10억짜리 '청자 베개' , 어마어마 합니다

큰사진보기 ▲고려 청자의 전성기인 12세기 후반에 만들어진 청자 양각 모란 당초문기와(좌). 청자 상감 모란 구름 학무늬 베개(우) ⓒ 리움미술관, 국립중앙박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲서기 1123년 송나라 사신 서긍((徐兢 1091~1153)이 한 달간 개경에 머무르며 고려의 정치·경제·문화·사회를 비롯하여 직접 경험하고 들은 바를 기록한 ‘고려도경’. 그림은 사라지고 전 40 권의 책으로 전해진다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청자양각 모란당초문 기와. 고려 12세기. 가로 41.0cm 세로27.2cm. 암막새와 수막새가 짝을 이루며 지붕 끝을 장식한다 ⓒ 리움미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲2009년 11월 국립중앙박물관은 개관 100주년을 맞아 기념 상징물로 박물관 본관 앞 연못(거울못) 한쪽에 고려시대 ‘양이정’을 본떠서 ‘청자정’을 지었다 ⓒ 크라우드픽 관련사진보기

큰사진보기 ▲지붕의 끝을 장식하는 청자 수막새 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲모란무늬 태평명 곡와. 고려 의종 때 별궁으로 지었던 ‘태평정’에 사용한 기와로 추정한다 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지붕 끝을 장식하는 청자 암막새 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲청자 상감 구름 학 무늬베개. 상감청자의 전성기인 12세기 후반의 작품으로 6개의 판을 붙여 만들었다 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

"푸른 도자기 쪼아 만든 베개 물보다 맑아(綠瓷琢枕澄於水)

만져보니 옥같이 매끄럽고 부드럽네(入手如捫玉肌膩)

그 속으로 들어가지 말라 했는데 뛰어들고 말았으니(跳身愼勿入其裏)

뒤숭숭한 황량몽 같은 꿈이었던들(擾擾黃梁夢中事)

한단 노생에게 부끄러울 것 있으랴 (邯鄲靑駒何必恥)"

(이규보(1168~1241)의 '녹자침(綠瓷枕)' <동국이상국집>)

큰사진보기 ▲위아래면의 동심원 안에 구름과 학을 상감했다 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲다른 쪽 면에는 모란 절지문을 상감했다 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲베개 양쪽 마구리에 뚫어진 구멍. 이 구멍은 가마에서 청자베개를 구울 때 고열을 견뎌야 하는데 이때 깨지는 것을 방지하기 위해 뚫어놓은 것이다. 고려시대 문인 이규보는 이 구멍 속으로 빠져들어 달콤한 낮잠을 즐긴다 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 격월간 문화매거진 <대동문화>155호(2026년 7, 8월)에도 실립니다