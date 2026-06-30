10억짜리 '청자 베개' , 어마어마 합니다

서기 1123년 음력 6월. 요즘처럼 무더운 여름날이었다. 송나라 절강성에서 8척의 배를 타고 출발한 대규모 사신단이 고려에 도착했다. 1년 전 승하한 고려 제16대 왕 예종의 죽음을 조문하고, 14살 어린 나이에 등극한 예종의 맏아들이자 고려 제17대 왕 인종(仁宗)의 즉위를 축하하기 위해서였다. 사신단 일행이 고려의 관문인 벽란도에 들어서자 고려 군사들과 수많은 백성들은 징과 북을 울리며 그들을 환영했다.
바다와 접해 있어 수심이 깊은 예성강 하구의 '벽란도(碧瀾渡)'는 말 그대로 언제나 푸른 물결이 일렁이는 고려 최대의 항구였다. 송나라뿐만 아니라 일본, 베트남, 태국, 심지어 이슬람 왕국과 아라비아 상인들도 드나들며 고려와 교역했던 세계적 무역항이었다. 고려를 방문하는 외교 사절단 역시 배를 타고 와 벽란도에서 내렸다. 오늘날 우리나라의 영문 명칭 '코리아(KOREA)'가 세계에 널리 알려진 것도 이들 때문이다.
외국 사절단을 접대하던 관사 '벽란정(碧瀾亭)'에서 극진한 대접을 받은 다음 날 개경 도성에 첫발을 내딛는 순간, 송나라 사신단의 입은 벌어졌고 눈은 휘둥그레졌다. 12세기 고려의 전성기를 누리던 개경은 그들이 생각하던 것 이상으로 장엄하고 화려한 도시였다.
송나라 수도 개봉(카이펑)에 비교해도 결코 손색이 없을 정도였다. 특히 왕이 머무르던 궁궐 '만월대(滿月臺)'는 규모가 크고 장엄했다. 도성 거리를 활보하는 귀족과 귀부인들의 복식은 매우 세련됐고 송나라의 영향을 받았지만 고려만의 고유하고 고급진 문화를 향유하고 있었다.
송나라 사신단 중 한 사람으로 글과 그림에 능했던 서긍((徐兢 1091~1153)은 한 달간 개경에 머무르며 고려의 정치·경제·문화·사회를 비롯하여 직접 경험하고 보고 들은 문물들을 상세하게 글과 그림으로 정리해서 송나라 황제 휘종에게 바쳤다.
이 책이 바로 우리가 고려의 문화 예술을 이야기할 때 자주 인용하는 '선화봉사고려도경(宣和奉使高麗圖經)'이다. 그로부터 4년 후 송나라와 금나라의 전쟁 중에 서긍이 그렸던 그림은 사라지고 말았다. 다행히 그림에 대한 해설을 담은 글과 목차는 전 40권의 책으로 전해지고 있다. 고려시대를 연구하는 데 있어서 귀중한 사료로 평가받고 있다.
지붕 위에 피는 푸른 꽃 '청자 모란당초문 기와'
송나라 사신단은 개경에서 대체 무얼 봤길래 눈이 휘둥그레졌을까. 서긍이 기록한 고려도경에 힌트가 있다. 사신단 일행이 개경에서 맨 처음 마주한 것은 바로 청자 기와로 장식한 호화 저택이었다. 서긍은 "고려인의 집은 꿩이 나는 듯이 화려하고 용마루를 붉고 푸른빛이 나는 청기와로 장식했다."라고 묘사했다.
서긍의 고려도경뿐만 아니다. 480여 년 고려 왕조의 공식 역사를 기록하고 있는 <고려사(高麗史)>에도 고려청자를 건축부재로 사용한 기록이 있다. 1157년 의종 11년 기록을 보면 "대궐 동쪽에 이궁(離宮)을 완성했다. 또한 백성들의 집 50여 채를 허물어 태평정(太平亭)을 짓고 태자에게 편액을 쓰게 하였다. 정자 남쪽에 연못을 파서 관란정(觀瀾亭)을 세우고 그 북쪽에 '양이정(養貽亭)'을 지었는데 모두 지붕을 푸른 기와로 덮었다"라고 기록하고 있다.
