겨울 해풍 뚫고 핀 농밀한 향기, 6월의 황금빛 '완도 비파'

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"살아 있는 모든 것은 여리다. 그러나 그 여린 것들이 겨울을 뚫고 싹을 틔울 때, 우리는 우주에서 가장 강인한 힘을 목격하게 된다."

- 노자

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

노자가 남긴 이 고요한 선언은 대지 위에서 살아 숨 쉬는 모든 생명의 본질을 꿰뚫는다. 실제로 아기의 살결보다 연한 것은 없지만, 그 작은 손아귀가 쥐고 있는 생명의 완강함 앞에서 우리는 매번 압도당하고 만다. 아이를 키워본 사람들은 안다. 가장 소중했던 시간들은 늘 지나간 뒤에야 이름을 얻는다는 것을. 처음 손가락을 움켜쥐던 순간도, 품 안에서 잠들던 체온도, 서툰 발걸음으로 넘어지던 작은 뒷모습도, 당시에는 너무 당연해서 영원할 줄 알았으리라. 시간은 언제나 가장 눈부신 것부터 먼저 데려가기에 우리는 뒤늦게 깨닫는다. 가장 짧았던 것은 계절이 아니라, 가장 사랑했던 순간들이었다는 사실을.한겨울은 원래 태어남의 계절이 아니다. 세상의 나무들이 잎을 접고, 바람은 등을 웅크리게 만들며, 모든 생명이 숨을 아끼는 시간이다. 사람들은 겨울을 끝이나 쉼으로 기억하지만, 다도해의 검푸른 바다를 끼고 살아가는 섬들은 오래전부터 가장 깊은 탄생이 때로는 가장 추운 계절에 시작된다는 사실을 알고 있었다.남도의 끝자락, 바다를 품은 섬들 사이에서 겨울은 조금 다르게 흐른다. 매서운 해풍이 집 지붕을 때리고, 소금기 어린 바다안개가 나뭇가지를 흔드는 동안에도 완도의 과수원 어디쯤에서는 작은 기적 하나가 조용히 시작된다.청산과 소안, 노화의 나지막한 구릉들이 거대한 파도 앞에 웅크린 채 숨을 고를 때, 완도의 흙은 역설적이게도 가장 뜨거운 태동을 시작한다.지도의 가장 낮은 곳, 인간의 발길이 뜸해진 섬의 겨드랑이 사이로 흘러드는 겨울은 결코 멈춤이 아니었다. 모두가 움츠러드는 계절, 누구도 꽃을 기대하지 않는 시간에 비파나무는 홀로 숨을 죽이며 꽃을 피운다. 눈 속에서 피어나는 꽃, 바람 속에서 견디는 꽃, 아무도 모르게, 아무도 축하하지 않는 계절 속에서 묵묵히 피어나는 꽃으로 제 존재를 증명한다.이 황금빛 생명력을 품은 비파나무는 장미과의 상록활엽교목으로 완도의 섬들은 온난한 해양성 기후를 품어 일찍이 비파 재배의 최적지가 되었다. 완도군이 지난 2010년부터 이 귀한 나무를 지역의 주산품으로 육성해 온 이래, 이제는 전국 생산량의 65%가량이 이곳 완도의 80ha 드넓은 품에서 자라며 명실상부한 전국 최대의 비파 주산지로 자리 잡았다.비파의 꽃은 장미처럼 붉지도, 매화처럼 고고하게 고개를 들지도 않는다. 솜털 같은 갈색 외투를 입고 뭉쳐 피는 그 소박한 꽃송이들은 마치 동토를 견디는 여린 생명의 솜이불을 닮았다. 그 포근한 솜털 속에 숨겨진 작은 꽃발들이 혹독한 해풍을 받아낼 때마다 섬의 겨울은 조금씩 안으로 단단하게 살을 찌운다.그러나 그 여린 몸짓 속에서 배어 나오는 달콤하고 진한 밀향은 소금기 가득한 겨울 바다의 비린내를 지우며 섬의 골짜기를 채운다. 아무도 보아주지 않는 추위 속에서 홀로 향기를 완성하는 그 묵묵함은 생명을 잉태한 존재가 지닌 가장 내밀한 고결함이다. 모든 어머니가 그러하듯 비파나무 역시 가장 차가운 계절에 겨울이라는 자궁을 빌려 생명을 키워낸다.바람은 자주 거칠었을 것이고 밤은 길었을 것이다. 때로는 눈보라가 가지를 꺾으려 했을 것이고 바닷바람은 꽃잎을 떼어내려 했을 것이다. 그러나 나무는 단 한순간도 그 여린 꽃을 놓지 않았다.