아무리 능력 뛰어난 후보도 이길 수 없는 세 가지

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큰사진보기 ▲선거 마지막 날 제주시청에서 마지막 유세를 마치고 ⓒ 김수오 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙선 후 기자회견 ⓒ 최유리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제주투데이에도 실립니다.

내가 현재 살고 있는 곳은 제주시 조천읍이다. 2026년 지방선거에서 녹색당 후보로 도의원 출마를 결심한 후 지역구 의원과 비례대표 의원 선거 중 어느 것을 선택할지 고민했다. 당원들과 논의하고 스스로 많은 고민을 한 끝에 비례대표 의원 선거에 나가기로 한 이유는 다음과 같다.첫째 지역구 의원 후보에 비해 비례대표 의원 후보는 정당 이름을 걸고 정책으로 도민들에게 선택받을 수 있다.둘째, 비례대표 의원 후보는 제주도 전체 도민을 대상으로 하기에 조천읍에 살고 있지 않은 당원들도 다양한 방식으로 선거 운동을 할 수 있다.셋째, 조천읍에 살기 시작한 지 고작 9년차에 해당하는 내가 지역 정서가 강한 조천읍에서 출마할 경우 당선 가능성이 0에 가깝다.조천읍 지역주민들은 오랜 역사를 가진 마을에 대한 자부심과 애정이 크고 선주민들의 결속력 역시 남다르다. 역대 조천읍 지역구 의원의 면면을 보면 지역에서 나고 자란 경우가 대부분이고 마을에 여전히 살고 있는 친인척들과 학교 선후배들이 후보의 든든한 지원군 역할을 한다. 조천읍에서 나고 자라지 않았고 읍내 초등학교와 중학교를 다니지 않은 나에게는 없는 것들이다.비례대표 의원 후보로 나서 몇 달간 열심히 선거준비와 선거운동을 했다. 6월 3일 저녁에 뚜껑이 열리기 시작했다. 최종적으로 녹색당 득표율이 가장 높았던 투표소는 이호투표소, 도두투표소, 대정투표소, 조천투표소 순이었다.이호는 내가 나고 자랐던 곳이고 도두는 나의 모교인 초등학교 소재지다. 대정은 정의당 비례 후보로 출마하기로 했던 이의 지역이고 조천은 현재 내가 거주하고 있는 지역이다. 지연과 혈연의 영향력이 투표 결과에서 고스란히 확인됐다. 지연과 혈연 등을 배제하고 정당의 비전과 정책을 내세우며 시민들의 선택을 끌어내겠다고 약속했지만 막상 선거에 돌입하니 투표 가능성이 높은 지연과 혈연으로 얽힌 집단을 배제할 수 없었다.녹색당은 인지도와 당선가능성 기성 정당에 비해 한참 떨어진다. 선거 기간 거리에서 만난 시민들 중에는 녹색당의 존재를 모르는 이들이 꽤 많았고 심지어 정당 지지율로 배정되는 비례의원이 있다는 사실조차 모르고 있었다.세상에서 제일 재미있는 구경이 싸움 구경과 불구경이라는 말처럼 언론은 거대 양당 내부의 당권 투쟁이나 양당 간 권력 투쟁 이슈를 반복적으로 지겹게 다룬다. 다양한 정치적 목소리가 건강하게 토론할 공간은 사라지고 시민들은 싸움 구경을 흥미롭게 지켜보면서 동시에 정치에 대한 혐오를 키워간다. 거리에서 많이 들었던 말 중 하나는 '뽑히고 나면 깨끗했던 놈도 다 똑 같아진다'는 것이다. 중앙 언론이 다루지 않는 소수정당은 지방선거에서 한참 뒤쳐진 출발점에서 경기에 임해야 한다.알지도 못하고 당선가능성도 약한 정당이 좋은 정책을 아무리 떠들어도 유권자들에게 얼마나 먹힐까? 결국 혈연과 학연 관계에 있는 이들에게 집중적으로 소식을 보내며 지지를 호소했다.