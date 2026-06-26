평생 경계를 향해 걸은 사람, 그 너머에서 발견한 것

큰사진보기 ▲호라이즌 HORIZON지구에서 살아가는 생명체를 보는 경이로운 시선, 자연과 생명은 우주로 까지 이어진다. ⓒ 노태헌 관련사진보기

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<호라이즌>(2024년 12월 출간)은 작가이자 탐험가인 배리 로페즈가 한평생 걸어온 여정을 집약한 책입니다. 그는 칼 세이건이 말한 '창백한 푸른 점(Pale Blue Dot)'인 지구 전역을 무대로 해안과 섬, 바다와 호수, 광활한 사막과 남극, 캐나다 북극권을 오가며 생명과 지구, 그리고 장소와 사물의 경이로움에 대해 이야기 합니다. 작가는 자연이 축적해 둔 지혜를 신중하게 채굴 하며 손끝에 잡히지 않는 희미한 지평선의 실마리로 다가가고, 나아가 인간이 세계를 어떻게 이해해 왔고 장소와 어떻게 관계를 맺어왔는지에 대한 철학적 여정을 펼쳐 보입니다.실제로 배리 로페즈는 아이였을 때부터 세상을 자신의 눈으로 직접 알고 싶어 했다고 합니다. 언제나 더 멀리 헤엄쳐 가고 싶은 욕망이 많은 아이였습니다. 멀리 더 많이 외에 다른 생각을 잘하지 않았던 그 아이는 무엇을 찾아야 할지 정확히 모른 채 어른이 되었고 그리고 나서도 끊임없이 무언가를 찾아 헤맸다고 고백합니다. 작가는 그렇게 끊임없이 의미를 찾는 일이 소명이라는 사실을 이해하기까지는 오랜 시간이 걸렸습니다. 그래서인지 혼돈에 부딪혔을 때 인간이 찾고 싶어 하는 것은 결국 영속 되는 삶의 일관성이라는 자기 고백을 책 속에 담고 있습니다.글 쓰는 사람들은 흩어진 경험들을 하나의 이야기로 엮어 앞으로 나아갈 방향을 찾고 싶은 욕망이 있습니다. 일관성의 끝에서 작가가 진정으로 찾는 것은 부끄러움도, 비판도, 보복도 아닌 두려워하지 않은 채 사랑할 수 있는 자신의 역량을 표현할 기회 같은 것 입니다. 그렇기에 배리 로페즈에게 탐험은 단순한 모험이 아니었습니다. 방문이자 떠남이었고, 사랑 받을 기회를 받아들이는 일이었으며, 사람들 속에서 호의와 신뢰를 발견하고 키워가는 과정이었습니다.그는 세상 일이 잘못될 수 있고 실제로도 잘못되고 있는 것은 결국 사랑에 반복해서 실패하고 있다는 증거일 뿐이라고 믿었죠. 무엇이든 찾아가서 보고, 그곳에서 하나의 이야기를 품고 집으로 돌아오기를 꿈꾸던 아이는 어느덧 노년에 이릅니다. 그가 마침내 깨달은 것은 혼자서는 어떤 이야기도 멀리 갈 수 없다는 사실이었습니다. 어쩌면 이것이 배리 로페즈가 평생 세계를 찾아다니며, 그 여정을 끝내 글로 남긴 이유인지도 모르겠습니다.<호라이즌>의 배리 로페즈는 겸손한 자세로 이야기를 계속해 나갑니다. 어떠한 정의나 단정을 미뤄둔 채 독자들을 자신이 겪었던 모험에 동참 시킵니다. 지구에서 가장 척박한 장소들을 돌아다녔지만 자연을 이해한다는 오만한 기조에 머물지 않습니다. 대신 인간이 자연과 생명을 완전히 파악하는 것은 불가능하다는 깊은 통찰의 세계를 보여줍니다. 그러면서 황량하면서도 아름다운 이 지구에서 희망과 자비의 마음을 품고 인류를 파멸로 이끄는 욕망의 나선을 끊어내자고 권유하기 시작합니다.각 장에서는 새와 엘크, 바위와 얼음, 파도 같은 경이로운 존재들이 반복해서 언급됩니다. 그 가운데 가장 자주 등장하는 단어는 다름 아닌 '지평선(Horizon)'입니다. 로페즈가 다닌 '지평선'은 지구 곳곳에서 '경이의 지점'이 됩니다. 지평선은 그리스어로 경계를 뜻하는 '호로스(horos)'에서 비롯된 말입니다. 경계는 시선을 빼앗는 동시에 새로운 시선을 가져다줍니다. 책을 읽는 우리에게 그 너머의 세계가 있다고 손짓합니다. 로페즈는 평생 그 경계를 향해 걸었습니다. 그곳에서 새로운 풍경도 보았지만 이를 넘어 자신만의 새로운 시선을 발견하기도 합니다.계속해서 작가는 미래를 조심스럽게 예언하기 시작합니다. 그가 유난히 자주 언급하는 '날씨'는 단순한 기상이 아니라 인류세(Anthropocene)를 살아가는 우리가 마주할 미래의 기후를 암시합니다. 그래서 그는 인류의 시간이 얼마 남지 않았을 때, 우리 자신의 이야기 뿐 아니라 다른 존재들의 근원적인 이야기에 귀를 기울이는 것이 의무라고 말하기에 이릅니다.배리 로페즈는 책의 말미에서 폴란드 시인 아담 자가예프스키의 시 <훼손된 세계를 찬미하라>를 인용합니다. 현재 우리의 집이 된, 어쩌면 목이 졸려가고 있는 지구에 대해 이야기합니다. 지구의 상처도 있는 그대로 보여줍니다. 그리고 이미 지나간 인간의 해악과 앞으로 다가올 재앙을 미리 애도합니다. 그러면서 모든 이들이 앞으로 다가올 일들로부터 끝내 살아남기를 바라는 마음을 가집니다. 타인의 목소리에 귀를 기울이며 보편적인 사랑으로 나아가자는 희망의 목소리와 함께 말이죠.대망의 장에서 그토록 찾고 싶고, 바라고, 닿고 싶었던 '지평선'은 마지막 여정에 오른 작가의 손바닥 위, 작은 운석 조각으로 옮겨오게 됩니다. 거대한 시간의 흐름을 품은 운석의 역사를 짚어내고, 우주를 건너온 이 암석이 지구 상의 그 어떤 생명체보다 더 '야생적'으로 보인다고 말합니다.손바닥 위의 작은 운석은 인간의 역사가 얼마나 짧은 시간을 살아왔는지 말없이 증언하고 있습니다. 로페즈는 마지막까지 인간을 자연의 중심에 세우지 않고, 오히려 인간이 아닌 존재들의 시간 속으로 우리를 초대합니다.