12세기 고려청자문화가 정점을 이루던 시기에 비취색 청자기와로 지어진 정자는 화려함과 사치스러움의 극치를 이뤘다. 2009년 11월 국립중앙박물관은 개관 100주년을 맞아 기념 상징물로 박물관 본관 앞 연못(거울못) 한쪽에 고려시대 양이정을 본뜬 정자를 짓고 '청자정'이라 이름했다. 마치 거울처럼 비추는 연못과 어우러진 청자정은 박물관의 핫 플레이스 중 한 곳으로 관람객들의 많은 사랑을 받고 있다.
기록으로만 존재했던 청자 기와는 1927년 조선총독부 시절 전남 강진 대구면 청자 도요지 근처에 사는 어느 소년에 의해 처음 발견되었다. 이후 1965년 국립중앙박물관 최순우 과장과 정양모 학예관은 대구면 사당리 일대 청자 가마터로 추정되는 가정집 한 곳을 발굴했다.
부엌 바닥과 앞마당에서 다양한 형태의 기와 파편과 거의 원형에 가까운 청자 기와 300여 점이 출토됐다. 세상에서 가장 호화로운 비취색 기와가 세상밖으로 나오는 순간, 사람들은 벌어진 입을 다물지 못했다. 842년 전 송나라 사신들이 그랬던 것처럼.
강진 사당리에서 출토된 기와 중에는 '누서남면(樓西南面)'이나 '서루(西樓)' 등 지붕의 위치를 가리키는 글자가 새겨진 것도 있다. 이는 청자기와가 철저한 설계에 의한 맞춤식으로 제작되어 서해 바다를 거쳐 개경까지 운반되었음을 알 수 있다.
훗날 최순우 과장과 정양모 학예관은 국립중앙박물관장을 역임한다. 두 사람이 발굴한 청기와 중에서도 '모란당초문기와'는 수막새와 암막새가 서로 짝을 이루며 화려함의 절정을 이룬다.
지붕의 처마 끝을 덮는 수막새의 앞면은 모란무늬와 연속된 구슬 문양으로 장식하였고 암막새는 율동적인 당초무늬(덩굴문양)를 도드라지게 양각으로 표현하였다. 지금까지 발견된 우리나라 기와 중에서 가장 화려한 고려청자 기와다.
청자 기와는 단순한 건축 부재를 뛰어넘어 고려 왕실과 귀족들의 지붕 위에 피는 '푸른 꽃'이었다. 이런 사치 풍조는 의종(재위 1146~1170) 때 극에 달한다. 물극필반(物極必反). 사물이 극에 달하면 반드시 제자리로 돌아오는 게 동서고금의 역사가 증명하는 만고불변의 진리다.
백성들의 집을 헐어 호화로운 궁궐을 짓고 지붕을 청자로 덮을 정도로 호사스러운 취미와 향락에 빠졌던 왕과 극소수 문벌 귀족들의 사치는 결국 '무신정변(武臣政變)'을 부르게 된다. 무신정권에 의해 폐위된 뒤 거제도로 귀양 간 고려 의종은 경주에서 허리가 꺾여 죽는 비극적인 죽음을 맞이한다. 화려한 명품의 이면에 가려진 서글픈 역사는 오늘날 까지도 시사하는 바가 크다.
청자 배고 용꿈 꿔볼까 '청자상감운학문베개'
흔히들 고려청자 하면 허리가 잘록하고 어깨가 딱 벌어진 비취색 매병이나 항아리, 주전자, 향로, 등을 떠올리게 된다. 국보나 보물 목록의 대부분을 이와 같은 것들이 차지하고 있기 때문이다. 이밖에도 정병이나 접시 등 명품 청자는 헤아릴 수 없이 많다. 현재 국보로 지정된 청자가 20여 점 보물로 지정된 것까지 합하면 100여 점이 넘는다.