그렇게 겨울을 통과한 작은 꽃들은 긴 시간 동안 햇빛과 바람을 먹고 봄을 건너 마침내 초여름의 문턱에서 둥글고 노란 열매가 된다.그 노란색은 봄날의 개나리처럼 가볍게 날아오르는 노랑이 아니라, 섬의 척박한 황토가 품고 있던 미네랄과 겨울내내 얼어붙었던 수액이 긴 시간을 돌아 마침내 밀어올린 차분하고 묵직한 황금빛이다. 시련을 정면으로 통과한 생명만이 가질 수 있는 숭고한 색채가 유월의 짧은 계절 위에 찬란하게 내려앉았다가 이내 사라질 준비를 한다.어느덧 유월의 끝자락. 봄날의 비닐하우스 수확을 거쳐 마침내 도달한 노지 비파마저 이제 막바지 결실을 거두며 한 계절의 문을 닫으려 하는 시간, 과수원은 비로소 아이를 품은 방처럼 변한다.비파를 수확하는 사람들은 이 열매를 함부로 만질 수 없다는 것을 안다. 조금만 서둘러 움켜쥐어도 안 되고, 거친 손끝으로 스치기만 해도 안 된다. 투명할 만큼 연한 황금빛 살결 위에는 금세 푸르스름한 상처가 남기 때문이다.오랜 세월 흙을 일구고 가지를 다듬으며 굳은살이 박인 농부의 손, 바닷바람에 트고 갈라져 투박해진 그 손이 유월의 마지막 비파나무 앞에서는 한없이 조심스러워져 잠시 손끝을 멈춘다. 자칫 평소의 억센 힘이 스치기만 해도 황금빛 살결에 상처가 남는다는 것을 알기에, 농부는 익숙한 손의 힘부터 먼저 거두어들인다. 거친 세상을 살아온 손아귀의 힘을 풀고, 흙과 바람 속에서 단단해진 손끝을 조금 더 조심스럽게 만든다.숨을 크게 쉬지도 못한 채, 혹시라도 놀랄까 손끝의 힘을 빼고, 꼭지를 가위로 천천히 달래어 끊어내고, 열매 하나를 두 손으로 받쳐 들고, 부드러운 소쿠리에 살며시 눕히는 일련의 몸짓들. 가위 끝이 꼭지를 스치는 미세한 진동, 열매가 마침내 나무의 품을 떠나 농부의 손바닥 위로 툭, 내려앉을 때의 작은 무게감. 그 모습은 어딘가 매우 낯익다.작은 체온 하나를 조심스럽게 품 안으로 데려오는 산파의 손길처럼 갓 태어난 아이를 처음 받아 안는 순간과 닮아 있다. 그래서 막바지 수확이 한창인 완도의 비파 과원에는 큰 소리가 없다.풍성한 수확의 환호보다 조심스러운 숨소리와 다정한 눈빛이 먼저 흐른다. 마치 과수원 전체가 하나의 거대한 요람이 된 듯하다.예로부터 '집에 비파나무 한 그루 있으면 병원에 갈 일이 없다'고 전해질 만큼, 이 열매 속에는 뛰어난 약리적 효능이 숨어 있다. 현대 과학으로도 사과보다 21배나 많은 베타카로틴과 풍부한 폴리페놀이 입증되었으며, <동의보감>과 <본초강목> 등 고서에도 폐의 기운을 다스리고 만성 기관지염을 치료하는 귀한 약재로 기록되어 있다. 무엇보다 비파가 특별한 것은 후숙되지 않는다는 점이다. 다른 과일과 달리 나무를 떠나는 순간 더 자라기를 멈추기에, 비파는 오직 '지금'이어야만 가장 눈부신 단맛을 허락한다.우리는 얼마나 많은 것들을 '나중'이라는 이름 아래 미뤄두며 살아가고 있는가.그러나 비파처럼 삶의 가장 빛나는 순간들은 유예를 허락하지 않는다. 아이의 서툰 첫걸음마도, 생생했던 청춘의 한 대목도, 어느 날 문득 뒤돌아보면 하얗게 세어버린 부모님의 뒷모습도 모두 그 순간이 아니면 온전히 만질 수 없었던 비파의 시간들이었다.저물어가는 유월의 해풍 속에서 짧게 익어가는 이 열매를 바라보며 끝내 눈시울이 붉어지는 것은, 마주한 단맛 뒤로 흘러가 버린 생의 유한함이 서려 있기 때문이리라. 겨울의 자궁에서 태어나 우리에게 '지금'이라는 시간을 가리켜 보이는 작은 생명의 시계.비파는 오직 지금이라는 짧은 영원을 우리 손 위에 잠시 올려두는 존재다. 그리고 언젠가 사라질 것들이 가장 아름답게 빛나는 순간을 기억하게 하는, 생의 가장 연하고 순수한 기억이다.