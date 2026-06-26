[주장] '충주맨' 열풍 이후, 지방정부 홍보는 어디로 가야 하나

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

그동안 지방정부에서는 볼 수 없었던 파격적인 행보로 전국적인 선풍을 일으킨 '충주맨'의 B급 감성 홍보가 여전히 회자되고 있다. 전국의 지방정부는 물론 대기업들까지 벤치마킹할 정도로 독보적인 각광을 받은 비결은 기존 공공 홍보의 틀을 완벽하게 깨부순 '역발상'과 철저한 '수요자 중심의 마케팅 전략'에 있다는 평가가 지배적이다. 그러나 충주맨의 성공은 어디까지나 개인의 역량과 타이밍이 맞물린 예외적 사례다. 대다수 지방정부가 마주한 홍보의 현실은 왜 이와 다른지, 그 민낯을 냉정하게 들여다볼 필요가 있다.오늘날 지방정부의 홍보 행정은 단순한 '기관 소식 전달'을 넘어선다. 홍보는 정책의 성패를 가르고 주민의 신뢰를 확보하는 핵심 자산이자 지역의 생존 경쟁력이다.본래 홍보(PR)란 조직과 공중(주민·고객) 간의 상호 이해를 바탕으로, 우호적인 관계를 형성·유지하기 위한 쌍방향 소통 활동을 뜻한다. 일방적으로 상품이나 업적을 주입하는 기업 광고(Advertising)나 선전(Propaganda)과는 본질부터 다르다. 귀를 열고 상대방의 의견을 수렴하는 양방향 소통이 전제될 때 비로소 진정한 홍보가 완성된다.특히 공공 홍보는 사기업처럼 이윤 창출이나 제품 판매를 목적으로 하지 않는다. 공익 실현과 정책 순응도 제고, 주민 복지 증진이 출발점이다. 사기업은 수익성이 낮은 타깃을 과감히 제외할 수 있지만, 지방정부는 어르신·저소득층·다문화 가정 등 정보 취약계층까지 그 누구도 소외되지 않도록 포용적 홍보를 펼쳐야 할 책무가 있다.그러나 현재 우리 지방정부 홍보의 현실은 뿌리 깊은 문제점을 안고 있다.첫째, 공급자 중심의 일방적 행정 지침 전달에서 벗어나지 못하고 있다. 많은 지방정부가 여전히 "우리가 이런 정책을 시행하니 주민들은 믿고 따르라"는 식의 관료적 일방통행을 고집한다. 이해하기 어려운 행정 용어로 가득 찬 서술 방식 탓에, 정작 주민들은 자신에게 어떤 혜택이 돌아오는지조차 알지 못하는 경우가 허다하다.둘째, 홍보 예산 집행이 관행적이며 기성 언론사 위주로 집행되고 있다. 지역 언론사의 비판 보도를 막고 원만한 관계를 유지하기 위해 홍보 예산을 관행적으로 배분하는 나눠먹기식 집행이 여전하다. 객관적인 성과 데이터 없이 예산이 집행되다 보니, 정작 홍보가 절실한 핵심 정책에는 예산이 부족하고 일부 지자체에서는 연말 몰아치기식 광고로 혈세를 낭비하는 악순환이 반복된다.셋째, 기관장 치적 홍보로 변질돼 주민과의 소통이 단절되고 있다. 자치단체장의 정치적 입지와 업적을 부각하는 데 홍보 역량이 집중되다 보니 주민과의 진정한 교감은 뒷전이 된다. 양방향 소통을 내걸고 개설한 SNS 채널마저 댓글이나 민원에 대한 피드백이 없어, 외치는 사람만 있고 듣는 사람은 없는 '불통의 광장'으로 전락한 지 오래다.넷째, 레거시 미디어(재래식 언론)와 전통적 매체 의존도가 지나치게 높다. 뉴미디어 시대임에도 중앙·지방 일간지, 방송, 지역 전광판이나 버스 외부 광고 등 전통적인 방식에 의존함으로써 급변하는 매체 소비 행태를 따라가지 못하는 '지체 현상'이 벌어지고 있다. 여기에 순환보직 중심으로 운영되는 인사 구조까지 더해져 전문성이 축적되기 어렵다 보니, 디지털 콘텐츠 제작이나 브랜딩 전략 수립이 단절되는 구조적 한계도 뚜렷하다.이러한 고질적인 문제점을 극복하고 지방정부 홍보의 선진화를 이루기 위해서는 다음과 같은 패러다임 전환이 시급하다.먼저, 수요자 중심의 메시지 재설계와 스토리텔링 도입이다. 어려운 행정 용어를 과감히 버리고 주민의 일상 언어로 전환해야 한다. 복잡한 정책 조문을 그대로 나열하기보다, "이 정책으로 내 삶이 어떻게 바뀌는가"에 초점을 맞춘 스토리텔링형 콘텐츠로 주민의 접근성을 획기적으로 높여야 한다.둘째, 데이터 기반의 효과 측정과 예산 집행 투명성 확보가 필요하다. 언론사 관리에 치중하던 구태를 깨고, 도달율·조회수·주민 인지도 등 빅데이터에 기반한 홍보 효과성 평가 시스템을 도입해야 한다. 검증된 효과를 바탕으로 매체별 예산을 차등 집행함으로써 예산의 투명성과 효율성을 동시에 확보해야 한다.셋째, 인구소멸 대응을 위한 '생활인구' 타깃 홍보를 강화해야 한다. 인구소멸 위기 지역일수록 관내 주민만을 대상으로 한 홍보에서 과감히 벗어나야 한다. 생활인구(거주 등록 없이 해당 지역을 정기적으로 방문·체류하는 인구)의 특성을 면밀히 분석하고, 관광객·귀농 및 귀어 희망자·주말 체류 인구 등 지역을 드나드는 이들이 매력을 느낄 맞춤형 대외 마케팅으로 패러다임을 전환할 때 지역의 새로운 활력을 도모할 수 있다.마지막으로, AI 기술을 접목한 지능형·양방향 소통 채널 구축이다. 일방적인 게시형 홍보를 넘어, AI 챗봇이나 맞춤형 알림 서비스를 도입해 주민이 원하는 정보를 24시간 즉각 제공하는 지능형 체계를 갖추어야 한다. 나아가 주민이 남긴 피드백을 분석해 정책에 다시 반영하는 환류(Feedback) 시스템이 확립될 때, 비로소 공공 홍보의 본질인 신뢰와 상호이해가 완성된다.지방정부 홍보의 목적은 기관의 성과를 자랑하는 데 있지 않다. 주민이 필요한 정보를 제때 이해하고 활용하도록 돕고, 지역에 대한 신뢰와 애정을 키우는 데 있다. 이제 홍보는 부수적인 행정 기능이 아니라 정책의 성패를 좌우하는 핵심 인프라다. 주민의 눈높이에서 소통하고 데이터를 기반으로 성과를 검증하며, 생활인구까지 아우르는 전략적 홍보로 전환할 때 지방정부는 비로소 지역소멸의 위기를 위대한 기회로 바꿀 수 있을 것이다.