현실을 시민들에게 투명하게 공개하고, 단층제 행정체계와 세입 기반 취약이라는 구조적 원인을 진단한 뒤 사업 전면 재검토와 재정특례 개선을 핵심으로 하는 정상화 계획을 발표했다.박성수 인수위 부위원장은 25일 브리핑을 통해 "세종시는 단층제라는 구조적 한계와 부동산 경기 침체가 맞물리면서 자구 노력만으로는 극복하기 어려운 재정위기에 직면해 있다"라며 "현재의 어려운 재정 상황을 시민들에게 있는 그대로 공개하고 근본적인 재정혁신을 추진하겠다"고 밝혔다.인수위에 따르면 올해 세종시 재정 규모는 2조 3536억 원으로 2021년 2조 8501억 원 수준에도 못 미치고 있다. 더욱이 올해 하반기 재정 부족액은 1112억 원에 달하며, 2030년까지는 누적 1조 5000억 원 이상의 추가 재원이 필요한 것으로 추산됐다.재정 악화의 가장 큰 원인은 세입 감소다. 세종시의 핵심 자체 재원인 취득세는 부동산 경기 침체의 영향으로 2021년 3338억 원에서 올해 1421억 원으로 57% 감소했다. 반면 인건비와 복지비 등 의무지출은 지속적으로 늘어나면서 재정 운용의 자율성은 크게 떨어졌다. 의무지출 비중은 2021년 56%에서 올해 72%까지 증가한 반면, 재량지출은 같은 기간 44%에서 28%로 축소됐다.또 국가로부터 인수받는 공공시설 유지관리비는 계속 증가하고 있지만 이를 뒷받침할 재원은 충분하지 않은 상황이다. 올해 신규 지방채 736억 원을 발행할 예정이며 통합재정안정화기금도 사실상 고갈 단계에 접어들면서 채무 규모는 올해 5248억 원, 채무비율은 22.3%까지 상승할 것으로 전망됐다.특히 인수위는 세종시 재정난의 원인을 단순한 예산 운영 문제가 아니라 행정체계와 제도의 구조적 한계에서 찾았다. 올해 세종시 보통교부세는 1203억 원으로 같은 단층제 지방정부인 제주도의 1조8511억 원과 비교하면 6.5% 수준에 불과하다. 주민 1인당 보통교부세 역시 세종은 31만 원, 제주는 278만 원으로 약 9배의 차이를 보이고 있다.이에 따라 인수위는 시정 5기 출범과 동시에 모든 재정 사업을 원점에서 전면 재검토하기로 했다.유사하거나 중복되는 사업은 통폐합하고 절감한 재원은 시민 생활과 직결되는 민생 분야에 우선 재투자한다는 방침이다. 또한 취득세 중심의 세입 구조에서 벗어나 산업단지 조성과 기업 유치를 통해 지방소득세와 지방소비세 중심의 안정적인 세입 기반을 구축하겠다고 밝혔다.정부와 국회를 상대로는 재정특례 개선도 적극 추진한다. 인수위는 현행 재정부족액 보전 방식 대신 내국세 일정 비율을 안정적으로 확보하는 보통교부세 정률제 도입을 추진하고, 국비보조사업 보조율 가산과 국가 공공시설 유지관리비 국비 지원도 함께 건의할 계획이다.박성수 부위원장은 "시정 5기에는 강력한 긴축 재정을 운영하되 시민 삶의 질과 직결되는 민생예산은 반드시 지켜내겠다"며 "재정안정화TF를 상설 운영해 재정혁신 과제를 지속적으로 발굴하고 제도 개선을 통해 지속 가능한 재정 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.이번 브리핑은 조상호 시장 당선인 체제의 시정 5기가 출범과 동시에 '재정 정상화'를 최우선 과제로 삼겠다는 정책 방향을 공식화한 것으로 풀이된다. 특히 전임 시정을 둘러싼 책임 공방보다 세종시 재정의 현실을 시민들에게 투명하게 공개하고, 구조적 원인을 진단한 뒤 재정 정상화를 위한 구체적인 해법과 실행 계획을 제시했다는 점에서 의미를 더했다.인수위는 재정위기를 특정 시정의 문제가 아닌 단층제 행정체계와 세입 기반 취약 등 구조적 과제로 규정하고, 세출 구조조정과 세입 확충, 재정특례 개선을 병행해 지속 가능한 재정 기반을 마련하겠다는 방향을 분명히 했다. 이제 관심은 이 같은 재정혁신 구상이 실제 예산 구조조정과 정부 차원의 재정특례 개선으로 이어져 세종시의 재정 체질을 얼마나 바꿔낼 수 있을지에 모아지고 있다.