도의원의 경우 제주도의 현재와 미래를 종합적으로 아우르며 도민들의 뜻을 대변하고 도정을 견제하는 역할을 해야 한다. 하지만 지방의원들 상당수는 차기 선거에서의 재선을 위해서 자기 지역 이익에 매몰되는 경우가 많다. 도의회의 예산 심의 과정에서 지역의 민원 예산이 우후죽순으로 증액되는 것도 다음 선거를 위해 선심성 예산을 따오기 위한 치열한 작업의 결과다.선심성 예산은 대부분 도로나 농수로 개설, 각종 회관 건설 등 토목이나 건설 사업으로 누군가의 이권과 긴밀히 연결된다. 지연, 혈연, 학연 등이 당선에 가장 큰 요인으로 작용하기에 의원들은 당선된 이후에도 이 관계를 무시할 수 없고 이 관계는 의정 활동에도 당연히 영향을 미친다이러한 선거가 되풀이되는 동안 정치의 질과 동시에 시민들의 삶의 질 역시 계속 떨어진다. 지연, 학연, 혈연을 내세우는 후보를 배격하고 시민들의 삶을 낫게 하며 사회를 조금 더 좋은 방향으로 나아가게 할 정책과 후보의 능력을 보고 선택하자는 구호는 현실에서 작동하지 않는다.지연, 혈연, 학연 중심의 선거는 유권자들 탓이 아니다. 오히려 1등이 돼야만 권력을 거머쥘 수 있는 소선구제의 영향이 크다. 정책과 능력으로 승부를 보자고 마음먹어도 수십 표 차이로 당락이 좌우되는 상황에서 가장 효과적인 방법을 무시할 후보는 없다.1등을 뽑는 선거에서는 좋은 정책과 뛰어난 능력은 우선 순위에서 한참 멀어진다. 유권자들 대부분은 당선가능성과 지연, 혈연, 학연 등 자신과 엮인 관계들을 우선적으로 고려하고 가장 후순위로 후보 능력과 정책을 고려하는 것처럼 보인다.이런 풍토를 바꾸기 위해서는 유권자의 현명한 선택이 필요하다고 하지만 정작 필요한 것은 제도의 변화다. 1등만이 모든 것을 다 가져가는 것이 아니라 정치적 목소리와 능력으로 승부하고 자신이 받은 지지만큼 제도적 권력도 나눠가지는 비례대표제의 전면 적용이 지연, 혈연, 학연 중심의 선거 풍토를 바꿀 수 있다.하지만 거대 양당에게 유리한 지금의 선거제를 지금 국회의원들이 바꿀 리 만무하다. 자기 밥그릇이 줄어들 것이 뻔한 상황에서 다양한 정치 세력에게 기회를 나눌 수 있는 이는 매우 드물다. 그래서 선거의 기본 규칙은 선수들인 국회의원들이 정해서는 안된다.선거법 개정은 밥그릇과 직접 관계가 없는 시민들이 해야 한다. 시민들이 참여하는 시민의회 방식이 전 세계에서 실험된 바 있다. 2004년 캐나다 브리티시컬럼비아(BC)주는 160명의 시민을 무작위 추첨해 시민의회를 구성했다. 약 1년에 걸쳐 각종 선거제도를 학습하고 50여 차례 공청회를 개최한 시민의회는 새로운 선거법안을 직접 작성했다. 결과물은 주민투표에 부쳐졌다.믈론 선거법 개정에만 목매지 않고 척박한 선거 환경에서 각고의 노력으로 의회에 입성한 소수 정당 당선인들이 있다. 녹색당 역시 창당 후 처음으로 보수색이 짙은 경북 안동에 시의원 당선을 이뤄냈다. 지역구에서 당선 결과를 만들어낸 소수정당 후보들의 공통점은 한 번의 도전이 아니라 여러 차례 도전을 했고, 지역주민들과 밀착해서 접점을 꾸준히 만들어 왔으며, 매우 성실한 태도로 지역의 일꾼으로서 신뢰를 얻었다는 점이다. 각 후보들의 헌신적인 노력의 결과이기도 하다. 이들의 노력에 찬사를 보내지만 이들처럼 척박한 정치 환경에도 정치적 도전을 시도할 사람들이 지속적으로 나타날 수 있을까, 그것이 걱정이다.