비록 국보나 보물로 지정되지는 않았지만 고려 귀족들이 일상에서 사용하다가 삶을 다하고 무덤에 갈 때도 가지고 갈 정도로 아끼던 애장품이 있다. 바로 비색청자로 만든 베개다. 고려 중기의 대표적 문인 이규보(李奎報 1168~ 1241)는 청자베개를 소재로 인생의 덧없음과 허무함을 노래한 시 한수를 남겼다.
"푸른 도자기 쪼아 만든 베개 물보다 맑아(綠瓷琢枕澄於水)
만져보니 옥같이 매끄럽고 부드럽네(入手如捫玉肌膩)
그 속으로 들어가지 말라 했는데 뛰어들고 말았으니(跳身愼勿入其裏)
뒤숭숭한 황량몽 같은 꿈이었던들(擾擾黃梁夢中事)
한단 노생에게 부끄러울 것 있으랴 (邯鄲靑駒何必恥)"
(이규보(1168~1241)의 '녹자침(綠瓷枕)' <동국이상국집>)
어느 날 이규보는 애지중지하던 청자 베개를 만져 보다가 달콤한 낮잠에 빠졌다. 꿈속에서 온갖 부귀영화를 누리며 행복했다. 그러나 행복한 순간은 잠시 잠깐이었다. 비몽사몽간에 깨어 보니 현실은 또 얼마나 황량한 것인지.
고려 귀족들이 사랑했던 청자 베개는 약 30여 개가 전해지고 있다. 대부분 이규보의 베개처럼 양쪽 마구리에 커다란 구멍이 뚫려 있다. 이 구멍은 가마에서 청자베개를 구울 때 고열을 견뎌야 하는데 이때 깨지는 것을 방지하기 위해 뚫어놓은 것이다. 디자인은 세밀한 음각이나 양각 또는 투각기법을 사용하여 화려하게 만들어진 것들이다.
그중에서도 국립중앙박물관이 소장하고 있는 '청자 상감 구름 학 무늬 베개'는 명품 중의 명품이다. 이 작품은 고려 상감청자의 전성기인 12세기 후반의 작품으로 6개의 판을 붙여 만들었다. 위아래면의 동심원 안에 구름과 학을 다른 면에는 모란 절지문을 상감했다. 현실은 녹록지 않더라도 장수와 부귀영화를 누리는 꿈이라도 꾸라는 의미였을지도 모르겠다.
사각의 베갯모에서 안으로 포물선처럼 선과 면이 휘어들어 베개의 기능과 시각적 효과를 함께 얻었다. 베갯모의 가장자리를 따라 연꽃잎 무늬를 역상감으로 돌렸으며 각 면의 바탕에는 당초무늬를 장식했다. 지금 봐도 결코 손색없는 아주 세련된 디자인이다.
그렇다면 이 아름다운 청자 베개의 경제적 값어치는 얼마나 될까. 역사의 산물인 문화유산을 가격으로 환산한다는 게 그리 바람직한 일은 아니지만 호사가들의 호기심을 자극하는 건 어쩔 수 없다.
때마침 2025년 5월, 우리 고미술품을 감정하고 평가하는 KBS의 교양프로그램 <TV쇼 진품명품>에 이와 아주 흡사한 '청자 상감 연화문 베개' 한 점이 나왔다. 고급스러운 상감기법으로 연꽃무늬와 학을 새긴 귀한 고려청자 베개였다. 도자기 전문 김준영 감정위원은 고려청자의 최고 기법인 역상감과 면상감 기법을 사용한 청자의 아름다움을 극찬하며 무려 10억 원의 감정가를 제시했다.
기상청에서는 올여름도 역대급 폭염과 함께 잠 못 이루는 열대야가 기승을 부릴 거라 예보하고 있다. 모두들 마음속에 청자 베개 하나씩 품고 꿀잠 자면서 부디 용꿈 꾸시길 빈다. 설령 허망한 '황량몽' 같은 꿈이라 한들 노생에게 부끄러울 것 있으랴.
덧붙이는 글 | 이 기사는 격월간 문화매거진 <대동문화>155호(2026년 7, 8월)에도 실립니다