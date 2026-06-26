'메모리 대란' 애플도 두 손 들었다... 가격 줄인상

큰사진보기 ▲애플 맥 가격 인상 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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세계적인 메모리 가격 폭등으로 애플이 제품 가격 인상을 단행했다.애플은 25일(현지시각) 맥북 프로의 가격을 1699달러에서 1999달러로 300달러 올리고, 맥북 에어는 1099달러에서 1299달러로 200달러 인상한다고 공지했다.지난 3월 중저가 모델로 출시한 맥북 네오의 가격은 599달러에서 100달러 올린 699달러로 다시 책정했다.앞서 단종했던 맥미니 기본 모델(저장용량 256GB)은 599달러에서 799달러로 올려서 다시 내놓았고, 799달러였던 512GB 모델은 999달러로 인상했다. 환율을 고려하면 한국 판매 가격은 더 가파르게 오른다.아이패드도 기본 모델 100달러, 아이패드 에어는 150달러, 최상급 제품인 아이패드 프로는 200달러 인상했다. 헤드셋 비전 프로는 200달러 오른 3천699달러, 홈팟 스피커는 299달러에서 349달러로 올렸다.CNN방송은 "세계에서 가장 탄탄한 공급망을 갖추고, 수익성이 높은 기업인 애플조차도 가전 산업을 흔들고 있는 메모리 가격 폭등을 피할 수 없었다"라고 전했다.다만 미 시장조사기관 포레스터는 "애플의 충성도 높은 고객층은 큰 불만 없이 받아들일 것"이라며 "만약 가격 인상에 따른 반발을 최소화하며 살아남을 수 있는 기업이 있다면 바로 애플일 것"이라고 밝혔다.아이폰과 애플워치, 무선 이어폰 에어팟 등의 가격은 변화가 없었으나, 애플은 이들 제품에 대해서도 가격 인상을 예고했다.애플은 "인공지능(AI) 데이터센터의 급속한 확장으로 메모리·저장장치에 대한 수요가 비정상적으로 급증했다"라며 "이처럼 부품 가격이 이토록 급격하고 크게 오른 적은 한 번도 없었다"라고 밝혔다.그러면서 "이제 여러 제품의 가격을 인상해야 하는 시점에 이르렀다"라며 "이번 소식이 반갑지 않다는 것을 알고 있으며, 해결책을 찾기 위해 끊임없이 노력하고 있다"라고 덧붙였다.앞서 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)도 지난 17일 <월스트리트저널>과의 인터뷰에서 최근 메모리 가격 폭등에 대해 "100년 만의 홍수"라며 "메모리 제조 업체들이 막대한 가격 인상을 소비자들에게 전가하고 있다"라고 말했다.반면에 미국 메모리 제조 업체 마이크론의 최고사업책임자(CBO) 수밋 사다나는 전날 실적발표 기자회견에서 "지금까지 반도체 업계가 투자에 나설 수 없었던 이유는 대형 고객사들이 메모리 시장 침체기를 악용해 매우 낮은 가격에 제품을 구매했기 때문"이라고 지적했다.<월스트리트저널>은 "만약 AI가 여러 전문가들이 예측하는 것처럼 혁명적이라면, 궁극적으로 인플레이션을 완화시킬 수 있을 것"이라며 "과거에도 기술 혁명은 노동자의 생산성을 향상시켜 기업들이 가격 인상 없이도 수요를 충족할 수 있도록 만들었다"라고 전망했다.